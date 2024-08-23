Большой информационный провал Азербайджана в Украине

В Украине возникает волна острого негатива к Баку и это вполне объяснимо.

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Путинприехал на встречу к Алиеву в Азербайджан / Коллаж Главред, фото kremlin.ru

Итак. Военный преступник, находящийся в розыске МУС, Владимир Путин, с официальным визитом посетил Азербайджан и был принят там как дорогой друг. Третьи сутки азербайджанские СМИ носятся с этим визитом как с манной небесной, словно с небо снизошёл пророк, при том, что в Украине назревает совсем другая волна, вполне ожидаемая.

Поскольку Россия враг Украины, а путин это военный преступник, признанный в историческом контексте и таковым он будет занесён в историю навсегда, как Адольф Гитлер, у многих украинцев возник логический вопрос и недоумение, а что же это было? И тут я испытал лёгкое, удручающее дежавю 2020 года.

Азербайджан начинает военную операцию по деоккупации Карабаха, которая впоследствии станет известной как 44-х дневная война и тогда у многих украинцев возникал вопрос, почему Баку пытается оккупировать территорию Армении? Сколько стоило усилий разъяснить, что в данном случае восстанавливается территориальная целостность Азербайджана, но никак не наоборот.

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С чем был связан этот вопрос, доминировавший тогда, 4 года назад в украинском информационном пространстве? С крайне незначительной работой азербайджанской стороны в вопросах информирования о происходящем и историческом контексте, за пределами своих границ.

На удивление, в 2023-м возникла схожая ситуация, когда многие опять задались вопросом, зачем Азербайджан начал очередную войну в Карабахе?

И вот, за окном 2024-й год, путин посещает Азербайджан и…

В Украине возникает волна острого негатива к Баку и это вполне объяснимо. Враг Украины принимается в Азербайджане как дорогой гость.

Я бы мог сейчас написать 1000 и 1 причину, по которой никакого негатива не должно быть и этот визит, в некоторой степени, даже на пользу Украине, поскольку мы являемся просто свидетелями крайне изощрённой политики, направленной на эксплуатации того, что находится в отчаянии. Визит путина в Азербайджан и его договорённости это акт отчаяния, но никак нечто более, а Баку на этом просто делает бизнес.

Но я не стану этого делать по одной простой причине.

Азербайджан в очередной раз провалил внешнюю информационную повестку. В данном случае – украинскую. То, что Баку сможет поиметь на дотлевающем теле России, он может потерять в Украине, где с трудом достиг своих позиций за последние годы.

Очень важный момент. На визит путина в Азербайджан нет негативной реакции официальных лиц Украины. А всё потому, что они прекрасно понимают, что игра ведётся на Южном Кавказе Баку и Киев эта игра, в целом устраивает. Но помимо официального Киева в Украине есть политические силы, действующие на хайпе, действующие независимо, и в отличие от Азербайджана, они не управляемы руководством страны, а действуют хаотически.

Провал информационной политики Азербайджана заключается в том, что накануне визита путина в страну, в период и после, не удосужился никто пояснить друзьям украинцам понятным языком, что причин для беспокойства нет. Вместо этого, на реакцию в Украине в Азербайджанском информационном пространстве сейчас себе даже позволяют шутить.

Хочу посмотреть, как будете шутить, когда начнутся первые поджоги заправок SOCAR и когда в Верховной Раде начнут подаваться крайне интересные антиазербайджанские инициативы.

И тут не следует винить украинцев. Следует винить себя. А если винить украинцев, то Украина для вас будет потеряна навсегда.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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