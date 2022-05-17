"Болезненные меры": зачем Путин хочет затянуть войну

Владимир Путин хочет заставить Украину пойти на переговоры, истощив украинское общество / Reuters

Если война продлится больше 3-4 месяцев, правительству Украины придется принимать "болезненные меры" - сокращать бюджетные расходы, в том числе зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также повышать налоги.

Марченко заявил, что правительству до сих пор удавалось выполнять весь пакет социальных гарантий бюджета при том, что ежемесячный дефицит финансов составляет примерно 5 млрд долларов и большим бременем являются зарплаты военным.

Правительство занималось выпуском и продажей военных облигаций, внешними заимствованиями, допечатыванием денежной массы.

Однако все эти методы к осени могут исчерпаться.

"Если война продлится больше, чем еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов", - сказал Марченко.

Да, это горькая правда.

Но это также подготовка общественного мнения к "болезненным компромиссам" в переговорах с рашей.

Территорию Луганской области Украина на сегодня контролирует на 10% (Глава ЛВА - Гайдай). По Донецкой области ситуация не намного лучше. Там остались два форпоста - Славянск и Краматорск. Рашисты готовы стереть их с лица Земли, как и Мариуполь. Модель отработана. Ресурсов и ракет хватит. "Пушечного мяса" тоже.

Если США и Запад в целом будут и дальше медлить с предоставлением нам военной помощи в необходимых объёмах не только для обороны, но и успешного контранступления, через 3-4 месяца такими темпами создастся патовая ситуация.

Пока ЕС медлит и "петляет" с введением эмбарго на поставки рашистской нефти и газа (очередной перенос рассмотрения вопроса на конец мая), Россия продолжает оставаться в плюсе.

Читайте такжеБорьба за власть в Кремле: почему война в Украине может стать более кровавойЕе ежедневные расходы на войну в Украине оцениваются западными экспертами в объёме 900 млн долларов. А только от продажи нефти и газа в ЕС (а ведь есть ещё Китай, Индия и другие страны) - более 1 млрд евро.

Украинская экономика планомерно накрывается "медным тазом". ООН прогнозирует, что 9 из 10 украинцев при затягивании войны даже на следующий год могут оказаться за чертой бедности.

А у раши резервы есть протянуть не один год.

Так что их цель - нанести максимальный урон экономике, уничтожить остатки промышленного потенциала (основная часть как раз на Донбассе. Один пример: Мариуполь - 50% стали и чугуна на экспорт), заблокировать экспорт зерновых - первый пункт экспорта и доходов, сорвать посевную, создать энергетический кризис (уже), нарушить логистику.

Через 3-4 месяца такими темпами наша зависимость от финансовой помощи Запада будет колоссальной.

Без перекредитования мы и до начала полномасштабной войны балансировали на грани банкротства и продолжали терять не только экономический, но и политический суверенитет. Почитайте любой меморандум с МВФ за последние несколько лет.

И вот когда мы окажемся полностью зависимы и от финансовой, и от военной помощи Запада, за "закрытыми дверями" нам начнут всякие макроны и шольцы говорить о "болезненных компромиссах".

К тому времени "патриотический угар" (в хорошем смысле слова) в украинском обществе серьёзно поубавится. Именно для этого рашисты планомерно и ежедневно обстреливают Одессу, Николаев , иногда "прилетает" и в Киев. И в другие регионы тоже.

Цель - измотать украинское общество. Параллельно делается ставка на внутреннюю дестабилизацию. Все активнее будут разыгрывать карту Мариуполя, Чонгара, Херсона ("слили", "прое...али" - ох и аукнется ещё эта фраза Арестовичу), повылазят по полной крыголамы, кулевлобы, ляшки с вилами.

И вот тогда, на краю экономического коллапса, у Зеленского будет "вилка": садиться за стол переговоров с Кремлем, или быть предельно откровенным с обществом и спросить: "А вы готовы оказаться за чертой бедности, чтобы вести войну до победного конца?".

Как вы думаете, много таких окажется? А вы сами готовы?

Так что нужно срочно стараться "додавить" ЕС с эмбарго. Без этого через три-четыре месяца будет очень сложно.