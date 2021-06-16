Битва титанов: чем может закончиться противостояние стран Большой семерки и Китая

США сами не справляются, а потому привлекают к борьбе с Китаем страны Большой семерки / Reuters

Страны "Большой семерки" на саммите в Великобритании договорились сообща противодействовать растущему влиянию Китая. Лидеры G7 (США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии) намерены реализовать масштабный инфраструктурный проект Build Back Better World в противовес китайской инициативе "Один пояс, один путь". И этот план предусматривает заключение с развивающимися странами инфраструктурных соглашений для развития здравоохранения, общественной безопасности, сферы сохранения климата, цифровых технологий и гендерного равенства.

Это разумная и логичная инициатива. Конкуренцию Китаю нужно было создавать уже давно, как минимум с 2013 года, ведь это было и остается полностью в интересах стран Запада, которые пока что эту конкуренцию проигрывают.

Пока что сложно строить какие-либо прогнозы и предположения о возможной эффективности плана "Большой семерки", поскольку мы не знаем его деталей и того, как при этом будут координироваться действия между различными государствами. Ведь в этом противостоянии Китай будет один, а с другой стороны будет много разных стран, каждая из которых имеет свою повестку, свои интересы. Непонятно, как будет происходить координация между ними, и насколько она будет эффективна.

Впрочем, до вооруженного противостояния с Китаем в ближайшее время вряд ли дойдет. По крайней мере, оно не случится из-за этой инициативы или из-за "Шелкового пути", то есть из-за торгово-экономической конкуренции "большой войны" не будет. На сегодняшний день самая "горячая точка" в западно-китайских отношениях – это Тайвань.

Теоретически план G7 может затормозить Китай и создать для него ощутимые проблемы. Но опять-таки, чтобы оценить подобные вещи нужно знать сколько денег страны готовы в этот проект вложить, какие инфраструктурные проекты они готовы поддержать, смогут ли они зайти на те рынки и те территории, где этот план можно будет реализовывать. Еще один важный вопрос – каким образом они будут ослаблять китайское влияние, чтобы перехватить инициативу в тех регионах, где Китай особенно крепко зацементировался, то есть в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Кроме того, следует разобраться, почему возникла такая совместная инициатива стран "Большой семерки". США ведь могут самостоятельно противостоять Китаю, но, очевидно, не хотят. К тому же, они явно проигрывают эту конкуренцию. И дело тут не в наличии преимуществ, а в том, что китайцы переигрывают американцев в борьбе за неразвитые страны, например, за ту же Африку. Похоже, в администрации Байдена пришли к выводу, что бороться с Китаем нужно, но в одиночку это не очень получается, даже имея над ним технологическое преимущество, так что нужны союзники. Четыре года президентства Трампа показали, что борьба с Китаем один на один не приносит особых дивидендов, а, более того, отталкивает союзников. Поэтому было решено вернуться к немножко старой концепции трансатлантических альянсов, а также альянсов западных демократий, которые будут вместе сдерживать очередную угрозу.

Нынешняя ситуация отличается от периода Холодной войны, ведь речь не идет о ядерном сдерживании и угрозе неминуемой войны, о двух блоках, о "железном занавесе". Сейчас речь идет о сдерживании и о конкуренции государств, которые взаимосвязаны между собой.

У Байдена поняли, что лучше действовать вместе с союзниками, потому что самостоятельно Штаты просто не вытянут борьбу с Китаем, тем более, в перспективе, в ближайшем будущем, потому что Китай стремительно развивается, и очень скоро его экономический вес достигнет уровня Соединенных Штатов. Поэтому логично, что США ищут союзников и возможности выстроить региональные коалиции, чтобы противостоять Китаю и хотя бы сдерживать его, если не получится переиграть.

Для Украины противостояние стран "Большой семерки" и Китая открывает определенные возможности и создает альтернативу. Теперь она может попробовать строить свои планы, а не действовать по схеме Запада "не сотрудничайте с Китаем, но взамен мы вам ничего не дадим". Теперь у нас будет два варианта, и можно будет более четко строить свою внешнюю политику.

Впрочем, Украина уже, похоже, окончательно определилась со своим выбором и взяла курс на один вектор – прозападный. А потому этот план и это противостояние существенно не повлияет на внешнеполитическую ориентацию Украины в ближайшие годы. Однако у нас появится возможность включиться в подходящие для нас проекты, например, те, что будут направлены на развитие инициативы Триморья, в которую Украина заинтересована включиться.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда