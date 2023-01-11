Блэкаут откладывается: почему российские обстрелы уже не настолько страшны для энергетики

В России 10 дней никто не работал. С этим, вероятно, и может быть связан перерыв в массированных атаках на энергетическую инфраструктуру.

Риск блэкаута для всей Украины из-за российских обстрелов значительно снизился - Геннадий Рябцев / Коллаж УНИАН, pixabay, facebook.com

Сейчас в Украине снова существует дефицит электроэнергии. Если говорить о столичном регионе, то стабилизационные отключения продолжаются из-за дефицита примерно в 25-30%. Их не было на протяжении нескольких дней (хотя и тогда электроэнергия была далеко не у всех), но в большинстве районов столицы перебоев не было. Но чем ниже температура, тем объективно выше потребление электроэнергии. А ее в Киеве для всех нужд не хватает.

Такие отключения будут продолжаться на протяжении всего отопительного сезона. Не исключено, что будут и аварийные отключения, поскольку в России никто не отказывался от практики нанесения массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Просто там уже не так много ракет, которые используются при таких атаках.

Сейчас создалось впечатление, что РФ отказалась от подобной тактики, но на самом деле в России 10 дней никто не работал. Ведь у россиян есть два периода, новогодние и майские праздники, когда они усиленно пьянствуют. В том числе и военные. С этим, вероятно, и может быть связан перерыв в массированных атаках. Потому обстрелы продолжатся – как минимум, ракет хватит еще на 3-4 атаки более чем в 50 ракет одновременно.

В то же время, вероятность длительного блэкаута по всей Украине очень мала. Но это не имеет никакого отношения к объединенной энергетической системе. Тут нужно разделять энергообеспечение отдельных объектов и то, что относится к энергосистеме и к возможным атакам на нее. Чем больше потребителей не будет зависеть от внешних источников, не будет нуждаться в поставках электроэнергии через централизованные системы, тем меньшей будет потребность, которую будет необходимо удовлетворять системе. И чем больше система будет децентрализована, тем она будет менее уязвима для дальнейших атак.

Решения, которые предлагают для энергодостаточности небольших объектов, временные. Понятно, что никто в здравом уме и трезвой памяти не будет использовать бензин и дизель в мирное время для того, чтобы получать электроэнергию от работающего генератора. Как никто не будет топить дровами, если есть природный газ. Конечно, эти временные решения разгружают энергосистему, но они не для мирного времени.

То, что субъекты хозяйствования или отдельные дома обеспечили собственную энергонезависимость – это хорошо. И чем больше из них будут энергетически самодостаточных, тем лучше. Ведь генераторами пользуются не только дома, магазины, больницы, но и предприятия, объекты критической инфраструктуры – все они используют возможности для обеспечения себя электроэнергией хотя бы по минимуму нужд. Уже есть алгоритмы работы энергетиков на случай массированных атак, поставляется оборудование, необходимо для ускоренного восстановления системы. Потому опасность существует, но вероятность серьезных последствий от российских обстрелов уменьшилась.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда