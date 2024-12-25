Трудно представить, что Тель-Авив пропустил такой каскадный обвал своих интересов в Каире и усиление Турции сразу в двух точках - Сирии и Египте одновременно.

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Ситуация в Египте / Wikipedia

Тем временем, "братья-мусульмане" решили качнуть Египет.

Если ситуация там пойдет по наростающей (что вряд ли) - тогда это протурецкий, суннитский проект против фельдмаршала и правителя Египта ас-Сиси, который, в свою очередь, является проамериканским и можно даже сказать, в какой-то мере, произраильским проектом (с рядом уточнений).

Если братьям-мусульманам удастся взять власть в Египте (повторю, шансов на это крайне мало), это будет свидетельствовать о просто невероятной по сложности спецоперации Анкары.

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А также о том, что Эрдоган прошел точку невозврата в Большой игре и дал старт своему проекту Османской империи 2.0. на базе суннитского арабо-тюркского единства.

Пока это настолько невероятно, что в это трудно поверить, а логически объяснить - и подавно.

Потому что победа братьев-мусульман в Египте в значительной степени нивелирует успех Израиля в Сирии.

Поэтому пока в такую развязку невозможно поверить.

Трудно представить, что Тель-Авив пропустил такой каскадный обвал своих интересов в Каире и усиление Турции сразу в двух точках - Сирии и Египте одновременно.

Пока этот крайне маловероятный пазл не складываеися, но Ближний Восток в последнее время весьма богат на невероятные события.

Тем более, что прямо сейчас разворачивается масштабная операция против хуситов.

Я ведь предупреждал, что они следующие (после Хамас, Хезболлы/Ливана и Сирии - именно такую последовательность я и называл, отмечая, что потом - хуситы).

И атака началась.

Сухопутная часть - это силы северного Йемена при поддержке саудовской артиллерии и финансовых вложений ОАЭ.

С воздуха - Израиль, Британия и США.

С моря - Британия, США и присоединяющаяся к ним группировка ВМС Франции.

То есть на суше будут биться йеменцы друг против друга.

Одни при поддержке Саудовской Аравии, другие - при поддержке Ирана.

А высокоточкой будут бить США и Израиль с союзниками.

Западной коалиции стран нужно восстановить безопасное судоходство по Красному морю и обезопасить Израиль от ракетных атак Ансараллы.

В этом плане, обращает на себя внимание позиция Франции - она единственная из ЕС присоединилась к операции (в обмен на помощь в возврате контроля над африканским Сахелем?).

Поразительно пассивно ведет себя РФ. Раньше устами своих спикеров Москва обещала чуть ли не гиперзвук хуситам поставить.

А тут тишина, как будто и не было РФ на Ближнем Востоке.

Лично меня "мучают смутные сомнения" касательно той самой Большой сделки.

Уж все как-то прям по нотам или "дорожной карте" в рамках "согласованной модальности решения конфликтов".

В этом контексте, как косвенное подтверждение, прозвучала информация Ирана: соглашению о стратпартнерстве с РФ быть, но не ранее февраля 2025 года.

Почему такая дата?

Видимо, декабрь 2024 - январь 2025 - это некое геополитическое окно, после которого ситуация может пойти к глобальной заморозке основных конфликтов и войн (хотя бы на пару лет).

Поэтому все спешат.

Именно поэтому такая отсрочка в подписании соглашения между РФ и Ираном, хотя оно именно сейчас крайне важно для Тегерана и в Москве это понимают.

Но РФ держит паузу.

Возможно, после указанных выше дат, когда все будет заморожено "дыханием Снежной Королевы", основные геополитические игроки и смогут собрать из кубиков с буквами Ж, О, П и А, слово "МИР".

И это все запечатают соглашениями о стратегическом партнерстве, каждый игрок со своими союзниками.

Например, РФ - с Ираном, как уже она это сделало с КНДР в качестве бонуса за помощь в войне.

Пока ничего не слышно, получит ли Украина дополнительный договор о стратегическом партнерстве с США по аналогии с Тайванем и Израилем (вдобавок к уже подписанному договору о гарантиях безопасности)?

Ведь договор о гарантиях безопасности не исключает возможности подписания и договора о стратегическом партнерстве, например, в контексте вопросов ядерной безопасности Украины.

Ведутся ли на сей счет переговоры с командой Трампа?

Скоро узнаем.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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