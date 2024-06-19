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Большая дипломатическая победа Украины

Владимир Огрызко
19 июня 2024, 22:02
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Саммит стал хорошим стартом для того, чтобы сплотить мир вокруг украинской "формулы мира", хотя это вовсе не означает, что он сразу будет иметь практические результаты.
Путин, Саммит мира
Саммит мира стал для Путина большой неприятностью / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Саммит мира стал большой дипломатической победой Украины. Это результат очень большой кропотливой работы украинской дипломатии в широком смысле этого слова, потому что все приобщились к тому, чтобы этот саммит состоялся, причём с положительным для Украины результатом. Ведь когда собираются представители сотни стран и организаций, это означает, что украинскую идею мира поддерживает подавляющее большинство мира, и это уже большой позитив.

Участие в саммите представителей стран третьего мира, которые теперь называют странами Глобального Юга, свидетельствует об их понимании простой истины: либо мы живём по нормам международного права, либо в мире начнётся хаос.

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Именно этот хаос и предлагали обсуждать на этом саммите россияне, когда российский диктатор Путин буквально за несколько часов до его начала выдвинул какие-то безумные идеи о перемирии на его захватнических условиях. Но это никоим образом не повлияло на ход саммита. На заявления Путина посмотрели, как на заявления больного человека, и не более. Поэтому все попытки поставить этот саммит на паузу и сбить обсуждение провалились.

Следовательно, саммит стал хорошим стартом для того, чтобы сплотить мир вокруг украинской "формулы мира", хотя это вовсе не означает, что он сразу будет иметь практические результаты – такого, к сожалению, не будет. Но любой долгий путь начинается с первых шагов, и эти первые шаги, мне кажется, уже сделаны.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Владимир Огрызко, специально для Главреда

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