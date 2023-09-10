На данный момент ВСУ - уже в 3,5 километрах от Донецкого аэропорта. Эта новость перепачкала в россии пару сотен штанов с лампасами.

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На данный момент ВСУ - уже в 3,5 километрах от Донецкого аэропорта / 22 отдельная механизированная бригада

На фронте неплохо. Не "безоблачно и победоносно", но с реальным прожимом. Все очень кроваво и медленно, но "бурение сквозь русское мясо" оказалось весьма эффективной тактикой.

На данный момент ВСУ - уже в 3,5 километрах от Донецкого аэропорта. Эта новость перепачкала в россии пару сотен штанов с лампасами. В кремле отказываются верить в "этот ужас". Тем не менее уже есть и спутниковые подтверждения того, что передовые части Украины вошли в Опытное и там "закрепляются".

Все это происходит несмотря на то, что россия стянула на фронт около полумиллиона своих орков.

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Роботино тоже оказалось весьма полезным местечком. Освободив его, ВСУшники получили возможность зачищать пространство вокруг. Зачистили. Глубину зачищенного определить сложно, так как кое-где еще есть норы с "забытыми" своим командованием орками. Те готовы сдаваться, но пока стесняются и для вида постреливают и хамят.

Клещиевка тоже освобождена. Русские военкоры грустно делятся известиями о том, что в районе Марьинки "нас отбросили на позиции 2022 года". Конечно, трупирование успешно идет и на местах т.н. "голосования". Генеральская глупость сконцентрировала в них целые, ничем не прикрытые батальоны. Рядом с Мелитополем, в Пологах - рванули штаб "ЕдРа" со всеми избирателями и урнами.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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