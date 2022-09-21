Буйный дед закончит вечер в тюрьме

Путин проигрывает войну, говорит Фурса / Фото Reuters

Важно ли, что Россия заявила о мобилизации?

Да, это важно. Сколько мемов не создавай, но также нельзя забывать, что это проблемы. Как бы там ни было, важно не бояться противника, но всегда плохая идея закидывать его шапками.

Это одновременно и проявление "паники нет", и констатация факта, что Путин проигрывает войну, и проблема для Украины.

Да, одновременно.

Потому что, чтобы там не было, мы и так знали, что Путин проиграет войну. А сейчас он ее проигрывает, но и устраивает истерики. Это как пьяный буйный дед, который точно закончит вечер в тюрьме, но перед тем может сокрушить многое и сломать нос тем, кто будет его вязать.

Поэтому это неприятно. Это плохая новость. Как не крути. И парадоксально, что это плохая и не страшная новость. Потому что она не катастрофическая. Неприятная. Плохая. Но точно не сопровождается такими ощущениями, которые были в конце февраля.

Да, многие военные эксперты говорят, что у России на данный момент есть уже нехватка вооружений. И это правда. Будут трудности с обучением этих людей. И это тоже правда. Это увеличит количество людей, убегающих из России? Да, но в то же время у 70% россиян нет загранпаспорта и эти русские никуда не убегут и именно на них и рассчитывает Путин. Это не популярно в России? Да, но ведь и мы не ждем, что это сразу приведет к революции. Да, у российский армии все плохо с коррупцией и они логистические бездари. Но это только уменьшает эффективность любых шагов, но не обнуляет их.

Так или иначе, это увеличит возможности русских на фронте через определенное время. Не скоро, но увеличит. На сколько увеличит, мы не знаем. Но знаем, что увеличит. Это будет не завтра. Это будет через несколько месяцев. Но будет.

Почему это произошло? Путин же до последнего не хотел мобилизации. И оттягивал этот момент как мог. А тут в авральном режиме референдумы за три дня (жаль, что не заявили, что они прошли в минувшие выходные в режиме секретности), мобилизация и вот все это. Что случилось? Путин за последние дни получил негативные месседжи от Китая и от Индии. Да и вообще, каждый азиатский диктатор, который до этого кланялся перед Путиным, сейчас использует момент, чтобы унизить Путина и намекнуть, что пора с этим завязывать. Эрдоган выбросил Путина из Кавказа. Даже Казахстан и Армения (а также Турция и Вьетнам) отказались принимать российские карты "Мир".

Как на это отвечает Путин? Опять, только одним ему известным способом - поднятием ставок. Причем достаточно эмоциональным поднятием. Потому что это все с колен и очень быстро, словно его ужалило в задницу что-то в Самарканде. Россия всегда так делает. Путин всегда так делает, потому что так всегда делают бандиты. Единственный известный метод - поднятие ставок. И мы увидели мобилизацию. И новый ядерный шантаж. Уже мало кого пугает. Потому что Путин делает эмоциональные шаги на фоне поражений, а, значит, выглядит не страшным, а жалким посмешищем.

Что дальше? Дальше неизвестно, кстати. Потому что опять же, мы не знаем, хочет ли Путин размотать этот маховик по полной, устроит ли имитацию определенных процессов, чтобы удовлетворить и внутреннюю парти войны и напугать Запад и Украину. Посмотрим. Так или иначе, мобилизация точно не будет популярной в России. Уже не есть.

Путин объявил лишь частичную мобилизацию. Или потому, что оставляет возможность поднять ставки в будущем. Или потому, что хочет меньше возмущений и паники в российском обществе. Или потому что хочет имитировать мобилизацию. На примере Украины мы видим, что мобилизация идет частично, по шагам, этапам. И она же никоим образом при этом не называется частичной.

Потому как и многое в России, эта мобилизация может быть фейковой, пиар мобилизацией. Которая нужна, чтобы Путин показал силу и удовлетворил партию войны, для которой он стал выглядеть слабаком. Путин не может себе позволить казаться слабым. Потому что сразу съедят. А в Самарканде он выглядел слабым. И нуждался чем-то это компенсировать.

Почему это может быть только мобилизацией на пол шишечки? Потому что Путин не просто так тянул и откладывал мобилизацию как можно дальше. Он знает русский народ гораздо лучше, чем мы. И он понимает, что настоящая мобилизация будет не популярной. Одновременно с этим, его экономический блок объяснил ему, чем настоящая мобилизация грозит для экономики. Тем более, что в современном мире нельзя переставить страну "на военные рельсы", оно так не работает. Получается тогда только Северная Корея, у которой при том мало что получается, за неимением технологий. А пример Советского Союза не релевантен, тем более сейчас ленд-лиз работает вовсе не на Путина.

Может ли он скрывать за частичной мобилизацией более масштабную? Может. Теоретически. Потому что для него главным уже является сохранение власти. И он, если чувствует угрозу себе лично, может поставить на кон и российскую экономику.

Мы не знаем, какая из версий верна. В каком случае ущерб будет больше, в каком меньше. Длительно это ускоряет деструктивные процессы в самой России. Среднесрочная создает проблемы для Украины. В короткой перспективе вообще не имеет значения.

Но радует, что психологически он уже проиграл. Его шаги, его страшные гримасы, уже никого не пугают. И это чувствуем мы в Украине. Но также это чувствуют и в России, где как раз и есть единственное место в мире, где возникала паника. Это будут чувствовать финансисты. Это будут чувствовать генералы. И это почувствуют путинские солдаты.

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