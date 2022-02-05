"Большая Евразия" объявила войну Западу

Президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине / REUTERS

Встреча Путина и Си Цзиньпина много чего означала. Если прочесть совместное заявление Китая и России, то они фактически противопоставили себя Запад. По сути они объявили, что формируют им глобальный геополитический блок, который можно условно назвать "Большая Евразия" и который будет противостоять Западу.

Собственно, в этом заявлении подсвечены основные направления противостояния. Китай и Россия, сближаясь на базе общности своих идеологических постулатов, один из которых - антиамериканизм, заявили, что они бросают вызов существующему миропорядку, в котором доминирует Запад. Ведь нынешняя система была выстроена после Холодной войны и в ней евроатлантические институты превалировали. Теперь Китай и РФ заявили, что эта система больше неактуальна и будет формироваться новый миропорядок, многополюсный - то, о чем много лет говорят Китай, Россия, Турция и ряд других стран. В этом порядке Китай и Россия намерены играть более активную роль и будут доносить это коллективному Западу, пока тот не примет их условия.

Также интересно и то, что этим заявлением РФ и Китай не просто бросают вызов существующей системе международных отношений, но и анонсируют, что они сами будут начинать создавать свою реальность такой, как они ее видят в разных сферах. Например, в сфере безопасности - сначала между собой, потом собирая другие страны, которые имеют схожие претензии к существующей системе. Кроме того, две страны делают серьезную заявку на подрыв монополии Запада на такие концепты, как демократия, права человека и международные отношения в целом.

То есть по сути они говорят, что Запад больше не имеет права на монопольное трактование демократического правления и выставлять критерии, по которым стоит оценивать другие страны. В свою очередь, это поднимает целый пласт фундаментальных вопросов существующего порядка, вокруг которых и циркулируют всеми обсуждаемые конфликты - китайско-американский, российско-американский, раздел между Востоком и Западом и т.д.

То есть все, что накапливалось еще со времен конца Первой мировой войны, когда в ее результате Запад утвердился в качестве доминантной силы в мировых делах, Китай и Россия будут пытаться поменять.

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И вот в этом как раз состоит ценность и визита Путина и последующего за этим визитом заявления. В каких формах это будут делать на практике - сложно сказать, поскольку тут все зависит от целого ряда факторов.

Но не все конфликты проходят в виде вооруженного столкновения. Будет ли оно сейчас иметь такую форму в определенных местах - на Тайвани, в Украине - неизвестно.

То, что сейчас происходит - это уже глобальное соперничество в активной форме. И само это заявление - это мощный политический и идеологический сигнал всему миру. Ведь разлом между коллективными Западом и Востоком на десятилетия вперед будет определять развитие человечества и международной системы и, конечно, это повлияет и на Украину, поскольку теперь Россия будет чувствовать себя увереннее.

Поддержка Китая дает РФ ощущение, что она может повышать ставки. Неизвестно, до какой степени Китай будет ее поддерживать, но уже очевидно, что политически он ее полностью поддерживает. А это значит, что она с большим рвением будет отстаивать свои позиции и в отношении Украины.

Ведь Россия понимает, что в случае усиления санкций, Кремль понесет потери, часть из которых будут компенсированы Китаем и его союзниками. То есть точно так же, как это было в 2014 году и на Украине это отразится непосредственно, потому мы такого поля для маневра не имеем и вынуждены еще больше возлагать надежды на западных партнеров, которым мы уже передоверяем всю ответственность за свою безопасность.

Трагедия Украины состоит в том, что у нас большая часть общества и, к сожалению, не понимает масштаба влияния этих дискуссий на нас. Для нас глобальная дискуссия, что ведется между Западом и Востоком - это космос, потому что у Украины нет даже видения будущего не только как самой страны, но и ее будущего в регионе и международных делах. Украина не чувствует своей связи с глобальными процессами и попросту становится предметом переговоров других держав - точно так же, как это было после Второй мировой войны, когда группы государств, победителей и проигравших, между собой договорились о том, как должен функционировать мир, а остальные просто эти правила приняли.

И тут главный вопрос в том, будет ли Украина участвовать в формировании будущего, либо же она будет принимающей стороной. Сейчас все идет ко второму варианту, ведь сложно представить ситуацию, при которой мы включимся в эту повестку.

Украине, для начала, не помешало бы проанализировать происходящее. Ведь многие темы поднимаются в Украине (в том числе - с подачи властей), но это происходит лишь в пиар-целях. Тот же так называемый крен в сторону Китая (которого в реальности в Украине никогда не было), публично поднимался, потому что тогда нужно было чем-то подразнить США в своих целях накануне визита президента Украины в Белый дом и нужно было бросить аргумент без какой-либо ответственности для себя.

Хотя тот, кто может влиять на повестку, может занять для себя более выгодную позицию. Если мы говорим о мировых экономических отношениях, у Украины есть несколько вариантов. Сейчас все движется к тому, что нас затянут в прозападный блок и мы будем вынуждены оборвать связи с теми, кого Запад будет считать своими противниками.

Читайте такжеРоссия становится колонией КитаяНо мы можем этого не делать и со своей головой на плечах попытаться выстроить политику, которая учтет ситуацию, которая будет развиваться между разными центрами влияния и балансировать между ними - таким образом, взять максимум из этого противостояния а не наоборот занять одну сторону и втянуться в противостояние, которое не слишком-то нас касается.

Все эти процессы повлияют в дальнейшем и на то, какую нишу в мировой экономике мы займем - будем ли мы страной, которая поставляет сырье и этим пользуются все вокруг или же страной, которая станет важным партнером для ряда государств. Но для того, чтобы претендовать на лидерство в некой сфере (в зависимости от позиции государства, это может быть IT-сектор, агропромышленность или металлургия), для этого нужно иметь четкую позицию и коммуникацию, с чем и выходить на глобальный уровень.

Потому что обычно страны, которые не являются субъектами на международной арене, довольствуются тем, что им остается.

В политическом смысле Украина может получить сильные региональные позиции. Ведь то, что сейчас происходит, влияет на баланс сил в регионе. И здесь Украине также нужно исходить из своих амбиций, потому что показывает, что у страны есть заявка на лидерство. Если этого не сделать - не факт, что наши пожелания будут учтены.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда