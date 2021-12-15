Блицкриг Банковой в Киеве забуксовал. Опять

Втянувшись в конфликт с Кличко, Банковая подтянула его рейтинг в два раза за месяц

На днях фоном прошла показательная новость. Руслан Стефанчук пообіцяв, що закон про столицю піде в зал, коли пройде підготовку поправок у комітеті. Він підтвердив інформацію співрозмовників LB.ua, що документи хочуть розглянути в січні.

Фактически можно говорить о том, что третья попытка Банковой за последний год сместить Кличко с поста главы КГГА провалилась. Николай Тищенко не смог насобирать необходимое количество голосов в Раде. Наверное потому, что даже во фракции СН немногие хотят, чтобы Гоги в квадрате чудил в столице. Поэтому для Банковой Кличко оказался более крепким орешком, чем Разумков.

Читайте также"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФИнтересно, что втянувшись в конфликт с Кличко, Банковая подтянула его рейтинг в два раза за месяц. Последний опрос КМИС зафиксировал, что рейтинг УДАРа вырос с 2,6 до 4,5%. Это было следствием того, что с конца октября обычно осторожный Кличко начал системно критиковать власть, вписываясь в любую топовую тему, особенно тему тарифов, которая, как показывает социология, занимает особое место во внимании украинцев.

Короче говоря, тактика Банковой - влазить в бои по всем направлениям привела к предсказуемому результату. Рейтинг Зеленского снизился до уровня февраля 2021 года, когда он начинал фронтальную атаку на Медведчука через СНБО. Столкновение с Ахметовым приобрело позиционный и, по всей видимости, долгосрочный характер. Стратегически оно будет изматывать Зеленского, если он не найдет рецепта принуждения олигарха к послушанию ( что само по себе звучит уже готично). С Кличко ситуация точно также зашла в клинч. Как говорится, ждем морозов.