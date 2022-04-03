Будущее России – руины: почему отныне россияне не вправе иметь государство

Европейцы, которые будут что-либо покупать у России, после расстрелов в Буче, Ирпене и других городах будут считаться причастными к массовым убийствам украинцев / Фото Reuters

Любая тварь в Европе, которая скажет, что нужно что-либо покупать в России – газ, уголь, нефть, лес, что угодно – отныне должна безоговорочно считаться лицом, причастным к массовым убийствам гражданских в Украине.

Смотрите, товарищи из Европы, немцы и французы, венгры и еще черт знает кто – вот ваша цена. Нет оправдания будущим закупкам чего угодно. Вы будете финансировать массовых убийц и серийных маньяков, фашистов и нелюдей, которые уничтожили тысячи украинцев. Тысячи жертв. Тысячи.

Будущее Украины состоит еще и в зачистке каждой европейской страны от политиков и лоббистов, которые позволяют себе и сегодня оправдывать Россию, оправдывать передачу ей денег.

Мы должны обнаружить каждого и лишить власти, ограничить свободу тех, кто будет позволять себе после всего, что случилось в Украине, оправдывать политику любых отношений с Россией.

Каждого.

Если это не закончить, позволить продолжать, орки вернутся. Неважно – с китайцами или без, терактами или войной, они вернутся, чтобы продолжать уничтожать нас, чтобы уничтожать свободный мир. И если мы не сделаем этого сейчас, масштаб трагедий еще увеличится.

Не простим и не забудем.

Ничего и никогда.

Читайте такжеРоссийские палачи в Украине: традиция Катынского расстрела жива и продолжается в верных сынах России

Однако при этом очередная российская либеральная тварь по фамилии латынина вылезла в публичное пространство с требованием отменить дискриминацию российских граждан в европейских странах. Начала рассуждать о том, что выехали из её страны лучшие люди и к ним нужно отменить санкции. Вспоминает Крым, как часть своего пространства. Придумала какое-то электронное резидентство.

Эти ублюдки не успокоятся, еще имеют наглость давить на европейские страны с какими-либо требованиями. После тысяч убийств гражданских в Украине. После тысяч жертв! Тысячи разрушенных домов! Школ и больниц!

Не сомневаюсь – лоббисты РФ в европейских странах стоят за этим. Десятки политических тварей, пиливших деньги с Кремлем пополам, сейчас судорожно ищут способы противостоять Украине. Навязать обществу мысль, что не все граждане России несут ответственность за действия РФ в Украине.

Читайте такжеОперация Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врага

Мы не позволим. И не дадим себя втянуть в эту дискуссию. И те, кто публично в европейских странах поддержит отделение хороших россиян от плохих – станут врагами Украины и будут нести ответственность наравне с россиянами.

Я расскажу, как поступать тем россиянам, кто хочет снять с себя ответственность за действия своего фашистского государства.

Каждый россиянин своими налогами оплатил и согласовал развязывание агрессивной войны против Украины и убийства тысяч мирных людей в Украине. Детей, матерей, стариков, гражданских и военных. Каждый носитель паспорта РФ несет за это полную юридическую ответственность. Это первое.

Читайте такжеГитлер позавидовал бы: какой эксперимент Россия проводит над украинцами

Второе – как избежать этой ответственности. Выехать из России в любую другую страну мира, кроме Украины, здесь вам делать нечего многие годы. В стране прибытия публично покаяться за свою причастность к гражданству РФ, подать документы на статус беженца и политубежище, лишить себя гражданства, публично уничтожив свой паспорт гражданина РФ, после чего жить на социальное обеспечение и терпеть все тяготы нулевой линии. Деньги, счета в банках – это ваши репарации Украине в счет погашения вашей ответственности перед Украиной за всё, что сделала ваша страна. Лучше вам публично и добровольно отречься от них и заявить о том, что европейские государства обязаны так поступить по отношению к каждому гражданину России.

И заткнитесь рассуждать про будущее России. Будущее России – руины, нет такого государства. И вы не вправе его иметь. Такие как вы позволили государству стать таким. Точка.

Николай Фельдман, журналист