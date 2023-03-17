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Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

17 марта 2023, 12:16
Некоторые из самолётов требуют обслуживания и ремонта.
Дуда, МиГ-29
Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29, говорит Коваленко / коллаж фото УНИАН

Словакия вместе с 13 истребителями МиГ-29 Украине передаст ЗРК 2К12 "Куб".

Таким образом, благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29 с небольшим нюансом - некоторые из самолётов требуют обслуживания и ремонта. Но, от МиГ-29 к ЗРК "Куб"...

Сейчас некоторые вспоминают, что ЗРК "Куб" это дедушка ЗРК "Бук", который был принят на вооружение в 1967, а в 1983 снят с производства. Иными словами, какой толк от этого старого, советского металлолома в условиях современной войны и перехода украинских ПВО на западные системы?

видео дня

Нюанс.

Польша модернизировала свои ЗРК "Куб" для применения ракет RIM-7 Sea Sparrow.

В январе 2023 стало известно, что данные ракеты будут поставляться в Украину и что их, якобы, интегрировали в ЗРК "Бук".

Поэтому не стоит предвзято относиться к "Кубику". Он сейчас уже не тот, что был раньше.

Между тем Oryx сообщил о более чем 100 задокументированных (фото/видео) фактах уничтожения российских ЗРК в Украине.

В частности:

- 12 9К33 Оса

- 14 9К35 Стрела-10

- 26 ЗРК "Бук-М1/2"

- 31 ЗРК "Тор"

- 14 ЗРПК Панцирь-С1 и т.д.

По незадокументированным данным, потери гораздо больше.

Но важно то, что россия за год войны в Украине в значительной степени утратила эффективность своей ПВО эшелона малого и среднего радиуса действия. У неё и до того были серьёзные проблемы с формированием эшелонов и полного покрытия воздушного пространства, а теперь и подавно.

В воздушном пространстве россии было немало белых пятен, которых с каждым днём, с каждым уничтоженным комплексом становится всё больше. И это при том, что немало российских ЗРК сейчас сконцентрированы в Украине и по границе с Украиной. Но, как мы видим по ряду инцидентов - не хватает.

Кстати, просто наблюдение. С февраля в зоне БД российские оккупанты стали резко терять намного больше комплексов ПВО, по сравнению с потерями с ноября 2022 по январь 2023. Интересно, к чему это такая активность и усердность по отлову и ликвидации компоненты ПВО?

Источник

война в Украине МиГ-29 Александр Коваленко
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