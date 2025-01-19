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Будет ли Трамп договариваться с Путиным за спиной Украины?

Богдан Яременко
19 января 2025, 17:25
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Угроза того, что президент Трамп будет делать или говорить что-то, что не будет находить у нас полной поддержки и понимания, конечно, есть.
Путин, Трамп
Дональд Трамп и Владимир Путин / фото: kremlin.ru

Есть ли угроза того, что Трамп и Путин будут договариваться о нас без нас? В данном случае можно сказать, что так и будет. Очевидно, что Трамп не говорил и никогда не скажет "ничего об Украине без Украины", потому что это не его подход. Трамп склонен к односторонним действиям, и не только в вопросах, связанных с Украиной. Украина как раз является наименее ярким примером, поскольку есть даже более жёсткие ситуации с формальными союзниками США по НАТО. Например, посмотрите, как Трамп ставит вопрос по Канаде.

Поэтому угроза того, что президент Трамп будет делать или говорить что-то, что не будет находить у нас полной поддержки и понимания, конечно, есть.

Что касается Путина, то это абсолютно прогнозируемо – мы понимаем, куда он будет клонить. И вряд ли до первой встречи с Трампом позиция России как-то изменится. Сейчас Москва настаивает на том, что "готова к миру, но с учётом сложившейся ситуации на поле боя". Фактически Россия готова к капитуляции Украины, если принять во внимание все её требования: демилитаризацию, денацификацию и т.д., которые реализуются в виде упрёков о внутриполитических изменениях в Украине и в отношении церкви, и в отношении языка, и в отношении другого. То есть Россия вывалит на стол миллион требований в качестве предпосылки для достижения определённых договорённостей. Именно такой будет позиция Путина.

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Но мы не понимаем, каким на всё это будет ответ Трампа. Именно это вызывает у Украины страх и переживания. И именно это является причиной, почему наша дипломатия должна быть очень активной и в двустороннем диалоге с США, чтобы избежать недоразумений и подготовить администрацию Трампа к учёту нашей позиции, и в диалоге с партнёрами, которые имеют влияние на США или доступ к президенту Трампу. Сейчас это является задачей номер один.

По моему неосторожному прогнозу, встреча Трампа и Путина ничем полезным для нас не закончится, но не закончится она и ничем страшным для нас. Надеюсь, что то, что россияне не чувствуют и не ведут себя так, будто у них есть проблемы, станет разочарованием или открытием для новой администрации США. Они "закусили удила", хотят победы и будут говорить о ней, причем по-хамски. Надеюсь, всё это немножко остудит некоторые умы вокруг президента Трампа и ему нарисует совсем другую перспективу, как надо относиться к этой проблеме.

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Богдан Яременко, спеціально для Главреда

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