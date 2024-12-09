Битва за острова Днепра: пойдёт ли Россия на Херсон

Об угрозе форсирования Днепра врагом говорить рано, ведь у оккупантов настолько туго с плавсредствами, что они "отжимают" надувные лодки у людей на Херсонщине.

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Войска РФ могут предпринять вторую попытку взять Херсон не раньше лета 2025 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские войска, как сообщил спикер Сил обороны юга Волошин, постоянно проводят штурмы на Херсонском направлении, пытаясь закрепиться в островной зоне. А руководитель Херсонской ОГА Прокудин утверждал в интервью Financial Times, что Россия хочет начать ещё одно наступление на Херсонщине, и российские силы собрали 300 лодок для пересечения Днепра. Давайте разберемся, к чему же готовятся российские войска в Херсонской области, и есть ли угроза того, что враг предпримет повторную попытку взять Херсон.

Прежде всего, тут следует отметить, что тот, кто контролирует острова, тот контролирует и русло реки, то есть Днепра. Контроль над островами позволяет вести работу разведывательно-диверсионным группам, а также подготовку к операции по форсированию Днепра. Без установления контроля над островами это невозможно. Поэтому и продолжается на Херсонщине эта битва за острова. Поэтому и мы зубами держимся за левый берег Днепра в Херсонской области.

Следует отметить, что украинских войск на островах нет, ведь там невозможно вырыть окопы и построить блиндажи, чтобы держать оборону. Мы держим острова под огневым контролем: когда российские войска пытаются предпринять попытку захвата островов или высадки на них, мы их огнем контролем оттуда их выбиваем и, возможно, высылаем группы, которые встречают противника и с берега отбивают попытки россиян высадиться на острова.

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Иными словами, битва за острова идёт уже давно. Не знаю, зачем сейчас всё это преподносится как подготовка к наступлению.

Для форсирования Днепра, продвижения и захвата плацдарма на правом берегу нужна солидная группировка – 100 тысяч человек как минимум. Такого количества людей у противника нет даже на всей зоне ответственности российской группы войск "Днепр". Там если 70 тысяч наберётся, то хорошо. А ударной группировки у врага там нет абсолютно. И это, не забывайте, на всей линии фронта от Новой Каховки и аж до Олешек.

Еще один важный момент связан с этими тремя сотнями лодок. Откуда они появились? Две недели назад те же должностные лица и представители ОГА рассказывали, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российская оккупационная власть устроила массовую конфискацию плавсредств у населения. Причём в этот раз настолько жёстко всё отбирали, что даже конфисковали у людей надувные лодки.

Думаю, что эти 300 лодок появились в результате именно этого изъятия плавсредств у местного населения Херсонщины. Это позволяет сделать вывод о том, что у российской армии с плавсредствами очень туго, что усложняет для них любое проведение операций на воде.

Так что я бы не спешил говорить о форсировании Днепра противником или занятии плацдарма на правом берегу.

Если рассматривать классическую операцию по форсированию Днепра, то для этого нужна высадка десанта на правом берегу, который захватывает плацдарм, удерживает его там 6-8 часов до подхода основных сил. За это время противнику также надо успеть навести понтонные переправы и перебросить максимальное количество тяжёлой техники.

А ведь правый берег Днепра – высокий, и там просто так не упрёшь понтон в крутые берега. К тому же всё это должно быть прикрыто огнём артиллерии и авиации. Это сложнейшая операция, к которой враг сейчас не готов.

А вот битва за острова идёт с осени 2022 года, с того момента, когда мы выдавили россиян с правого берега Херсонской области. Вот тогда-то и началась битва за русло Днепра. Вспомните, Крынки мы держали больше года.

