Будет мир или война до победного конца?

Сейчас возникают новые эмоционально-психологические качели в потрепанном войной обществе, где украинцы поставлены перед выбором: что дальше?

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Есть категория украинцев, которым безразличны временно оккупированные территории / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, Минобороны РФ

Переговоры с РФ с перспективой восстановления относительной жизненной стабильности в невоенном бытии (семьи, бизнес, спокойствие) или дальнейший агрессивный ритм войны с прилетами от дронов и ракет, усовершенствованием тактики действий врага, усилением мобилизации в Украине, возможным новым российским наступлением, отсутствием американской помощи, свертыванием социальных статей бюджета?

Качели эти более серьезные, чем в предыдущие периоды войны, ведь если раньше общество держало общую рамку войны через импульсы надежды (сначала восторг от успешной оборонительной войны, затем освобождение Херсона и Харьковщины, надежда на контрнаступление летом прошлого года), то сейчас вопрос "а может остановка?" встанет уже более фундаментальной вероятностью.

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И здесь трудно спрогнозировать реакцию ВСУ, оппозиции и большой части украинцев, которые не собираются мириться с потерей территорий. Отдельно следует просчитывать мобилизационный потенциал на этом этапе войны, ведь если даже мобилизовать 350 тыс. человек и даже найти под это какой-то материальный ресурс, мотивацию идти в бой или в новое контрнаступление в 2025 году для этой категории новобранцев сформировать быть невероятно трудно.

Конечно, есть категория украинцев, которым безразличны временно оккупированные территории уже сейчас. Для них главное их потребительское материальное бытие, частные будничные дела, заработок и отдых. Даже в кровавую войну. Для них война - это какой-то медийно-политический боевик, отодвинутый от них на расстояние и с которым они сталкиваются только во время ракетно-дронных атак. Но и после них они научились мгновенно переключать психику на искусственно выстроенную невоенную обыденность вокруг себя и прогонять любые переживания.

Эта последняя категория (трудно судить насколько она структурирована и готова публично выразить свое желание) теоретически может воспринять переговорный трек как желаемый при дальнейшем обострении обстоятельств войны, которые непосредственно будут влиять на их жизненную и психологическую устойчивость. Поэтому враг и делает удары по уничтожению инфраструктуры, которая обеспечивает эту устойчивость.

Заметили, что так называемый "турецкий план" мирного урегулирования появляется в аккурат после нового результативного ракетного обстрела РФ по энергоинфраструктуре Украины.

Это типичная операция воздействия врага. После эффективных действий РФ по коллапсу теплогенерации и информации о новых ракетах Х-69, напряжения по закону о мобилизации объективно масштабируется ситуация общественного стресса, и в этот момент в медиа попадает некий мирный нарратив, который вроде бы выглядит более-менее приемлемо. Вброс происходит через издание "Новая газета. Европа" как раз ближе к обеду дня очередного обстрела.

План теоретически мог бы стать привлекательным для некоторого контингента украинцев, уставшего от интенсивной войны на истощение. Расчет его бенефициаров - сбить мотивацию для дальнейшего сопротивления и приблизить часть украинцев к нулевой отметке восприятия переговоров с РФ из-за усиления впечатления о неизбежности дальнейшей военной катастрофы, бесперспективности войны с украинской стороны.

При этом, задача-минимум - публично показать неуступчивость российской рамки примирения по территориальным приобретениям, поэтому Песков и зарядил мысль, что нужно будет учитывать "новые геополитические реалии".

Примечательным является пункт "турецкого плана" о 2040-м году. Именно на этот год формируются обязанности провести два референдума: один - на свободной территории Украины относительно внешнеполитического курса, другой - на оккупированных территориях под международным контролем.

Этот пункт - хитрая попытка вынести болевой вопрос территорий за рамки настоящего времени, просчет того, что за 16 лет эмоции улягутся и изменятся властные конструкции в Украине и РФ. А к 2040 году Украина должна оставаться вне НАТО, однако РФ не будет против вступления Украины в Евросоюз. Может выглядеть привлекательно для какой-то части общества. Но это фантастический риск и каждый из вас понимает в чем его дьявольский замысел. Потому что Россия не остановится.

В плане нет ничего о репарациях РФ, вине за нанесенный ущерб и убийства гражданских, ответственность военно-политической верхушки РФ. А это очень важный вопрос.

Собственно, если механизм запугивания пассивно-потребительской части общества россияне задействуют на длительном промежутке времени, то часть общества может примкнуть к мирной повестке дня. Что должна делать украинская власть? Правильно - возглавить этот трек. Для этого и проводится Глобальный саммит мира.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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