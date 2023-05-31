Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?

Просто отступить они не могут, потому что уже заявили для своей аудитории, что Бахмут взяли. И что, сказать после этого, что его оставляют?!

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Александр Мусиенко о битве за Бахмут / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

Относительно битвы за Бахмут мы можем констатировать следующее. Во-первых, России не удалось создать ловушку для украинских войск, как она планировала. Идея РФ была в том, чтобы заманить и вытащить наши резервы, а также сковать наши силы именно на бахмутском направлении, чтобы мы не могли готовить резервы и проводить подготовку к контрнаступлению. Да и вообще, если не отсрочить, то исключить контрнаступление. Это им не удалось, поскольку украинские резервы формируются и будут задействованы в контрнаступлении, а наши партнеры нам помогают.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Во-вторых, Россия понесла большие потери в этой битве. Пригожин сам признает потери по меньшей мере 20 тысяч "вагнеровцев". Думаю, он приуменьшил, потому что потери могут быть и больше, в частности, мы располагаем информацией, что эти потери составляют не менее 30 тысяч, и это только "вагнеровцы". То есть потери велики как у регулярных российских войск, так и среди террористов-"вагнеровцев", это тоже заметно.

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Еще один момент, который мы можем констатировать – российские войска, несмотря на все пропагандистские заявления, не могут продолжить дальнейшее движение за Бахмут. Они находятся в городе и не развивают наступательные действия, а также начинают терять преимущество на флангах. Украинские силы, наоборот, это преимущество получают и оттесняют россиян. Поэтому теперь Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов.

Сейчас мы видим движение на флангах, украинские войска развивают успех, но это довольно непросто, потому что враг держит свои позиции и это приходится проходить с боями. Несколько десятков, сотен метров, но работа продолжается.

Почему это ловушка для русских? Потому что не удерживать эти позиции и выйти из Бахмута они не могут. "Вагнеровцы" Пригожина выйдут, а российские регулярные войска, скорее всего, зайдут. Просто отступить они не могут, потому что уже заявили для своей аудитории, что Бахмут взяли. И что, сказать после этого, что его оставляют?! Поэтому они будут там держаться. И тогда это тоже ловушка для РФ, потому что им придется перебрасывать туда подкрепление. А если наши войска получат преимущество на флангах и смогут угрожать логистическому обеспечению Бахмута, то это будет вытягивать их силы еще больше, потому что это подкрепление будут постоянно сковывать и там уничтожать. И вот это, мне кажется, даже при условии того, что россияне будут сопротивляться и перебрасывать дополнительные подкрепления, и является ловушкой, потому что тогда они будут меньше сосредотачиваться на других направлениях, где украинские войска смогут развивать контрнаступление.

Александр Мусиенко, специально для Главреда