"Вечная" власть или хитрый план РФ: почему Украине стоит искать пути для выборов

Для проведения выборов во время войны государство должно обеспечить две чрезвычайно важные вещи: безопасность и справедливость участия граждан в голосовании.

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Отсутствие выборов будет приводить к снижению общественной мотивации защищать государство, росту коррупции и разрушению системы госуправления / Коллаж Главред, фото - 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Украина после отказа от демократических процедур, в частности выборов, начала углублять свое поражение. Потому что внутреннее обустройство Украины как недемократического государства фактически помогает Путину и Кремлю.

Украинская сущность всегда заключалась в отличии от России, в частности в большей склонности к демократии. Возможно, демократия важна не для всех граждан, но для определенной части украинцев это сущностная и принципиальная ценность.

Отказ власти от выборов путем отступления от Конституции, безусловно, демотивирует часть общества. Этим, в свою очередь, можно объяснить уменьшение количества добровольцев и проблемы с мобилизацией, которая часто сопровождается некорректными действиями, как видно из видеоматериалов.

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Это происходит потому, что в 2022 году люди массово шли защищать страну, чувствуя по крайней мере иллюзию влияния на власть, которая регулярно обновлялась через выборы. Но сейчас даже этой иллюзии нет. Власть категорически отказалась проводить выборы во время войны, аргументируя это самой войной.

Напомню, что на самом деле в Украине шесть раз во время войны проводили выборы. Потому что у нас, когда это выгодно, говорят, что война длится 10 лет, а когда не выгодно, то вспоминают о войне только последние 2,5 или почти три года.

Война у нас продолжается с февраля 2014 года, то есть уже более 10 лет. Соответственно, за это время проходили выборы: дважды президентские, дважды в Верховную Раду, дважды в местные органы самоуправления. И когда они происходили, у нас уже были оккупированы такие города, как Симферополь, Севастополь, Луганск, Донецк. То есть президенты и Порошенко, и Зеленский избирались без участия избирателей из этих городов. Они уже были на тот момент оккупированы или российскими войсками, или пророссийскими формированиями с российским руководством. Тем не менее, мы считаем обоих президентов легитимными.

Согласно Конституции, выборы Верховной Рады и президента имеют разные условия. Выборы Верховной Рады не могут происходить во время действия военного положения. И здесь мы уже подходим к ситуации, когда война у нас продолжается с 2014 года, а с 2022 года началась новая фаза, когда было введено военное положение. В Конституции четко указано, что Верховная Рада не избирается во время действия военного положения. Это, конечно, парадоксальная ситуация, ведь если война будет длиться десятилетиями, это может означать, что у нас будет "вечная" власть. То есть "вечные" депутаты, которые могут заниматься только тем, как передать свое депутатство по наследству детям.

Отсутствие выборов имеет серьезные последствия для общества. Итак, мы можем не просто подозревать, а засвидетельствовать, что независимо от партийной принадлежности - к власти или к оппозиции - существует общее желание представителей политической элиты максимально долго избегать перевыборов. И это может длиться годами или даже десятилетиями, поскольку никто не может четко сказать, когда завершится война. Очевидно, что сказки о "две-три недели", "два-три месяца" или "до конца года", которые озвучивали представители власти или приближенные к ней лица, уже никого не убеждают.

Я неоднократно подчеркивал, что война может продолжаться, как минимум, до смерти Путина. Биологические часы, по среднестатистическим оценкам на тот момент, давали ему еще около 15 лет жизни. Сейчас эта оценка составляет примерно 13 лет. Представьте себе эти 13 лет без выборов. Власть этого хочет, но для общества отсутствие выборов будет приводить к снижению общественной мотивации защищать государство, к росту коррупции, а также к дальнейшему разрушению системы государственного управления.

Можно ли провести выборы во время войны? Да, можно, но для этого нужно менять избирательное законодательство. Еще два года назад я подчеркивал необходимость подготовки к выборам и то, что нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Ведь для проведения выборов во время войны государство должно обеспечить две чрезвычайно важные вещи: безопасность и справедливость участия граждан. Эти два условия являются основополагающими.