Так что контроль над островами даёт возможность контролировать русло реки. Если вдруг россияне их захватят, мы не сможем переправляться через реку, вести подрывную диверсионно-разведывательную деятельность. А вот противник – сможет. Захват островов упростит ему задачу по проведению диверсионно-разведывательной деятельности на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Всё дело в том, что там дельта Днепра имеет свои особенности (да ещё и после подрыва Каховской ГЭС было подтопление, то есть грунтовые воды могли подняться) – на эти острова нельзя высадить тяжёлую технику. Там можно только пешком бегать, и то не везде, потому что острова довольно заболоченные.

Кроме того, зимой подобные операции связаны с огромным риском: намокание одежды солдата ведёт к гипотермии, вплоть до летального исхода.

И плюс – сильное течение. Там довольно широкий Днепр и мощное течение.

Как бы там ни было, пренебрегать угрозой нельзя. Российские войска действительно могут предпринять попытку вновь захватить Херсон. Это вполне возможно во второй половине 2025 года или в начале 2026-го. Даже не сомневаюсь, что в генштабе РФ на сегодняшний день отработано несколько вариантов планов форсирования Днепра в нескольких местах. Это нормально, это хлеб любого генштаба.

К тому же не стоит забывать, что Херсонская область, согласно путинской конституции, является частью России. Поэтому говорить о том, что не будет штурма ни Запорожской, ни Херсонской областей, было бы глупо.

Штурм будет. И если мы будем сидеть в глухой обороне, у нас не будет возможности переломить ситуацию в свою пользу. А Россия движется поэтапно: сейчас решается проблема Донецкой и Луганской областей, как только она будет решена, следующим этапом будет решение проблемы Запорожья, а потом – Херсонской области. Но может быть и наоборот: может, россияне к лету подготовятся к форсированию Днепра и будут там нас оттеснять. Ведь ракеты Искандер из Крыма достают до любой точки Херсонской и Николаевской областей (это те возможности, которых не хватает нам). Благодаря этому противник может разгромить нашу логистику ракетными войсками и ударами авиации, а затем начать форсирование Днепра.

Но это перспектива лета, не ранее, потому что России надо собрать группировку численностью 150-200 тысяч человек, ведь надо будет идти сразу вглубь, закрепляться на правом берегу, подготовить понтонный парк, а также подготовить людей. Это очень сложный механизм.

Если ли у Украины шанс выйти из глухой обороны? Блинкен несколько дней назад сказал, что до конца срока, то есть до 20 января, Байден передаст нам всю военную помощь на сумму в 61 миллиардов долларов. Но Блинкен заговаривается в последнее время – может, устал за четыре года. Ведь из 61 миллиарда долларов мы получаем всего лишь 30, а 31 миллиард идёт на государственные закупки для военно-промышленного комплекса США. А контракты там на 2025-2026 годы, то есть это долгосрочные контракты. Вот по этим контрактам мы и будем получать технику, причём не факт, что новую, с завода. Скорее всего, новую технику заберёт Пентагон, а нам выдаст со своих складов.

Но – если США до 20 января поставят нам всё то, что было обещано, плюс ещё на 6,8 миллиардов долларов дадут "живой" техники и на 2 миллиарда оборонные заказы. Плюс мы к этому времени мобилизуем личный состав. Плюс у нас появится обещанная авиация – 24 самолёта до конца 2024 года, а также половина эскадрильи Mirage в начале 2005 года. При таких условиях к лету 2005 года мы будем готовы для проведения контрнаступательной операции.

Если бы, допустим, авиацию нам дали сейчас, в декабре, как и обещали (пока тишина по поводу авиации, и, похоже, до конца года мы её не получим), а также дали бы необходимые ракеты из боекомплекта класса "воздух-земля", то мы бы к лету могли вынести половину логистики российской армии, и она начала бы загибаться при тех темпах наращивания войск, какие сегодня может обеспечить Россия. В этом случае мы бы могли переломить ситуацию и подготовить почву для своего контрнаступления, разгромив логистику и часть ударных войск Российской Федерации. Но для этого надо завоевать превосходство в воздухе. И надо завоевать превосходство в ракетных войсках. А у нас пока нет ни первого, ни второго.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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