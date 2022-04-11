УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубит

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

11 апреля 2022, 17:37

Путин требует победы во что бы то ни стало. Но в условиях, когда весь мир знает о готовящемся наступлении, оно рискует превратиться в новое забрасывание телами.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
Россия готовит новое наступление в Украине, но путинская банда будет разбита / Reuters

Позади сорок шесть дней войны. Мир замер в ожидании русского наступления на Донбассе. По общему мнению, еще два-три дня и оно начнется. Аналитики из Пентагона говорят, что оно будет развиваться по направлению от Изюма на Днепр. Колонны танков уже идут на те места, откуда они начнут свою атаку. Интернет завален снимками этих колонн.

Я не знаю, как надо это делать правильно. Но что-то подсказывает мне, что такого рода наступления готовятся тайно и должны быть для противника сюрпризом.

Во всяком случае операцию "Цитадель" немецкое командование держало в секрете. И по общему мнению, большой заслугой советской (английской?) разведки явилось то, что эти планы стали известны Сталину. Собственно, именно эта информация и положила начало контригре, вошедшей в историю под названием "Курская Дуга".

А тут какая-то странная штука получается: все знают когда, все знают откуда и куда, вплоть до того, что известно количество танков и другой техники, какие части, какой численности, под чьим командованием собираются начать наступление...

Может я не в курсе и это нормально? Это мне напоминает старый советский мультфильм "Ограбление по-итальянски": "Сегодня Марио идет грабить банк! Марио, наконец, стал мужчиной! Он перестал заниматься ерундой! Он идет грабить банк!", - одобрительно орет вся улица, включая полицейского...

Мне кажется, я сплю и мне снится какой-то то ли смешной, то ли кошмарный сон. И в этом сне все и происходит. Уже месяц русские генералы получают по соплям. Уже месяц они несут невообразимые потери как в живой силе, так и в технике. Я даже уже не говорю о чудовищных злодеяниях, которые они со звериной жестокостью творят на захваченных территориях Украины.

Более того, их противник, украинская армия, день ото дня становится все сильнее. Нарастает поток оружия от западных партнеров, от желающих идти на фронт нет отбоя.

И параллельно с этим, все наблюдатели в один голос говорят, что российские генералы, наконец-то, взялись за ум и теперь уже начнется настоящая война. Война по всем правилам военной науки.

И что? Вот это все и есть ваша "война всерьез"? "Если вы к шпиону Иванову, то он живет этажом выше" - это и есть российская военная наука? Вы ничего не перепутали?

Говорят, теперь всей войной будет командовать некий генерал Дворников. Он, же, руководил операцией в Сирии, у него огромный опыт, и теперь, мол, "жидобандеровцы", держитесь!

А можно поинтересоваться: это тот самый генерал руководил, когда американцы в бою с 200 вагнеровцами за полчаса превратили их в груду мяса? Или когда его сверхзвуковой истребитель сбили турки? Это он с безопасного расстояния бомбил Алеппо? Это он был уличен в применении химического оружия? Или "такнельзяговорить" и "всенетакоднозначно"?

Читайте такжеСтрана-людоед, или Россия готовит новую массовую резню в УкраинеЕсли это тот самый генерал, то тогда не страшно. Этот ничуть не лучше предыдущих. И то, что все детали его наступления уже известны всем желающим - это до боли знакомый почерк российского Генштаба и его овеянной славными победами армии...

Не, ну вы серьезно что ли собираетесь наступать в таких условиях? Я не брежу? А как же "эффект неожиданности"? А как же "использовать замешательство противника"? Или это все фантазии дилетантов? Настоящие вояки наступают с открытым забралом, за неделю предупредив всех откуда куда и когда они будут наступать? Это очень интересно. Думаю, это что-то новое в военной стратегии. Безумству храбрых поем мы славу...

Если я правильно понимаю, то российское наступление в этих условиях превратится опять в забрасывание противника телами своих солдат. И тогда, что же в этой тактике нового? Что в ней от настоящей военной науки? Это все та же дикая жуковщина и "русские бабы еще нарожают" и ничего больше...