Однако, согласно действующему законодательству, если выборы объявить сейчас, оба эти условия не будут выполнены. Если бы власть думала о необходимости проведения выборов, она должна была бы начать подготовку к этому еще полтора-два года назад, внося изменения в избирательное законодательство.

Можно ли внести такие изменения, чтобы выборы стали возможными даже во время активной фазы войны? Да, это возможно. Вот несколько ключевых решений.

Первое - расширение сроков голосования.

Вместо одного дня голосования можно организовать выборы на период от 10 дней до месяца. Такая практика существует в некоторых странах, в частности в США. Это позволит решить вопрос ротации военных и уменьшить скопление людей на избирательных участках.

Второе - введение множественности способов голосования:

Голосование по почте, как в США и Турции.

Электронное голосование в условиях международного контроля. Это будет опцией для тех, кто имеет доступ к смартфонам или компьютерам.

Голосование мобильными группами. Например, специально оборудованные бронированные автомобили могут доставлять избирательные урны в воинские части.

Третье - усиление безопасности избирательного процесса.

Использование специальных конвертов и марок для защиты от фальсификаций.

Внедрение международного мониторинга для обеспечения прозрачности процесса.

Почему это важно? Потому что отсутствие выборов подрывает легитимность как власти, так и государства в целом. К сожалению, дискуссия о том, стоит ли проводить выборы, является запоздалой. Выборы нужно было проводить раньше, подготовив соответствующие изменения в избирательное законодательство. Сейчас мы только обсуждаем, когда именно проводить выборы - через год, два или десять лет. Но время для дискуссий прошло. А под угрозой выборов политические силы начинают задумываться над улучшением своей деятельности или обновлением команды. Сейчас такой угрозы нет. Без выборов коррупция будет только расти, а деструктивные процессы усиливаться.

Путин имеет целью полное уничтожение Украины как государства. Если почитать его статью, там четко прослеживается идея ликвидации украинской государственности. Он и его подчиненные будут делать все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Сейчас они считают, что нашли слабое место и пытаются "давить пальцем в рану". С формальной точки зрения легитимность президента Украины не ставится под сомнение согласно Конституции. Президент остается легитимным, ведь в Конституции четко указано, что он продолжает выполнять свои полномочия до момента вступления в должность нового президента.

Проблема заключается в другом: в Конституции не прописано, как проводить выборы в условиях военного положения. Очередные выборы, которые должны были состояться 30 марта прошлого года, были пропущены. Теперь, согласно закону, возможны только внеочередные выборы, которые могут быть объявлены только при определенных условиях, например, если президент подаст в отставку.

Итак, согласно Конституции, Зеленский может оставаться легитимным президентом на неопределенный срок: 20, 30, даже 40 лет, пока это будет позволять его биологический возраст. Важный вопрос заключается в другом: сколько лет это будет устраивать общество? На данный момент ситуация воспринимается большинством как приемлемая. Но будет ли это продолжаться долго?

Есть риск, что со временем общество может потерять поддержку государственности. Это и является частью сценария Путина: сделать так, чтобы украинцы начали ненавидеть собственное государство, подобно тому, как когда-то ненавидели другие государства, которые господствовали на этой территории. Если украинцы начнут воспринимать собственное государство как чужое, это станет катастрофой.

Я не вижу никаких причин считать, что выборы в Украине в 2025 году станут реальностью. Даже если Запад начнет давить на украинскую власть. В Европе существуют собственные кризисные проблемы, нет единого видения ситуации в Украине среди европейских элит. Также отсутствует общее понимание между европейскими и американскими лидерами. Таким образом, без внешнего давления украинская власть будет чувствовать себя уверенно и не будет спешить с выборами. А это значит, что ситуация будет только ухудшаться.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда

Кто такой Александр Доний Александр (Олесь) Сергеевич Доний (род. 13 августа 1969, Киев) - украинский журналист, телеведущий, политик, общественный и культурный деятель. Народный депутат Украины 6-го и 7-го созывов. Председатель Художественного объединения "Последняя баррикада", председатель Центра исследований политических ценностей. Автор и ведущий многих телевизионных программ о культуре и национальной идее. Автор концепции "25 ступенек к общественному счастью".

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