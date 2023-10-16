Ближний Восток – "Титаник" утонул, строим ковчег

С Хамас, как и с Исламским Джихадом и другими такими же, договориться нельзя.

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Выработанные когда-то механизмы ООН и прочее не работают / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, скриншот

Специалисты знают все. Например, они знают, как работают пылесос и стиральная машина. Но потребителям эти знания важны только в той степени, в какой они помогают сделать новый пылесос или починить стиральную машину.

Специалисты по Ближнему Востоку знают если не все, то много. Они знают историю нынешнего конфликта и сотен предыдущих, они знают языки и диалекты, они знают, где и когда были упущены возможности. Но их знания не предотвратили ни эту войну, ни десяток предыдущих.

"Титаник" утонул. Может, попробовать построить ковчег? Просто на здравом смысле.

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Во-первых, надо признать реальность. А именно:

- выработанные когда-то механизмы, всякие резолюции ООН и прочее не работают и не адекватны современной ситуации. Следовательно, их надо забыть и начать с чистого листа;

- высокие принципы ценности человеческой жизни уважения к каждому и так далее не могут быть реализованы, когда одна из сторон конфликта (в частности, Хамас) их не признает;

- с Хамас, как и с Исламским Джихадом и другими такими же, договориться нельзя – до сих пор не получилось, так какие основания считать, что теперь это удастся? Значит, их нужно уничтожить. Или они уничтожат мировую цивилизацию;

- Газа в ее нынешнем виде нежизнеспособна;

- Европе не удалось купировать сторонников экстремистов в своих странах. Европейскими свободами и возможностями они пользуются для разрушения европейской цивилизации.

Во-вторых, поскольку ни у кого нет рецепта обеспечения на территории Ближнего Востока вечного мира, надо предпринимать действия, которые максимально отодвинут следующую атаку, чтобы она была не через месяц, а скажем, через десять лет. А за эти условные десять лет, может, удастся что-нибудь придумать.

В-третьих, надо принять как данность, что Израиль проведет масштабную операцию в Газе и что, как это ни печально и как бы Израиль ни старался это предотвратить, будут жертвы среди мирного населения. И не надо хватать Израиль за руки – неизбежность жертв не должна его останавливать. Единственное, чего можно требовать – это мер по минимизации потерь среди мирных жителей. Впрочем, Израиль это и так делает.

В-четвертых, надо принять радикальные решения по сектору Газа. Например, те деньги, которые выделяются сейчас Газе, и которые почти полностью попадают в руки террористов, направить на строительство нового города там, где удастся договориться с властями какой-нибудь страны и переселить туда желающих жителей Газы. Понятно, что это предложение – просто для начала дискуссии. Но вопрос: "Что делать с Газой?" - один из центральных.

В-пятых, надо изменить политику Европы по отношению к беженцам. Им – в том числе, и российским, к которым принадлежу и я - должно быть понятно, что они живут здесь из милости, что никаких прав, кроме самых базовых, у них здесь нет. А в законодательстве должно быть закреплено, что беженцы не имеют права участвовать во внутриполитической борьбе страны пребывания, что любая политическая активность может осуществляться только с разрешения властей, которые имеют полное право запрещать то, что считают не соответствующим своим национальным интересам, что любая социальная поддержка, как и сами виды на жительства могут быть аннулированы в случае нарушения законов страны и предписания властей. Имплементация этих законов никак не ущемит законопослушных людей, но снизит активность группы поддержки экстремистов.

Это так, самое необходимое.

Кто такой Леонид Гозман? Леонид Гозман – российский оппозиционный политик, президент общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил". Член общественного совета Российского еврейского конгресса, президент фонда "Перспектива".

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