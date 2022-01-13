УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до весны

Александр Мусиенко

руководитель Центра военно-правовых исследований

13 января 2022, 19:01

Фактор погоды в действиях Путина в отношении Украины - не основной, все будет зависеть от результатов переговоров России с НАТО.

false
Россия отложила полномасштабное наступление на Украину до весны якобы из-за неблагоприятной погоды / Reuters

Американское издание The New York Times со ссылкой на представителя администрации президента США сообщило, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне из-за слишком мягкой зимы.

Когда оценивают возможное наступление России на Украину, то не стоит отталкиваться только от сухопутного контингента - танков, артиллерии и тому подобного. Не надо забывать, что есть угрозы применения Россией киберопераций для впечатления критических объектов инфраструктуры - электростанций и т.д., что является неблагоприятным в отопительный сезон.

Военное наступление всегда содержит несколько компонентов, и сухопутное - лишь один из них. Действительно, текущие погодные условия в Украине не способствуют сухопутному наступлению, потому что когда возникает размокание почвы, для военной техники это может оборачиваться проблемами, в частности, без заморозков почвы техника просто может в ней увязнуть. Но, с другой стороны, в Украине сейчас есть много построенных дорог - в конце концов, сейчас не 1943 год, когда техника Советской Армии вязла в болотах во время продвижения.

Поэтому, конечно, погода может внести свои коррективы, но этот фактор не основной. Напомню, что в 2015 году были не очень благоприятные погодные условия, но тогда велись чрезвычайно мощные бои за Дебальцево, а позже - и на неоккупированной территории.

Зато мы можем увидеть, что тот же NYT одновременно сообщил и о том, что Россия перебросила к границе с Украиной ударные и транспортные вертолеты. Это свидетельствует о повышении ставок Россией и продолжении давления на переговорах на США, Европу и Украину для того, чтобы выторговать для себя определенные уступки.

Реклама

Тем не менее, исключать сценария полномасштабного наступления также не стоит, ведь неизвестно, блефует ли Путин, несмотря на то, что Россия уже ведет войну против Украины и даже захватила часть территории.

Читайте такжеПрогноз на 2022 год: начнет ли Россия "большую войну" и попытается ли захватить КиевПока такая вероятность невысока, потому что продолжаются переговоры с НАТО. Но в зависимости от их результатов, дальнейшее развитие событий может отличаться, и какими именно будут военные действия - обострение ситуации на Донбассе или продолжение давления на границе - сказать сложно.

Поэтому лучшим ответом здесь была бы решительная позиция Украины относительно масштабных военных учений с задействованием в них разного рода войск, а также проведение переговоров с Западом о том, что никаких уступок под давлением и шантажом быть просто не может. То есть Украина должна не просто предостерегать и осуждать действия РФ, но и демонстрировать, что тоже не сидит сложа руки - не только сами работаем над укреплением обороноспособности, но и привлекаем к этому партнеров.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, специально для Главреда

viber
Владимир Путин война на Донбассе Александр Мусиенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайнаФинансовый гороскоп на неделю 10-16 января: Львам – везение, Скорпионам – ограбление, Водолеям – тайна Гороскоп Таро на неделю 10-16 января: Близнецам – трудности, Весам – серьезные перемены, Козерогам – успехГороскоп Таро на неделю 10-16 января: Близнецам – трудности, Весам – серьезные перемены, Козерогам – успех Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаЛунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способыКак с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь бедуРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду
19:26

Почему снизилась эффективность COVID-вакцин и когда удастся преодолеть вирус - ответ врача

19:24

Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

19:06

Защитил женщину и погиб после избиения: в Кременчуге поступок мужчины завершился трагедией

19:01

Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до веснымнение

18:52

Лариса Долина в цыганском наряде с открытым животом удивила фанатов малоизвестным фактом о себе

Реклама
18:49

Крещение-2022: где в Киеве можно будет окунуться в прорубь - адреса локаций

18:43

"Новая волна коронавируса будет самой опасной": врач рассказал об особенности Омикрона в Украине

18:27

ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в отношении Украины

18:23

"Со старым Новым годом!" - открытки и прикольные поздравления к празднику

18:12

Апокалипсис производства - крах потребительского рынка актуально

18:01

Катя Осадчая и Юрий Горбунов планируют завести дочь - шоумен подтвердил слухи

17:54

В Украине начали вести учет антибиотиков: что изменится для украинцевВидео

17:51

Впервые за последние 10 лет: украинский спутник "СИЧ-2-30" запустили в космос на ракете Илона МаскаВидео

17:34

Украина и Запад запустили план по борьбе с Россией: в МИД призвали Москву освободить Крым и ДонбассВидео

17:22

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

17:04

"Небогатых - защитим": в Офисе президента спрогнозировали подорожание продуктов до конца года

16:57

"Большая стройка" открыла движение по бетонному обходу Решетиловки на трассе Н-31

16:55

На обед - 7 литров борща: супруги на Львовщине воспитывают 16 детей

16:37

Полки падают на головы: украинцы показали "новый сервис" от УкрзализныциВидео

16:37

Какие продукты лучше всего есть от простуды и вирусов - комментарий терапевта

Реклама
16:31

Александр Щуцкий досье

16:29

Ивана Купала 2022: магия дня, традиции и запреты – как отметить этот праздник

16:10

Сеть порвало видео из Закарпатья: свинья сбежала из прицепа прямо во время движенияВидео

15:55

Отвода войск от границ Украины не будет, а Запад "идет на эскалацию": Россия разразилась обвинениямиВидео

15:42

Из желудка 6-летнего ребенка достали 32 магнитных шарика: в "Охматдете" говорят, что это рекордВидео

15:32

Температура под -30°: Украину накрыли лютые морозыВидео

15:21

Умер Народный артист Украины актер Евгений Федорченко

15:15

150 гривен за кг: в Украине рекордно взлетели цены на мясоВидео

15:11

По программе Зеленского сделали еще одну трассу "Малого карпатского круга" – от Долины до Хуста

14:50

В ЕС поставили условие России: запуск СП-2 зависит от ситуации вокруг УкраиныВидео

14:48

Во Львове ребенок год пролежал в коме и очнулся на Рождество

14:47

Как сейчас выглядит пижон-красавчик из сериалов Не родись красивой и Бедная Настя Петр Красилов

14:31

Угроза удара России с моря и высадка десанта: в ВМС назвали сценарий военного вторжения в УкраинуВидео

14:20

Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минутВидео

13:57

В РФ грозят военными вариантами решения ситуации вокруг УкраиныВидео

13:57

Выходные в феврале 2022: сколько будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

13:39

"Перенесут хорошо и не умрут": инфекционист назвал категорию людей, которых "помилует" штамм ОмикронВидео

13:35

Пожар вспыхнул в Харьковском университете имени Каразина: студентов эвакуируют, кадры с местаВидео

13:31

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

13:27

Газовый кризис сотрясает Европу, а Газпром рубит поставки: в ЕС выдвинули резкое обвинение РоссииВидео

Реклама
13:13

Цены на бензин и дизель взлетели: повышена предельная стоимостьВидео

13:07

Мюзикл с Олей Поляковой Новая Снежная Королева покажут по телевидению - где и когда смотреть

13:00

Гороскоп на завтра, 14 января 2022: Овнам – зависть, Весам – потери, Водолеям – любовный треугольникВидео

12:44

Откладывать на квартиру 8 лет: украинцам дали мрачный прогноз покупки нового жильяВидео

12:41

Протеже Вакарчука Кристина Соловий показала крепкий пресс и идеальные ножки в купальнике

12:25

Как быстро очистить машину и стекла от снега и льда: лучшие способы

12:24

Израильтянка оспаривает в суде материнство самой пожилой матери Украины, Подвербная прячет дочкуВидео

12:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:57

Москву приперли к стенке: эксперт объяснил, что станет политической смертью ПутинаВидео

11:37

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять