Большое наступление России

В настоящее время среднемесячная компенсация потерь у россиян вышла на уровень 50 тысяч. При этом возможности по мобилизации не превышают 100 тысяч.

ВСУ могут нарушить планы оккупантов, убежден Коваленко / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В последнее время слышу разные предположения о том, что россия накопила сейчас гигантский ресурс сил, для решительного наступления. При этом называются совершенно разные числа. Кто-то утверждает об ударном потенциале в 200 тыс., кто-то говорит про 500 тыс., есть даже версии о миллионах...

Напомню, что по состоянию на 24 февраля 2022 во вторжении в Украину принимали участие около 180 тыс. военнослужащих вс рф. Эту массу россия громоздко и абсолютно не скрытно перемещала к границам с Украиной с октября 2021 года, развернув стартовую переброску ещё зимой 2021.

Возникает вполне уместный вопрос. Возможно ли разместить у границ с Украиной совершенно незаметно 200 тысяч, 500 тысяч или миллион сил и соответствующих средств? Нет.

Кроме того, мобилизационный потенциал россии не способен накопить такую численность л.с. в предельно сжатые сроки.

В настоящее время среднемесячная компенсация потерь у россиян вышла на уровень 50 тысяч. При этом возможности по мобилизации не превышают 100 тыс. в месяц. То есть, чтобы накопить потенциальный ресурс в 200 тысяч, необходим период в 4 месяца, 500 тыс.- 10 месяцев. И это в идеале.

В свою очередь, нынешний показатель мобилизации по рф намного, на-а-амного ниже планки в 100 тысяч, а самые высокие показатели были в октябре 2022. То есть, мобилизация продолжается, но не настолько активно и интенсивно, чтобы превышать потребность 50 тыс. в месяц.

Разумеется, россия сейчас готовится к наступательным действиям. Она всегда к ним готовится. Тем более, что их фанатичное желание продвигаться на Угледар, выйти из оков в районе Кременной, намекают на широкий охват на Донбасском плацдарме.

Этот план видится несколько шизофреничным, ведь, не имея достаточного количества техники, артиллерии, обеспечения подразделений БК и поддержки артиллерии, совершать такое наступление - самоубийство. Но шизофреники на то и шизофреники, чтобы не дружить со здравым смыслом.

И именно эта активность и станет тем самым большим наступлением россии. Которое, в свою очередь, не имеет того ресурса, о котором многие говорят, но имеет все шансы захлебнуться в зачатке. Особенно, если на ряде локаций инициативу перехватят ВСУ и кардинально нарушат планы РОВ.

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