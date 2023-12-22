Блокирование границы: ситуация дошла до критической точки

Ситуация дошла до критической точки, когда европейские партнеры ищут альтернативу украинским товарам в Евросоюзе.

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Вопрос блокирования границы нужно как можно быстрее решить на уровне правительств или президентов / коллаж: Главред, фото: УНИАН ​

Из-за войны в Украине нет авиаперевозок, ограничены морские пути.

В таких условиях страна должна активно развивать международные грузовые перевозки.

Недавно чиновники Министерства восстановления отчитывались за этот год, в том числе в сфере международных грузовых перевозок.

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В этом году к электронной очереди пересечения границы присоединили 16 пунктов пропуска, зафиксировано 650 тыс. пересечений границы пользователей из более чем 40 стран, создали реестр профессиональных водителей и открыли 7 учебных центров для водителей. Кто хоть раз пересекал границу понимает, какую важную функцию играет электронная очередь. Ведь вы можете не стоять на границе, а планировать время и приехать тогда, когда очередь дойдет до вас.

По стратегическим вопросам - продолжили транспортный безвиз с ЕС и Молдовой, подписали транспортный безвиз с Норвегией и Северной Македонией, договорились о разрешениях Азербайджаном, Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Румынией, начали переговоры с Марокко о подписании соглашения об автомобильных перевозках. Это также важные шаги, чтобы украинские товары доставляли в разные уголки мира.

В этом году было продлено на год соглашение о "транспортном безвизе", что позволило увеличить украинский экспорт грузовикам как минимум на 30% (окончательные подсчеты будут в начале следующего года). Если коротко, то по этому соглашению наши грузы можно ввозить в ЕС без дополнительных разрешений, на таких же условиях ввозятся товары и в Украину.

Но вспомнив достижения, нужно вспомнить и проблемные моменты. Ситуация на польской границе длительное время остается критической. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин считает, что блокирование границы польскими перевозчиками экономики Украины потеряла более 1 млрд евро. Понятно, что во время войны эти средства могли пойти на финансирование армии.

Ситуация дошла критической точки, когда европейские партнеры ищут альтернативу украинским товарам в Евросоюзе, ведь из Украины им не могут доставить грузы. Вопрос блокирования границы нужно как можно быстрее решить на уровне правительств или президентов. Ведь Украина идет по пути интеграции экономики в ЕС, и блокирование границы заставляет украинских перевозчиков перестраивать логистические маршруты через другие страны.

Вижу, что украинские чиновники из правительства, Министерства восстановления, послы стран, Федерация работодателей Украины, Ассоциации перевозчиков и Европейская Бизнес Ассоциация почти ежедневно проводят встречи с польскими коллегами, с перевозчиками, пытаются решить этот вопрос. Без разблокировки границы часть украинских товаров останется на складах на многие месяцы. Вместо того, чтобы экспортироваться в страны ЕС и приносить прибыль, платя налоги в бюджет Украины.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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