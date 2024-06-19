Большая дипломатическая победа Украины

Саммит стал хорошим стартом для того, чтобы сплотить мир вокруг украинской "формулы мира", хотя это вовсе не означает, что он сразу будет иметь практические результаты.

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Саммит мира стал для Путина большой неприятностью / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Саммит мира стал большой дипломатической победой Украины. Это результат очень большой кропотливой работы украинской дипломатии в широком смысле этого слова, потому что все приобщились к тому, чтобы этот саммит состоялся, причём с положительным для Украины результатом. Ведь когда собираются представители сотни стран и организаций, это означает, что украинскую идею мира поддерживает подавляющее большинство мира, и это уже большой позитив.

Участие в саммите представителей стран третьего мира, которые теперь называют странами Глобального Юга, свидетельствует об их понимании простой истины: либо мы живём по нормам международного права, либо в мире начнётся хаос.

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Именно этот хаос и предлагали обсуждать на этом саммите россияне, когда российский диктатор Путин буквально за несколько часов до его начала выдвинул какие-то безумные идеи о перемирии на его захватнических условиях. Но это никоим образом не повлияло на ход саммита. На заявления Путина посмотрели, как на заявления больного человека, и не более. Поэтому все попытки поставить этот саммит на паузу и сбить обсуждение провалились.

Следовательно, саммит стал хорошим стартом для того, чтобы сплотить мир вокруг украинской "формулы мира", хотя это вовсе не означает, что он сразу будет иметь практические результаты – такого, к сожалению, не будет. Но любой долгий путь начинается с первых шагов, и эти первые шаги, мне кажется, уже сделаны.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Владимир Огрызко, специально для Главреда

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