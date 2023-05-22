БНР может стать первой в списке "территориальных утрат" России

Как цель она очень удобна, особенно сейчас, когда ею руководит невменяемый персонаж.

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В Белгороде происходят любопытные события / фото: t.me/legionoffreedom

Загадочные события происходят в Белгородской области. Да, там атакуют и жгут русские КПП, но стрельба существенно "гуще" и интенсивнее, чем бывает при локальных диверсионных прорывах. По белгородчине весело и галантно катаются танки с сине-желтыми знаменами.

Они не таранят гражданские машины, не калечат заборы и вообще традиционного "танкового свинства" не устраивают. Местные поселковые администрации ведут себя "изумленно", но тупо, кое-где жгут компьютеры с сельскими "секретами". Растерянность абсолютная.

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Вне зависимости от того, являются ли события этого утра простой дерзостью, разведкой боем или частью глобального плана - происходящее абсолютно естественно и закономерно. Если россия силой, террором и подлостью "создала" в Украине свои ДНР и ЛНР, то и Украина имеет полное право превратить парочку российских регионов в свои марионеточные республики. А почему нет? Это простое "алаверды".

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



"Белгородская народная республика" вполне может стать первой в списке "территориальных утрат" россии. Как цель она очень удобна, особенно сейчас, когда ею руководит невменяемый персонаж, который всерьез возводит "засечные валы по образцу XII века". Все закономерно. "Око за око, протез за протез".

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