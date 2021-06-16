УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Битва титанов: чем может закончиться противостояние стран Большой семерки и Китая

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

16 июня 2021, 07:45

У Байдена поняли, что самостоятельно США просто не вытянут борьбу с Китаем.

Страны G7 договорились сообща противостоять Китаю
США сами не справляются, а потому привлекают к борьбе с Китаем страны Большой семерки / Reuters

Страны "Большой семерки" на саммите в Великобритании договорились сообща противодействовать растущему влиянию Китая. Лидеры G7 (США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии) намерены реализовать масштабный инфраструктурный проект Build Back Better World в противовес китайской инициативе "Один пояс, один путь". И этот план предусматривает заключение с развивающимися странами инфраструктурных соглашений для развития здравоохранения, общественной безопасности, сферы сохранения климата, цифровых технологий и гендерного равенства.

Это разумная и логичная инициатива. Конкуренцию Китаю нужно было создавать уже давно, как минимум с 2013 года, ведь это было и остается полностью в интересах стран Запада, которые пока что эту конкуренцию проигрывают.

Пока что сложно строить какие-либо прогнозы и предположения о возможной эффективности плана "Большой семерки", поскольку мы не знаем его деталей и того, как при этом будут координироваться действия между различными государствами. Ведь в этом противостоянии Китай будет один, а с другой стороны будет много разных стран, каждая из которых имеет свою повестку, свои интересы. Непонятно, как будет происходить координация между ними, и насколько она будет эффективна.

Впрочем, до вооруженного противостояния с Китаем в ближайшее время вряд ли дойдет. По крайней мере, оно не случится из-за этой инициативы или из-за "Шелкового пути", то есть из-за торгово-экономической конкуренции "большой войны" не будет. На сегодняшний день самая "горячая точка" в западно-китайских отношениях – это Тайвань.

Теоретически план G7 может затормозить Китай и создать для него ощутимые проблемы. Но опять-таки, чтобы оценить подобные вещи нужно знать сколько денег страны готовы в этот проект вложить, какие инфраструктурные проекты они готовы поддержать, смогут ли они зайти на те рынки и те территории, где этот план можно будет реализовывать. Еще один важный вопрос – каким образом они будут ослаблять китайское влияние, чтобы перехватить инициативу в тех регионах, где Китай особенно крепко зацементировался, то есть в Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Кроме того, следует разобраться, почему возникла такая совместная инициатива стран "Большой семерки". США ведь могут самостоятельно противостоять Китаю, но, очевидно, не хотят. К тому же, они явно проигрывают эту конкуренцию. И дело тут не в наличии преимуществ, а в том, что китайцы переигрывают американцев в борьбе за неразвитые страны, например, за ту же Африку. Похоже, в администрации Байдена пришли к выводу, что бороться с Китаем нужно, но в одиночку это не очень получается, даже имея над ним технологическое преимущество, так что нужны союзники. Четыре года президентства Трампа показали, что борьба с Китаем один на один не приносит особых дивидендов, а, более того, отталкивает союзников. Поэтому было решено вернуться к немножко старой концепции трансатлантических альянсов, а также альянсов западных демократий, которые будут вместе сдерживать очередную угрозу.

Нынешняя ситуация отличается от периода Холодной войны, ведь речь не идет о ядерном сдерживании и угрозе неминуемой войны, о двух блоках, о "железном занавесе". Сейчас речь идет о сдерживании и о конкуренции государств, которые взаимосвязаны между собой.

У Байдена поняли, что лучше действовать вместе с союзниками, потому что самостоятельно Штаты просто не вытянут борьбу с Китаем, тем более, в перспективе, в ближайшем будущем, потому что Китай стремительно развивается, и очень скоро его экономический вес достигнет уровня Соединенных Штатов. Поэтому логично, что США ищут союзников и возможности выстроить региональные коалиции, чтобы противостоять Китаю и хотя бы сдерживать его, если не получится переиграть.

Для Украины противостояние стран "Большой семерки" и Китая открывает определенные возможности и создает альтернативу. Теперь она может попробовать строить свои планы, а не действовать по схеме Запада "не сотрудничайте с Китаем, но взамен мы вам ничего не дадим". Теперь у нас будет два варианта, и можно будет более четко строить свою внешнюю политику.

Впрочем, Украина уже, похоже, окончательно определилась со своим выбором и взяла курс на один вектор – прозападный. А потому этот план и это противостояние существенно не повлияет на внешнеполитическую ориентацию Украины в ближайшие годы. Однако у нас появится возможность включиться в подходящие для нас проекты, например, те, что будут направлены на развитие инициативы Триморья, в которую Украина заинтересована включиться.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

новости США Большая семерка шелковый путь Илия Куса новости Китая
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На коленях у Сталина и усы Сальвадора Дали: биография Григория ЧапкисаНа коленях у Сталина и усы Сальвадора Дали: биография Григория Чапкиса Жена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину разводаЖена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину развода Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел трупМертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погодеИюль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФГитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ

Последние новости

08:01

Погода на сегодня: в Украине снова ливни, грозы и град

07:45

Битва титанов: чем может закончиться противостояние стран Большой семерки и Китая мнение

07:30

Растаможка авто в Украине 2021: как работает онлайн-калькулятор Видео

07:19

Когда начнется встреча Байдена и Путина в Женеве: названо точное время Видео

06:36

Новое обострение в Секторе Газа: Израиль нанес удары по объектам боевиков

Реклама
06:22

Банковая готова, но Зеленский колебается: когда в Украине ждать новых выборов

06:16

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

05:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

05:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

04:51

Женщина обнаружила у себя смертельную болезнь во время конференции в Zoom: признаки Видео

04:22

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

03:50

У Путина придумали новую "замануху" для получения паспорта РФ: эксперт пояснил, чем это грозит Украине Видео

03:09

Стало сложнее "вешать лапшу": историк объяснил, зачем РФ скрывает архивы о Второй мировой

02:30

Стоматолог рассказала, как безопасно чистить зубы после еды Видео

02:01

Гороскоп на завтра 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

01:37

День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Фото

01:01

Как распознать сердечный приступ - ответ медиков Видео

00:19

Гороскоп на сегодня 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

00:02

Назван самый полезный горячий напиток Видео

15 июня, вторник
23:43

Встреча Байдена и Путина: Белый дом раскрыл темы и детали переговоров Видео

Реклама
23:26

Настоящий апокалипсис: Украину накрыл ураган и шквальный ветер с градом Фото Видео

23:20

Популярное масло признали не самым полезным продуктом для здоровья Видео

23:02

Оккупанты Крыма массово блокируют сайты о коронавирусе

22:49

Врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать дважды Видео

22:20

Предупреждение о боли в спине: упражнения, которых следует избегать Видео

22:09

Бьянка получила российское гражданство и высказалась о политике

21:53

На Киевщине двое детей провалились в выгребную яму: появились невероятные подробности о семье Видео

21:34

Технокороль Илон Маск решил избавиться от своего последнего дома на Земле

21:27

Кулеба рассказал о проблеме для Украины после запуска Северного потока-2 Видео

21:00

Выяснилось, откуда в Украину "ворвется" новый опасный штамм коронавируса Видео

20:50

Позиция телеканала 1+1 в ответ на заявление фракции "Европейская солидарность"

20:41

Крым и граница: Зеленский хочет видеть наблюдателей ОБСЕ не только на Донбассе

20:30

Украину ждет резкое изменение погоды: названа дата Видео

20:24

СМИ сообщили, когда может "полететь голова" министра Авакова

20:10

Вырвет ли Россия гнилыми зубами Украину у НАТО и Запада мнение

19:57

"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию

19:51

Крупнейший розничный продавец мебели IКЕА угодил в скандал и выплатит штраф

19:44

Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Видео

19:22

Опасно для здоровья: украинцам запретили купаться в Черном море Видео

19:14

Виктор Павлик рассказал, как прошли роды супруги и кого возьмут крестными

Реклама
18:46

Ученые рассказали, сколько нужно добавить шагов в день, чтобы прожить дольше Видео

18:43

Названы 10 знаков, которые предупреждают об опасности Видео

18:37

Ученые поведали, кто рискует повторно заболеть коронавирусом Видео

18:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

18:15

Под Киевом двое детей угодили в выгребную яму: погибла 10-летняя девочка

18:06

Блогерша, назвавшая украинский "еб*ным", пожаловалась на угрозы и не хочет перед всеми извиняться Видео

17:39

В Кременчуге медики вымогали у женщины 40 тысяч за бесплатную операцию Видео

17:17

"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

16:51

Ксения Мишина похвасталась алмазом, выращенным из ее крови

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять