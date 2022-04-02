Бункерный фюрер развернет в Украине новую Курскую дугу

Россия развернет самые жестокие бои на Донбассе - после них станет понятен исход войны / Reuters

Как известно, первой на войне погибает правда. И не только в целях пропаганды, а и объективно — попробуй сосчитай, например, потери врага в современном дистанционном бою. Поэтому неопровержимые факты на войне не менее важны, чем своевременные разведданные.

Россияне действительно отводят часть своих войск (примерно четверть) из-под Киева и Чернигова. И это свидетельствует о следующем:

Первое. Агрессор таки полностью исчерпал наступательный потенциал на этих направлениях. И возобновить его, не откатываясь назад, невозможно. Российские фашисты были разгромлены под Киевом, как немецкие под Москвой во время Второй мировой войны.

Второе. Состояние передислоцируемых войск агрессора настолько потрепанное, что они не могут даже окопаться и занять оборону на захваченных территориях.

Третье. У россиян по факту отсутствуют свежие резервы в достаточном количестве: если б они были, то войска под Киевом были бы оставлены на убой, лишь бы хоть чуть-чуть затруднить наше контрнаступление и не вызывать волну пораженческих настроений, которая уже покатилась в российских пабликах.

Четвертое. С учетом этой резонансности, отход войск был несомненно согласован с бункерным фюрерком. А склонить его на это можно было, только пообещав грандиозную и окончательную победу над Украиной в самом ближайшем будущем.

Пятое. Соответственно, дней через семь-десять начнется массированное наступление агрессора по всем направлениям, включая киевское. Но главные усилия россияне предпримут на Донбассе. Здесь будут брошены в бой все силы (не удивлюсь, если мы увидим с трехлинейками и ППШ женщин, стариков и детей из ОРДЛО).

Если продолжать аналогии со Второй мировой, то сражение за Донбасс будет битвой на Курской дуге, после которой ход войны определился однозначно и окончательно.

Читайте такжеУкраина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"Наш Генштаб все это понимает прекрасно. И готовится к этому. В том числе, и к тому, что в это главное сражение войны могут быть втянуты войска Беларуси и Приднестровья. Так что нам будет сложно.

Всё понимают и наши союзники, именно поэтому сейчас нам срочно начали поставлять тяжелое и современное вооружение.

О прогнозах. По ходу войны враг становится слабее, а мы сильнее: отступление россиян из-под Киева и Чернигова как раз об этом. Выводы делайте сами. И вот только после нашей победы в битве за Донбасс начнутся настоящие мирные переговоры с реальными условиями, которые имеет смысл анализировать и обсуждать.