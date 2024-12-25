Тем временем, "братья-мусульмане" решили качнуть Египет.
Если ситуация там пойдет по наростающей (что вряд ли) - тогда это протурецкий, суннитский проект против фельдмаршала и правителя Египта ас-Сиси, который, в свою очередь, является проамериканским и можно даже сказать, в какой-то мере, произраильским проектом (с рядом уточнений).
Если братьям-мусульманам удастся взять власть в Египте (повторю, шансов на это крайне мало), это будет свидетельствовать о просто невероятной по сложности спецоперации Анкары.
А также о том, что Эрдоган прошел точку невозврата в Большой игре и дал старт своему проекту Османской империи 2.0. на базе суннитского арабо-тюркского единства.
Пока это настолько невероятно, что в это трудно поверить, а логически объяснить - и подавно.
Потому что победа братьев-мусульман в Египте в значительной степени нивелирует успех Израиля в Сирии.
Поэтому пока в такую развязку невозможно поверить.
Трудно представить, что Тель-Авив пропустил такой каскадный обвал своих интересов в Каире и усиление Турции сразу в двух точках - Сирии и Египте одновременно.
Пока этот крайне маловероятный пазл не складываеися, но Ближний Восток в последнее время весьма богат на невероятные события.
Тем более, что прямо сейчас разворачивается масштабная операция против хуситов.
Я ведь предупреждал, что они следующие (после Хамас, Хезболлы/Ливана и Сирии - именно такую последовательность я и называл, отмечая, что потом - хуситы).
И атака началась.
Сухопутная часть - это силы северного Йемена при поддержке саудовской артиллерии и финансовых вложений ОАЭ.
С воздуха - Израиль, Британия и США.
С моря - Британия, США и присоединяющаяся к ним группировка ВМС Франции.
То есть на суше будут биться йеменцы друг против друга.
Одни при поддержке Саудовской Аравии, другие - при поддержке Ирана.
А высокоточкой будут бить США и Израиль с союзниками.
Западной коалиции стран нужно восстановить безопасное судоходство по Красному морю и обезопасить Израиль от ракетных атак Ансараллы.
В этом плане, обращает на себя внимание позиция Франции - она единственная из ЕС присоединилась к операции (в обмен на помощь в возврате контроля над африканским Сахелем?).
Поразительно пассивно ведет себя РФ. Раньше устами своих спикеров Москва обещала чуть ли не гиперзвук хуситам поставить.
А тут тишина, как будто и не было РФ на Ближнем Востоке.
Лично меня "мучают смутные сомнения" касательно той самой Большой сделки.
Уж все как-то прям по нотам или "дорожной карте" в рамках "согласованной модальности решения конфликтов".
В этом контексте, как косвенное подтверждение, прозвучала информация Ирана: соглашению о стратпартнерстве с РФ быть, но не ранее февраля 2025 года.
Почему такая дата?
Видимо, декабрь 2024 - январь 2025 - это некое геополитическое окно, после которого ситуация может пойти к глобальной заморозке основных конфликтов и войн (хотя бы на пару лет).
Поэтому все спешат.
Именно поэтому такая отсрочка в подписании соглашения между РФ и Ираном, хотя оно именно сейчас крайне важно для Тегерана и в Москве это понимают.
Но РФ держит паузу.
Возможно, после указанных выше дат, когда все будет заморожено "дыханием Снежной Королевы", основные геополитические игроки и смогут собрать из кубиков с буквами Ж, О, П и А, слово "МИР".
И это все запечатают соглашениями о стратегическом партнерстве, каждый игрок со своими союзниками.
Например, РФ - с Ираном, как уже она это сделало с КНДР в качестве бонуса за помощь в войне.
Пока ничего не слышно, получит ли Украина дополнительный договор о стратегическом партнерстве с США по аналогии с Тайванем и Израилем (вдобавок к уже подписанному договору о гарантиях безопасности)?
Ведь договор о гарантиях безопасности не исключает возможности подписания и договора о стратегическом партнерстве, например, в контексте вопросов ядерной безопасности Украины.
Ведутся ли на сей счет переговоры с командой Трампа?
Скоро узнаем.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
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