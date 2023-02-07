Буданов вместо Резникова: почему министр обороны может сохранить кресло

Резников – публичное лицо, и он полезен в выполнении публичных функций министра и внешней коммуникации. Именно поэтому министр обороны может сохранить должность.

Алексей Резников и Кирилл Буданов были против перехода со своих должностей - Владимир Фесенко / Фото УНИАН

​Анонсированное накануне решение о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова было принципиальной ошибкой. Прежде всего, эта ситуация не была полностью согласована ни с Резниковым, ни с Будановым, чью кандидатуру озвучили как возможного преемника.

В частности, решение об отставке, которое было озвучено депутатами, вызвало публичное возмущение со стороны Резникова. Скорее всего, министр обороны вышел не только в публичное пространство, но и напрямую на президента Зеленского, а, возможно, и Ермака. После чего, вероятно, все переиграли.

Само по себе решение в отношении Резникова – это, бесспорно, следствие коррупционного скандала, возникшего в Минобороны. Его планировали реализовать для уменьшения политического напряжения. При этом Резникову доверяют, его ценят и хотят сохранить в команде. Вероятно, именно поэтому возникла идея перебросить его на другую должность.

Возможно, временно, потому что Минстратегпром вообще собирались ликвидировать. Вполне вероятно, что это тоже возмутило Резникова, потому что это не его сфера. На самом деле он хочет быть министром юстиции. Если ему бы предложили это кресло, он бы согласился. Тем более, что рассматривался вариант отправки действующего министра Дениса Малюськи, послом в Европе, после чего Резников мог бы занять его место.

Потому как сказал Резников, он несет репутационную ответственность – ему лично претензий не предъявляли, хоть и он и не удержал под контролем ситуацию в министерстве, которым руководит. Однако его очень ценят как талантливого переговорщика и как своего человека, как удачно выполняет политические функции.

Стоит заметить, что кандидатуру Буданова выбрали, потому что других вариантов нет. Есть надежда, что Буданов, как военный человек, может навести воинскую дисциплину в ведомстве. Но поговаривают, что Буданов тоже был против, тем более по закону, после реформы Минобороны в 2019 году, должность министра – политическая, и ее должно занимать гражданское лицо. Военный тоже может быть назначен, с этим нет проблем – у нас предыдущие министры, Полторак и Таран, были военными, однако перед назначением на пост министра оба ушли в отставку и уволились из армии.

Буданов, судя по всему, уходить не хочет – он, как говорят, не очень хочет быть министром, хотя формально это для него повышение. Он – человек амбициозный, но, похоже, Буданов не в восторге от перспективы возглавления министерства, тем более после коррупционного скандала.

Какой будет ситуация в ГУР – покажет только практика. Приведу вам другой пример: когда сменили руководителя ГУР два года назад, тоже после скандала, это тоже считали послаблением. А оказалось, что это-талантливый человек. Мы не знаем, кто будет вместо Буданова и того, как этот человек себя проявит. Здесь трудно что-то говорить, потому что эта сфера специфическая. О Буданове многие узнали из интервью, хотя не все на такой должности их дают. Каким бы он стал министром – тоже сказать трудно. В ГУР ему комфортно, потому что это его сфера, он там все знает. Плюс он является одним из тех военных, для которого разведка – это смысл жизни. Поэтому вряд ли он хочет бросить военную службу, что, судя по неофициальной информации, было причиной его отказа от должности министра.

Впрочем, возможен вариант, при котором Резников останется на своем посту. Просто найдут мощного заместителя или нескольких (но найдут ли – тоже вопрос), которые будут наводить порядок в министерстве и проведут внутренний аудит. Ведь Резников – публичное лицо, и он полезен именно в выполнении публичных функций министра и внешней коммуникации. Но для внутреннего менеджмента сложным министерством, с давними коррупционными традициями, нужен мощный человек. Пока решение отложили из-за неоднозначности ситуации. Поэтому дальше будут выяснять что делать дальше – оставить ли все, как есть, или Резников уйдет на другую должность.

Конечно, Резников играет важную роль в переговорах по поставкам оружия (особенно накануне нового Рамштайна), однако стоит учитывать, что решения по оружию согласовываются и принимаются политически первыми лицами. Не во время встречи в Рамштайне, это – лишь финализация и координация. Поэтому говорить, что без Резникова все развалится, преждевременно. Тем более, что даже без должности он может быть спецпредставителем на переговорах.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда