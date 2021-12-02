Борщевой абсурд, или К чему приведет стремление депутатов назначить день борща

Депутаты Рады предлагают установить день украинского борща / УНИАН

Ряд депутатов Верховной Рады предложили установить день украинского борща и отмечать его каждую вторую субботу октября. Согласно пояснительной записке, украинский борщ – это традиционное первое блюдо украинцев и маркер национальной идентичности, а инициатива депутатов призвана обеспечить сохранение и чествование традиционной украинской кухни и культуры.

Однако назначение такого дня - очередная глупость и попытка застолбить за собой право называть борщ истинно украинским блюдом. Споры на эту тему ведутся, но обывателям в принципе все равно, чей борщ или пельмени - им важнее иметь возможность и деньги приготовить их дома.

Попытка политизировать тему кулинарии и пытаться кому-то что-то доказать уже далеко не первая, но делать из этого целый национальный праздник - абсурд. С таким же успехом стоит делать подобный праздник для каждого блюда - не хватало еще создать комитет имени Клопотенко, чтобы он составил перечень блюд, которые нужно увековечить государственными праздниками. Отдельно тогда можно праздновать и дни украинских инструментов, которых тоже достаточно много.

Эта инициатива - бесполезна, обычный популизм и очередная попытка получить внимание электората. На теме борща в прошлом году активно спекулировали, был миллион онлайн-дискуссий, где доказывали, что борщ - украинское блюдо. По сути, это лишний повод объединить вокруг себя радикально-патриотичную аудиторию и хайпонуть.

Скорее всего, эту инициативу даже могут поддержать в парламенте. Потому что если этот документ пройдет комитеты и будет вынесен на голосование в сессионный зал, существует риск, что любой голос "против" будет восприниматься чуть ли не сдачей государственных интересов - мол, не считаешь, что борщ заслуживает отдельного праздника, значит, и не считаешь его украинским.

Читайте также"Так чей же борщ": Ницой ответила на болезненный для украинцев вопросВ этом случае столкнуть кого-то лбами можно будет только на уровне комментариев в Интернете - никто не возьмет в руки вилы и не пойдет убивать соседа за то, что он в день борща его не готовил или с его кухни пахло котлетами. При этом на подобные праздники обязательно будут выделяться деньги из бюджета (особенно - на местном уровне), потому чиновники поддержат эту идею.

Денис Гороховский, политический эксперт, специально для Главреда