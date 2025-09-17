Укр
Битва за Европу и бюджет Украины

Александр Кочетков
17 сентября 2025, 06:10
Потенциальные последствия этого ясны. К счастью, сейчас, после дроновых и прочих провокаций, Кремлю менять риторику уже поздно.
Зеленский, Украина
Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Смотрю я на кабминовский бюджет, которому, чтобы возвести его хотя бы на бумаге, не хватает 16 млрд долларов. И это еще не учтена наша неистребимая коррупция, которая съест не менее трети бюджетных средств. Потом вздыхаю над ручейком финансовой помощи от США, который при Трампе пересыхает, как реки в Сахаре летом. Потом читаю, что ЕС обязуется помогать нам деньгами и дальше.

То есть, получается, что финансово (соответственно, и в военном смысле) Украина держится только благодаря напыщенной глупости кремлевских руководителей, всех этих путиных, медведевых и других гурулевых.

Если бы с самого начала кремлевским хватило бы ума не пугать Европу, не обещать повторить, не угрожать всевозможными "Искандерами" и "Орешниками", а наоборот - убеждать, что у России есть спор только со Штатами, а ЕС - это святое, это партнер и друг, и никакая агрессия невозможна, то ситуация складывалась бы совсем другая. Разные орбаны и фицо уже бы возглавляли большинство европейских стран, угроза от России не считалась бы серьезной. И максимум, на что могла претендовать Украина - это какие-то крохи по гуманитарной линии.

видео дня

Потенциальные последствия этого понятны. К счастью, сейчас, после дронов и других провокаций, Кремлю менять риторику уже поздно. Но мы сами рискуем разрушить экономические устои нашей устойчивости.

Это я все к тому, что не только украинским чиновникам, но и всем нашим публичным лицам надо быть очень взвешенными по отношению к европейским партнерам. Не обострять, а максимально смягчать те противоречия между нами, которые есть и будут. И публично осуждать публицистические выпады, которые могут угрожать сотрудничеству с ЕС.

Это если мы действительно не россия.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

