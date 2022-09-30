Больная на всю голову обезьяна с ядерной бомбой в руках

Путин - больная на всю голову, старая обезьяна с ядерной бомбой в руках, считает Гармаш / Фото Reuters

Интересно, россияне, особенно те, которые радуются "присоединению новых земель", понимают, что этой аннексией их страна, практически, входит в состояние полноценной войны с Украиной?

Не "спецоперации", которую они наблюдали по телевизору, а ВОЙНЫ! С Украиной! Которая уже лишила их "второй армии мира", заставив путина набирать "резервную"…

Они понимают, что у Киева и Запада не будет другого выхода, кроме как отвоевывать территорию своего Донбасса и Юга? Иначе это будет победой путина, а победить ему уже не дадут ни при каких обстоятельствах, потому что это будет поражением всего Запада.

Если раньше на Западе действительно думали, что проблема для них – коррумпированная, разъединенная, не способная себя защитить Украина, то сегодня весь мир понял: проблема – не Украина, ПРОБЛЕМА - путин! Больная на всю голову, старая обезьяна с ядерной бомбой в руках, ох...шая от безнаказанности.

Не сумев покорить Украину за полгода, он стал проблемой даже для своих "союзников", того же Китая, стран ОДКБ и Индии. Та даже для Лукашенко, который садится уже и на х…..й и на рыбку, лишь бы очко прикрыть…

Понимают ли россияне, которые сегодня вечером будут праздновать на Красной площади вступление их страны в войну со всем миром, что такая война не ограничится одной "частичной" мобилизацией, что будут еще и еще? Что сегодня они празднуют смерть своих близких, начало распада своей страны, начало войны в самой россии? Потому что победить весь мир - невозможно! Собственно, звуки сегодняшнего концерта – это первые аккорды РЕКВИЕМА по россии. Правда, писал его далеко неМоцарт…

А понимают ли дончане и луганчане, что, объявив Донецкую и Луганскую область территорией россии, путин сжигает последнюю возможность договориться о прекращении огня хоть когда-то? Что если раньше, дойдя до своих восточных границ, Киев мог остановиться и договариваться с РФ о дальнейшем мире, то после аннексии, Кремль лишает себя такой возможности! Ему придется воевать до последнего русского за конституционно "российскую землю"!

То есть, Украина и Запад не могут отступить пока не освободят Донбасс и Юг, а теперь и россия не сможет уйти оттуда "в качестве жеста доброй воли", как ушла из под Киева.

Значит, битва будет только до победы. А, учитывая ресурсы РФ и Запада, битва будет долгой, аж до падения режима бесноватого. И она будет ИМЕННО НА АННЕКСИРОВАННЫХ россией землях! А это означает, дорогие мои земляки, наивно ожидающие (кстати, как и 8 лет назад) наступления мира с приходом россии, что вы радуетесь, наоборот, превращению своего региона в театр военных действий на неопределенно долгий срок…

Воистину: тех, кого Бог хочет наказать - он сначала лишает разума…

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