glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Буданов вместо Резникова: почему министр обороны может сохранить кресло

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

7 февраля 2023, 06:22
Резников – публичное лицо, и он полезен в выполнении публичных функций министра и внешней коммуникации. Именно поэтому министр обороны может сохранить должность.
Алексей Резников, Кирилл Буданов
Алексей Резников и Кирилл Буданов были против перехода со своих должностей - Владимир Фесенко / Фото УНИАН

​Анонсированное накануне решение о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова было принципиальной ошибкой. Прежде всего, эта ситуация не была полностью согласована ни с Резниковым, ни с Будановым, чью кандидатуру озвучили как возможного преемника.

В частности, решение об отставке, которое было озвучено депутатами, вызвало публичное возмущение со стороны Резникова. Скорее всего, министр обороны вышел не только в публичное пространство, но и напрямую на президента Зеленского, а, возможно, и Ермака. После чего, вероятно, все переиграли.

Само по себе решение в отношении Резникова – это, бесспорно, следствие коррупционного скандала, возникшего в Минобороны. Его планировали реализовать для уменьшения политического напряжения. При этом Резникову доверяют, его ценят и хотят сохранить в команде. Вероятно, именно поэтому возникла идея перебросить его на другую должность.

Возможно, временно, потому что Минстратегпром вообще собирались ликвидировать. Вполне вероятно, что это тоже возмутило Резникова, потому что это не его сфера. На самом деле он хочет быть министром юстиции. Если ему бы предложили это кресло, он бы согласился. Тем более, что рассматривался вариант отправки действующего министра Дениса Малюськи, послом в Европе, после чего Резников мог бы занять его место.

Потому как сказал Резников, он несет репутационную ответственность – ему лично претензий не предъявляли, хоть и он и не удержал под контролем ситуацию в министерстве, которым руководит. Однако его очень ценят как талантливого переговорщика и как своего человека, как удачно выполняет политические функции.

Стоит заметить, что кандидатуру Буданова выбрали, потому что других вариантов нет. Есть надежда, что Буданов, как военный человек, может навести воинскую дисциплину в ведомстве. Но поговаривают, что Буданов тоже был против, тем более по закону, после реформы Минобороны в 2019 году, должность министра – политическая, и ее должно занимать гражданское лицо. Военный тоже может быть назначен, с этим нет проблем – у нас предыдущие министры, Полторак и Таран, были военными, однако перед назначением на пост министра оба ушли в отставку и уволились из армии.

Буданов, судя по всему, уходить не хочет – он, как говорят, не очень хочет быть министром, хотя формально это для него повышение. Он – человек амбициозный, но, похоже, Буданов не в восторге от перспективы возглавления министерства, тем более после коррупционного скандала.

Какой будет ситуация в ГУР – покажет только практика. Приведу вам другой пример: когда сменили руководителя ГУР два года назад, тоже после скандала, это тоже считали послаблением. А оказалось, что это-талантливый человек. Мы не знаем, кто будет вместо Буданова и того, как этот человек себя проявит. Здесь трудно что-то говорить, потому что эта сфера специфическая. О Буданове многие узнали из интервью, хотя не все на такой должности их дают. Каким бы он стал министром – тоже сказать трудно. В ГУР ему комфортно, потому что это его сфера, он там все знает. Плюс он является одним из тех военных, для которого разведка – это смысл жизни. Поэтому вряд ли он хочет бросить военную службу, что, судя по неофициальной информации, было причиной его отказа от должности министра.

Впрочем, возможен вариант, при котором Резников останется на своем посту. Просто найдут мощного заместителя или нескольких (но найдут ли – тоже вопрос), которые будут наводить порядок в министерстве и проведут внутренний аудит. Ведь Резников – публичное лицо, и он полезен именно в выполнении публичных функций министра и внешней коммуникации. Но для внутреннего менеджмента сложным министерством, с давними коррупционными традициями, нужен мощный человек. Пока решение отложили из-за неоднозначности ситуации. Поэтому дальше будут выяснять что делать дальше – оставить ли все, как есть, или Резников уйдет на другую должность.