Едва заново собрали по сусекам группировку. Совершенно очевидно всем, что ее явно недостаточно для такого наступления. Но, ок, в атаку идти надо, потому, что это такой бзик у начальника. Он стучит ножками и требует победы во что бы то ни стало. Все понятно. Но зачем же использовать тактику, будто у вас под ружьем минимум три миллиона солдат и их жалеть совсем ни к чему?

Ах, другой тактики у вас нет? Что вы говорите! А начальника нах...р послать не пробовали? А что он вам сделает? У вас же под командованием вся армия! Если вы ей объясните, что у нее есть два пути: либо на Киев и погибнуть с вероятностью 50%, либо на Москву и остаться живыми с вероятностью 100%, то может быть они повернут штыки против своего настоящего врага?

Да, знаю, знаю... Утопия. Вам страшно о таком даже подумать. Куда проще опять отправить солдат на убой. Да и х...р бы с ним, что наступление провалится. Зато ко мне какие претензии? Мне было приказано наступать - я и наступал. А то, что всех солдат положил и ничего не добился - так это ваш приказ был, Ваше Величество, вам и отвечать... Вот и вся ваша "теперьвойнавсерьез"...

Читайте такжеРоссию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в УкраинеЗнали бы те части элитного спецназа, которые вы положили в первой волне своего наступления в самом начале этой бессмысленной войны, что, оказывается, тогда вы воевали понарошку, шутейно... Интересно, что бы они вам сказали? Ой, да ладно, что с вами разговаривать! У вас же вместо головы горшок с г...вном, вместо совести - портрет Путина в кабинете, а понятие "честь русского офицера" вам даже незнакомо...

Австрийский канцлер отправляется в Москву, разговаривать с Путиным. Впервые с 24 февраля западный лидер будет с ним встречаться очно, не по телефону. И говорить они могут без переводчика, с глазу на глаз. Пресса пишет, что он едет по согласованию с руководством ЕС и отдельно - с Олафом Шольцем. К тому же, накануне он побывал в Киеве у Зеленского.

О чем они будут говорить? Что Нехаммер скажет этому спрятавшемуся от страха в бункере, незадачливому Бонапартику? Можно только гадать!

Надеюсь, что он сумеет ему обьяснить очевидные вещи: что наше дело - правое. Что путинская банда будет разбита, а победа будет за нами.

Слава Украине!

viber
война в Украине Альфред Кох
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2022: Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – деньгиГороскоп на сегодня, 10 апреля 2022: Львам – подсказки судьбы, Скорпионам – деньги Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторженияЕще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традицииЕврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции Крах Путина и раскол России: астролог спрогнозировал вероятность ядерной войныКрах Путина и раскол России: астролог спрогнозировал вероятность ядерной войны Расследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансомРасследователь группы Bellingcat спрогнозировал скорый конец войны в Украине, но с одним нюансом
Поддержите Главред

Последние новости

17:37

Бункерный Бонапартик снова затевает наступление, но им он себя и погубит

17:31

Орков отправили на концерт Кобзона: в ВСУ показали удачную "охоту" на технику оккупантовВидео

17:21

Прямое вмешательство России: следствие назвало причину Смоленской катастрофыВидео

17:18

"Власти стран мира знали - Россия готовит расстрельные списки": у Зеленского призвали задушить РФ топливным эмбарго

17:05

Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русскихВидео

Реклама
17:03

РФ почти закончила подготовку, скоро начнется наступление на Донбассе – Минобороны УкраиныВидео

16:57

Зеленский назвал Путина "нерукопожатым" и обвинил в военных преступленияхВидео

16:50

Россияне-агрессоры готовятся к партизанской войне на территории РФ - украинская разведкаВидео

16:42

В сети показали новые хоромы Пугачевой в ИзраилеВидео

16:34

"Мы не готовы отдавать территории": Зеленский назвал, что будет победой Украины в войне с РФВидео

16:15

Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минутыВидео

16:14

Постсоветского пространства больше нет: как Россия сама разрушила мечты о новом СССРмнение

16:00

Теперь будет служить ВСУ: украинские бойцы захватили "российскую гордость" – танк Т-80Видео

15:58

"Бей и беги": в США раскрыли военную тактику "железного" главкома ВСУ Залужного

15:57

Позорно отступая, РФ заминировала все, что можно: Потап показал, как разминируют украинские городаВидео

15:32

Командира БТГ сожгли вместе с начштаба: спецназ ВСУ "покрошил" на Донбассе банду кадыровцевФотоВидео

15:14

Во Львове суд отдал государству арестованную яхту кума Путина Медведчука

15:09

"Он на нашего быканет, тот в ногу шмальнет": оккупант рассказал матери о бунте военных РФ в УкраинеВидео

15:07

Новые костюмы и следующее Евровидение в Калуше: эксклюзивно в Сніданку з 1+1 KALUSH ORCHESTRAВидео

14:55

1,5 месяца в осаде: Арестович объяснил, почему нельзя деблокировать Мариуполь военным путемВидео

Реклама
14:51

Самое трудное – ещё впереди: как Украина оказалась в эпицентре третьей мировой войнымнение

14:21

Астролог назвал возможные даты битвы за Донбасс и лучшее время для заключения мира

14:06

"Будем гнать их до Москвы": на Волыни мать и дочь вместе пошли в тероборону после вторжения России

14:01

"Как я буду смотреть украинцам в глаза": Настя Приходько оправдалась за карьеру в РФ

13:59

Украине нужно быстро предоставить оружие, нет времени на оправдания – глава МИД ГерманииВидео

13:32

Бутылка и фотоаппарат Canon на клею: в Украине распаковали российский БПЛА Орлан-10 за 120$ тысячВидео

13:27

Горело более 2 часов: украинские воины уничтожили склад с боеприпасами орков на ЛуганщинеВидео

13:13

Почему россиянам снова предлагают "потерпеть"мнение

13:12

Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летВидео

13:05

Петушок - символ победы: художница рассказала, как подарила Джонсону и Зеленскому легендарную керамику

12:56

Дождь и "температурные сюрпризы": какой будет погода в Украине на Пасху

12:09

"Энтузиазм уже угасает": война затянется, но победу Украине принесет деморализация орков – ТукаВидео

11:46

Рашисты расстреляли автомобиль мужа Илоны ГвоздевойВидео

11:42

Восстановление пострадавших регионов: из резервного фонда выделен 1 млрд грн

11:34

За период войны в Запорожье эвакуировалось более 114 тысяч человек – Тимошенко

11:34

Кадыров рассказал о новом приказе Путина - "взять Киев" и "освободить Донецк и Луганск"

11:27

Американские горки для России, или Как Кремль пытается избежать дефолтамнение

11:26

"Это остановило бы войну за месяц-два": экономист назвал "рычаг", который заставит Путина отступитьВидео

11:18

Пескову показали убийство войсками РФ жительницы Бучи: спикер Кремля в ответ начал лгатьВидео

10:56

На Черниговщине оккупанты заправились ржавой водой вместо солярки и украли тыкву из холодильникаВидео

Реклама
10:37

"Судьба тех людей неизвестна": Путин провел "чистку" ФСБ после провала в Украине – BellingcatВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 12 апреля 2022: Тельцам - важные детали, Стрельцам – долги, Водолеям – помощь

10:17

Москва повторит судьбу Мариуполя - астролог назвала срокиВидео

10:06

Волочкова рассказала, что нужно делать на ее похоронах

10:02

"В комнате – в туалет?" Войска России поворовали у людей унитазы в Черниговской областиВидео

09:22

"Сбиваем пачками": оккупанты садят за штурвалы выпускников училищ, которые часто бьют по своимВидео

09:17

Собчак выругали за то, что она сделала с сыном (Фото)

09:11

Главная ошибка Москвы: почему у России в Чечне получилось, а в Украине – нетмнение

08:45

Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целейВидео

08:39

ВСУ ликвидировали российского подполковника Хаметова, который ранее воевал в Сирии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять