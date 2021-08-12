Большинство украинцев не ощутят снижения цены на электричество

Большая часть потребителей не ощутит снижения цены на электричество / Reuters

Весь год специалисты говорили о том, что для нормального функционирования рынка электроэнергетики необходимо повышать тариф для населения. Говорили о том, что государство накапливает долги перед зеленой энергетикой и этот долг сам по себе не рассосется. Говорили о том, что Энергоатом летит в пропасть.

Говорили балакали, сіли і заплакали.

А потом приняли решение. Какое? Правильно - снизить еще цены на электричество.

Снизить символически, но снизить. Причем по решению партии и правительства. Так и сказали – по воле президента. А потом еще надои, наверное, сказали повысить. Тоже по поручению президента.

В итоге, вместо того, чтобы выровнять цены для населения и промышленного потребителя, этот зазор увеличивают еще больше. Де-факто средненькое предприятие, которое оплачивает и доставку тоже, платит около 3 грн. На сегодня это разница в 2 раза. Ведь 75% населения теперь будет платить 1,44 грн за кВТ/час.

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Читайте такжеОтложили на "после праздников": зачем Кабмин перенес подорожание электроэнергииЗа социальную справедливость типо отвечает разница в цене между теми, кто потреблять до 250 кВт в месяц и платит 1,44 и теми, кто потребляет больше и будет платить старую цену, 1,68. Беда в том, что и 1,68 – это тариф, который, де-факто, покрывает только доставку. Это очень мало. За само электричество потребители из населения платят что то около нуля. Нуля. Таким образом, все население получает дотацию. И те, кто живет в хрущевке. И те, кто живут в Конче-Заспе. Не адресную помощь, а именно льготную цену. Люди, живущие в Конче-Заспе платят за электричество самую низкую цену в Европе. Потому что Украина очень социальное государство. И готова всегда устроить банкет.

А кто платит? Конечно же налогоплательщики. Потому как за этот аукцион невиданной щедрости заплатит гос компания. Энергоатом. Ведь это она будет обязана поставлять электричество населению. И бедному населению. И богатому. В итоге все мы вместе будем субсидировать богатых, которые будут получать не рыночную цену. А при рыночной цене Энергоатом получил бы прибыль. Часть денег направил бы на поддержание себя. А часть в бюджет. На дороги, пенсии, школы. Но нет, дешевая электрика важнее. Популизм важнее.

И да, а что же олигархи? А ничего. Их это не касается. Тариф для ДТЕК и других угольщиков недавно был повышен. Так что олигархи не в накладе.

Читайте такжеНадо опасаться голодных бунтов безработныхЗато накапливает долг, который ляжет на бюджет (на тех самых налогоплательщиков) и продолжает тихо скулить Энергоатом, которому говорят "а ты обойдешься". И сокрушаются инвесторы в зеленую энергетику, а самые нетерпеливые из них начинают подавать в суд. Не говоря уже о коррупционных рисках, которые есть всегда там, где есть две цены. И рынок продолжает представлять собой тотальный хаос.

Популизм. Чистой воды. И самое парадоксальное, что популизм незаметный. Минимальный. Большая часть потребителей не ощутит изменений. Ведь их платежка уменьшиться где-то на 10 гривен в месяц. Ну может на 20. И вряд ли они решат, что это то самое снижение тарифов вдвое, за которое они голосовали.

Какой путь здорового человека? Да, повышение цены. До рыночного уровня. И адресная помощь субсидиями. Если кому-то этот тариф не подъёмный. В таком случае богатые платят и за часть денег богатых оплачивают тарифы бедных. Тут вам и рынок, и социальная справедливость. Но наш выбор – популизм.