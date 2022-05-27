Бои на Донбассе достигли апогея: как Беларусь ставит палки в колеса ВСУ

Задача у противника простая - создать ощущение нападения со всех сторон, и, тем самым, предотвратить переброску наших войск на Донбасс.
Накануне начались очередные учения Вооруженных сил Республики Беларусь (ВС РБ) на полигоне Брестский, возле нашей границы.
Лукашенко также приказал перебросить дополнительные силы и создать новое оперативное командование ВС РБ на украинском направлении.
Вчера же в оккупированный Мелитополь прибыл эшелон с устаревшими советскими танками Т-62, которые сняли с баз длительного хранения, и которые можно использовать, разве что, как подвижные огневые точки в обороне.
Что связывает эти события?
Главное - у России не хватает сил для наступления на Донбассе. Бои достигли своего апогея, но чаша весов может склониться в любую сторону... Поэтому российское командование загодя назначило на это время учения своим марионеткам в Беларуси, и загодя же сняло с консервации старые танки, и демонстративно отправило их на войну. При этом постоянно разгоняются слухи об угрозе нового наступления орков на Киев, на Одессу, на Кривой Рог и Запорожье.
Задача у противника простая - создать ощущение нападения со всех сторон, и, тем самым, предотвратить переброску наших войск на Донбасс.
Что следует делать?
Читайте такжеВерный пехотинец Путина, или Как Лукашенко пытается отбелить преступления России в УкраинеСмело перемещать войска куда нам надо. Усатый не осмелится открыто воевать. Но если, даже, ему прикажут, переход армией РБ белорусско-украинской границы приведет к дестабилизации режима диктатора, и Кремль будет вынужден вводить свои войска в Беларусь, снимая их с других (украинских) направлений.
И так, и так нам выгодно. Надо просто не бояться, и делать смелые шаги, которых от нас не ожидает враг.
Юрий Касьянов, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер