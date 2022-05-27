Бои на Донбассе достигли апогея: как Беларусь ставит палки в колеса ВСУ

Лукашенко / сайт Президента РБ

Накануне начались очередные учения Вооруженных сил Республики Беларусь (ВС РБ) на полигоне Брестский, возле нашей границы.

Лукашенко также приказал перебросить дополнительные силы и создать новое оперативное командование ВС РБ на украинском направлении.

Вчера же в оккупированный Мелитополь прибыл эшелон с устаревшими советскими танками Т-62, которые сняли с баз длительного хранения, и которые можно использовать, разве что, как подвижные огневые точки в обороне.

Что связывает эти события?

Главное - у России не хватает сил для наступления на Донбассе. Бои достигли своего апогея, но чаша весов может склониться в любую сторону... Поэтому российское командование загодя назначило на это время учения своим марионеткам в Беларуси, и загодя же сняло с консервации старые танки, и демонстративно отправило их на войну. При этом постоянно разгоняются слухи об угрозе нового наступления орков на Киев, на Одессу, на Кривой Рог и Запорожье.

Задача у противника простая - создать ощущение нападения со всех сторон, и, тем самым, предотвратить переброску наших войск на Донбасс.

Что следует делать?

Читайте такжеВерный пехотинец Путина, или Как Лукашенко пытается отбелить преступления России в УкраинеСмело перемещать войска куда нам надо. Усатый не осмелится открыто воевать. Но если, даже, ему прикажут, переход армией РБ белорусско-украинской границы приведет к дестабилизации режима диктатора, и Кремль будет вынужден вводить свои войска в Беларусь, снимая их с других (украинских) направлений.

И так, и так нам выгодно. Надо просто не бояться, и делать смелые шаги, которых от нас не ожидает враг.

Юрий Касьянов, генеральный директор компании A.Drones, военнослужащий ВСУ, блогер