Конечно, Резников играет важную роль в переговорах по поставкам оружия (особенно накануне нового Рамштайна), однако стоит учитывать, что решения по оружию согласовываются и принимаются политически первыми лицами. Не во время встречи в Рамштайне, это – лишь финализация и координация. Поэтому говорить, что без Резникова все развалится, преждевременно. Тем более, что даже без должности он может быть спецпредставителем на переговорах.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

война в Украине Владимир Фесенко Алексей Резников Кирилл Буданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:19

Землетрясения в Турции и Сирии: число жертв превысило 4 тысячи человек

06:35

Нейтральная Швейцария близка к снятию запрета на поставки оружия Украине - Reuters

06:22

Буданов вместо Резникова: почему министр обороны может сохранить кресломнение

04:30

Что будет за уклонение от мобилизации в Украине и какие существуют виды наказаний

03:40

Военный эксперт спрогнозировал, как враги будут наступать на ДонбассеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

Что приготовить из теста фило: отпадный рецепт, который не нужно готовить три часаВидео

03:00

Как очистить вареный картофель от кожуры за 1 секунду: удивительный секрет хозяйкам на заметкуВидео

02:30

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

02:07

"Лакомство для глаз": звездная украинская прыгунья расстегнула ширинку на камеру

Реклама
01:44

Какой горшок для орхидеи самый лучший - пластиковый, стеклянный или глиняный

00:52

"Отключения электричества могут быть длительными": в Yasno сделали тревожный прогноз по светуВидео

00:20

"Умоляют": РФ просит Украину сесть за стол переговоров - ДаниловВидео

00:04

Тотальное безденежье ходит по пятам: женские имена, которые несут в себе карму бедностиВидео

06 февраля, понедельник
23:40

"Кремль идет ва-банк": Подоляк заявил о начале решающего этапа войны в УкраинеВидео

23:14

Россия пытается окружить Бахмут: Зеленский рассказал о бойне с оккупантамиВидео

23:12

Ракеты и самолеты: Кулеба назвал главные запросы Украины в МюнхенеВидео

23:09

В Москве мужчина едва не похитил тело Ленина из мавзолеяВидео

22:55

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

22:00

Зеленский покинет Украину: в ЕС начали активную подготовку к приезду президентаВидео

21:43

"Дайте номер карты": Гордон жалуется на финансовый кризис, украинцы возмутились в сетиВидео

Реклама
21:41

ВСУ освободят Крым в 2023 году: Свитан назвал 2 вероятных сценарияВидео

21:11

Почему нельзя оставлять постель незаправленной - о чем говорит давняя приметаВидео

21:09

"Официально объявили порядочным человеком": блогершу в РФ приговорили к 8 годам тюрьмы за правду о войнеВидео

20:56

Судьба наградила счастливой жизнью: какие 4 имени являются долгожителямиВидео

20:50

Под Соледаром трагически погиб украинский защитник: у него остались двое деток и беременная женаВидео

20:35

Логистике РФ конец: что значит предоставление Украине боеприпасов GLSDB

20:26

"Угроза высокая": РФ может обстрелять Украину ракетами - ГенштабВидео

20:25

Пухлые щечки и брови-ниточки: Джамала показала, как выглядела в 16 лет

20:16

Под Бахмутом "вагнеровцы" жестоко топором убили своего командираВидео

20:15

Кофе с молоком: секрет правильного приготовления любимого напиткаВидео

19:35

Рождество перенесут: украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарьВидео

19:20

Большинству из нас придется воевать, у нас с вами нет выборамнение

19:17

"Эскалация растет, а шансы на мир уменьшаются": в ООН сделали тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

19:08

Дмитрий Комаров представит авторский документальный проект "Год" на "1+1 Украина"Видео

19:02

В Украине может произойти сильное землетрясение: сейсмолог назвал два опасных городаВидео

19:01

"Его там просто прибьют": таролог пояснила, почему Путина ждет прискорбный конецВидео

18:55

Повторное наступление будет по всей линии фронта - СвитанВидео

18:44

Бейонсе установила мировой рекорд на Грэмми-2023

18:23

Россия готовит новое наступление: Зеленский срочно провел заседание СтавкиВидео

18:12

Напали на Украину: Аллегрова отказалась устраивать пляски для россиян в МосквеВидео

Реклама
18:05

Чеченский диктатор Кадыров летал греться на Мальдивах - "Радио Свобода"Видео

17:56

"Российский ленд-лиз": эксперт рассказал, как оккупанты снабжают ВСУ своей редкой техникойВидео

17:51

Дают Путину шанс: эксперт назвал причину отказа Украине в поставках ракет до 300 кмВидео

17:46

ВСУ могут выйти из Бахмута: эксперт назвал одно самое главное условиеВидео

17:32

Звезда "Эмили в Париже" прогулялась в одежде от украинского брендаВидео

17:31

Дочь-"халк" путинистки Шукшиной пришла на шоу, где Кудрявцева потрогала ее за филейные частиВидео

17:16

В Турции дома рушатся на глазах, люди разбегаются: в мире случилось еще одно мощное землетрясениеВидео

17:06

Будет блестеть, как новый: 5 способов, как отмыть налет от чая в термосе

16:43

ВСУ ликвидировали российского генерала-десантникаВидео

16:42

Как отказаться от повестки, чтобы не отвечать перед законом: адвокат назвал условияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять