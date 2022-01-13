Блеф Путина или повтор 1943 года: почему Россия отложила наступление на Украину до весны

Россия отложила полномасштабное наступление на Украину до весны якобы из-за неблагоприятной погоды / Reuters

Американское издание The New York Times со ссылкой на представителя администрации президента США сообщило, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне из-за слишком мягкой зимы.

Когда оценивают возможное наступление России на Украину, то не стоит отталкиваться только от сухопутного контингента - танков, артиллерии и тому подобного. Не надо забывать, что есть угрозы применения Россией киберопераций для впечатления критических объектов инфраструктуры - электростанций и т.д., что является неблагоприятным в отопительный сезон.

Военное наступление всегда содержит несколько компонентов, и сухопутное - лишь один из них. Действительно, текущие погодные условия в Украине не способствуют сухопутному наступлению, потому что когда возникает размокание почвы, для военной техники это может оборачиваться проблемами, в частности, без заморозков почвы техника просто может в ней увязнуть. Но, с другой стороны, в Украине сейчас есть много построенных дорог - в конце концов, сейчас не 1943 год, когда техника Советской Армии вязла в болотах во время продвижения.

Поэтому, конечно, погода может внести свои коррективы, но этот фактор не основной. Напомню, что в 2015 году были не очень благоприятные погодные условия, но тогда велись чрезвычайно мощные бои за Дебальцево, а позже - и на неоккупированной территории.

Зато мы можем увидеть, что тот же NYT одновременно сообщил и о том, что Россия перебросила к границе с Украиной ударные и транспортные вертолеты. Это свидетельствует о повышении ставок Россией и продолжении давления на переговорах на США, Европу и Украину для того, чтобы выторговать для себя определенные уступки.

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Тем не менее, исключать сценария полномасштабного наступления также не стоит, ведь неизвестно, блефует ли Путин, несмотря на то, что Россия уже ведет войну против Украины и даже захватила часть территории.

Читайте такжеПрогноз на 2022 год: начнет ли Россия "большую войну" и попытается ли захватить КиевПока такая вероятность невысока, потому что продолжаются переговоры с НАТО. Но в зависимости от их результатов, дальнейшее развитие событий может отличаться, и какими именно будут военные действия - обострение ситуации на Донбассе или продолжение давления на границе - сказать сложно.

Поэтому лучшим ответом здесь была бы решительная позиция Украины относительно масштабных военных учений с задействованием в них разного рода войск, а также проведение переговоров с Западом о том, что никаких уступок под давлением и шантажом быть просто не может. То есть Украина должна не просто предостерегать и осуждать действия РФ, но и демонстрировать, что тоже не сидит сложа руки - не только сами работаем над укреплением обороноспособности, но и привлекаем к этому партнеров.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, специально для Главреда