Бизнес и преследования: возможен ли новый общественный договор?

Украинский бизнес должен понять, что единственный способ не быть дойной коровой силовиков и других беспредельщиков - это начать влиять организованно на формирование власти, и сохранять силу ее балансировать.

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Бизнес-ассоциации могут стать решением для Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бизнес и преследование Топ темой последних дней стало преследование бизнесмена Игоря Мазепы, и в его лице многих других. Бизнес движение Манифест 42 возможно едва ли не впервые решил прибегнуть к угрозам прямых акций, если власть не примет меры. Более того, очередные имитационные встречи власти и бизнеса направлены на поиск какого-то системного решения. И в этом контексте возникает вопрос: возможны ли нормальные отношения бизнеса и власти в принципе? Короткий ответ - нет.

Летом я выступал в СЕО клубе и там мне задали интересный вопрос: когда власть заключит с бизнесом новый общественный договор? Я вообще считаю, что теория общественного договора является абсурдом, но к сожалению в нашей стране любой абсурд набирает большую популярность. Почему абсурдом? Потому что все системы, в которых есть баланс, являются балансом силы. То есть любая форма государства (тирания или демократия), любые "договоры" между властью и обществом являются балансами силами: если две стороны сильны - тогда это демократия, если только одна - это тирания.

Однако, в демократиях отношения бизнеса и власти построены не на договоре, а на очень конкретных правилах участия бизнеса .... в выборах. Фактически, все выборы происходят с активного участия бизнеса в избирательных кампаниях кандидатов, прозрачно или непрозрачно - это другой вопрос. Но выборы точно дают возможность бизнесу иметь представительство своих интересов и тех, кто будет их защищать. И забегая вперед, сразу скажу, что это происходит во всех демократиях от США до Украины.

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Как пример, в Германии в земле Нижняя Саксония разразился скандал в 2015 году, когда тезисы своего публичного выступления глава региона отправил на редактирование в компанию Фольксваген. Более того, поскольку региону принадлежат 20% компании, то он по должности является членом их борда. В то же время, он был локальным лидером немецкой социал-демократической партии. Украина прекрасно подтверждает это правило, хотя и в плохой форме. Бизнес, который активно участвует в выборах - имеет поддержку и защиту, и мы еще называем их олигархи. У них независимо от результатов выборов все в порядке, поскольку большая или малая фракция - они имеют свое представительство. Их не сажают, бизнес не отбирают (о Коломойском сейчас не говорим, пока картина не прояснилась, что имеет место на самом деле. Вот у Игоря Палицы, партнера Коломойского, вообще никаких проблем, а наоборот только рост на подрядах).

Зато существует бизнес, который не принимает участия в выборах, потому что считает, что исправно платит налоги и ничего не нарушает. У этого бизнеса куча проблем, что, конечно, дико не справедливо. И вот этот бизнес, хочет договор, по которому он платит налоги и больше его ничего не гребет. И этому бизнесу трудно понять, что следователь и прокурор считают абсолютно "не справедливыми" зп по 20 и 30 тысяч гривен, пенсионеры "не справедливыми" пенсии по 5 тысяч, социально не защищенные пособия по 3 тысячи. В конце концов, конкурент этого бизнеса тоже считает несправедливым, что он не такой успешный в силу разных обстоятельств. Политика живет по закону джунглей, и здесь понимают только силу. Поэтому бизнес, который не участвует в выборах - автоматически уменьшает свою силу. Впрочем, есть еще одно решение - это мощные бизнес-ассоциации. Посмотрите как польские аграрии дубасят нас в своих корыстных интересах. Аналогично, американские бизнес-ассоциации могут вздрючить целые страны, где нарушаются интересы бизнеса. Поэтому для меня супер новость - это то, что вопрос произвола бизнеса подняло новосозданное движение Манифест 42.

Важная деталь - бизнес-ассоциации тоже участвуют в выборах, поддерживая целые партии.

Украинский бизнес должен понять, что единственный способ не быть дойной коровой силовиков и прочих беспредельщиков - это начать влиять организованно на формирование власти, и сохранять силу ее балансировать.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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