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Будет ли война в Нигере и при чем здесь Россия

Илия Куса
13 августа 2023, 09:14
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С точки зрения интересов России, хаос и дестабилизация - предпочитаемый вариант.
нигер
В Нигере военная хунта готовится обороняться / Коллаж: Главред, Википедия

Внеочередное заседание стран ЭКОВАС (Западная Африка) закончилось. Было принято решение вторгнутся в Нигер. Теперь без ультиматума, с открытой датой.

Как всё пройдет, когда и кто конкретно будет участвовать во вторжении - неизвестно. Бенин точно предоставит войска, но сколько - непонятно. Кот д`Ивуар выставит 850-1100 солдат. Президент Нигерии тоже будет участвовать, несмотря на то, что против этого выступают племенные лидеры мусульманского севера и Сенат страны.

В любом случае, участие Нигерии необходимо, ибо у них самая большая и боеспособная армия в регионе (160 000 военных), но они также должны это сделать вместе с кем-то ещё, а не одни, чтобы придать операции достаточный уровень легитимности.

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Остальные страны либо выступают против интервенции, либо заняли нейтралитет. Этим и можно объяснить компромиссный вариант итогового документа, принятого в ЭКОВАС, в котором было выражено желание разрешить всё мирным путем, несмотря на мобилизацию резервных войск.

США и Франция выразили поддержку решениям ЭКОВАС, но Вашингтон всё же предпочитает договорняк, а не войну, опасаясь непредсказуемых последствий. Париж более жесткий по понятным причинам: они больше теряют.

В самом Нигере военная хунта готовится обороняться. Они провели полную кадровую зачистку в центральном правительстве и в регионах, поставив везде своих губернаторов и назначив новое правительство, в которое вошли как военные, так и гражданские. Накануне саммита они угрожали убить свергнутого президента Мухаммеда Базума, если ЭКОВАС пойдет на интервенцию.

В целом, у них было почти 2 недели, чтобы подготовиться и сплотить население. Частично, им это удалось. Первая ставка ЭКОВАС и США на раскол среди нигерских военных провалилась: армия не решилась идти против президентской гвардии, и они даже сплотили ряды.

Теперь, видимо, будут применять военную силу по-настоящему. Как я и писал, интервенция будет успешной, если она будет быстрой и на перерастёт в региональную войну. Затягивание боевых действий и включение в войну соседних стран грозит непредсказуемыми и потенциально разрушительными последствиями, в результате которых ситуация в Сахеле станет ещё хуже, чем сейчас.

С точки зрения интересов России, хаос и дестабилизация - предпочитаемый вариант, поскольку позволит настроить против Запада ещё больше африканских стран и создаст условия для усиления там позиций не-западных стран, включая саму РФ. Так что, они будут делать всё, чтобы либо а) не допустить интервенцию, показав ЭКОВАС и Запад слабыми, либо б) затянуть любую возможную войну, оказав поддержку хунте Нигера, если будет такая возможность.

Наши интересы прямо противоположные и ближе к интересам Штатов: переговоры и консервация ситуации для недопущения захода в Нигер россиян и недопущения региональной дестабилизации, которая потенциально ударит по позициям Европы в Сахеле и создаст дополнительную точку напряжения у них на флангах.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Источник

Африка Нигерия Нигер Илия Куса
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