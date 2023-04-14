Это не впервые американцы профукали юного московского агента

Понты перед друзьями в игровом чате сказались на жизнях сотен тысяч и миллионов людей, десятков государств...

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Это не первый раз американцы профукали юного московского агента, говорит Голобуцкий / соцсети, president.gov.ua

Подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона 21-летнего сотрудника 102-го разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Нацгвардии США в Массачусетсе Джека Тейшейру арестовали и доставят в Вашингтон для предъявления обвинения.

Он делился секретными файлами на популярной у геймеров платформе Discord со своими друзьями по игровому онлайн-чату Thug Shaker Central (20-30 членов, преимущественно юноши и подростки – любители оружия, мемов и видеоигр).

Реально - как все хрупко в этом мире. Понты перед друзьями в игровом чате сказались на жизнях сотен тысяч и миллионов людей, десятков государств...

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С другой стороны, это не первый раз американцы профукали юного московского агента, вовлеченного в самые секретные разработки: в 1940-х вовремя не задавленный марксистский кружок в Гарварде, курированный сыном-НКВДистом эмигрантов из России, обеспечил вербовку самого молодого ученого лаборатории, занимавшейся разработкой американского ядерного оружия.

Теодор Холл с 19 лет сливал данные из Лос-Аламоса, именно благодаря ему Москва получила ядерную бомбу в 1949, а не "не раньше 1953", как прогнозировалось.

"В 1944 году меня сильно беспокоила американская монополия на владение атомным оружием на случай, если разразится послевоенная депрессия", - писал Теодор Холл в газете New York Times в 1997 году, за два года до смерти от рака почек. То есть, Холла даже не повесили - он "благополучно" умер аж в 1999, он был абсолютно уверен, что "изменил к лучшему ход истории".

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