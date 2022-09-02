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Битва при Гоголях-Булгаковых, или о культурных войнах

Юрий Богданов

Журналист, блогер

2 сентября 2022, 21:11

Булгаков — не великий писатель, и он точно не писатель мирового значения. Настало время преодолеть имперские и советские травмы.

Булгаков
Памятник Булгакову на Андреевском спуске в Киеве / ukranews.com

Существует популярная (и удобная для некоторых людей) мысль, что мы должны цепляться за отдельных представителей культуры, которых россияне считают своими (или которые объективно российскими представителями культуры) и провозглашать их украинскими. Или, как минимум, общим достоянием украинской и российской культур.

Спойлер - нет. Но это позже.

Кто-то пишет, что когда мы отказываемся от Булгакова, мы отказываемся от влияния на Россию, что уменьшает наши возможности мирового культурного влияния и т. д. Или еще что-то вроде подобного.

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Список может быть очень длинным. Булгаков. Гоголь. Чайковский.

Как будто это деятели мирового уровня, которых Россия присвоила себе. И поэтому мы должны пойти на священную войну и защитить этих культурных деятелей и вернуть их в лоно украинского культурного наследия.

Но этого не надо делать. Потому что у нас ошибочное представление об их значимости для мировой культуры. Мы их переоцениваем и считаем, что борьба за них стоит усилий. Но она не стоит.

Почему?

А вот теперь давайте о чем.

Одно из когнитивных искажений, которое навязывала нам советская система образования — русскоцентризм. Да, система образования как советская, а в центре Вселенной — русская культура. (Что, кстати, доказывает, что СССР стал просто новой итерацией российского имперского проекта, хотя в голове Ленина наверняка был другой замысел). Именно поэтому в советском образовании вполне спокойно продвигалась бреха о том, что радио изобрел Попов. А не Маркони. Именно поэтому сформировался культ Пушкина. Так, культ Пушкина как величайшего поэта закрепила не дореволюционная пропаганда, а Сталин в 1937 году, когда устроил эпическое "празднование" 100-летия со дня смерти поэта. Туда же идут и Чайковский с Толстым, которого вообще сделали культовым писателем русских революционеров. Вот бы Лев Николаевич удивился. В конце концов, дошло до того, что даже изобретение паровой машины приписали русскому гению. Было и такое.

Да. Именно так работала лучшая в мире советская система образования и воспитания.

Но мир советского ребенка формировал именно этот центризм.

Великая русская культура. Спойлер - нет.

Великая русская история. Спойлер - история как история, таких империй за 4500 лет письменной истории было вагон и маленькая тележка.

Лучший в мире советской кинематограф. Здесь прям очень смешно.

Но проблема не только в том, что это ложь. А в том, что это очень ограниченная картина мира. Которую очень методично формировали в головах людей.

Мы, конечно, после обретения независимости в 1991, тоже много играем в эту игру. Потому что иногда русскоцентризм пытаемся вытеснить довольно специфическими и экстравагантными формами "украиноцентризма". Нам как молодой нации, которая переоткрывает сама себя свойственно верить в фантастические мифы о себе — от трипольской культуры, от которой "идет украинская история" (нет) как фундамента европейской цивилизации (нет) до попытки придать нашей культуре значение, которого она не имеет и никогда не имела.

Мы (как и Россия) "одолжили" свой культурный фундамент у древних культур с большей историей. Причем одолжили несколько раз. В начале письменной истории мы "одалживали" у Рима, Греции и Древнего Востока через Византию и другие культурные контакты. А потом оставались на периферии европейской культуры. И здесь нет ничего страшного или трагического. Так сложились обстоятельства. Но мы умеем хорошо учиться, когда хотим, что иногда доказываем. Поэтому украинское барокко - прекрасное, например. Но не украинцы придумали барокко. И так много с чем.

Наша культура, как и русская, никогда не были в центре мирового внимания. И никогда не задавали определяющего тренда. В этом нет ничего плохого. В истории было лишь несколько стран и народов, которым удавалось в тот или иной период на довольно короткое время устанавливать региональный или глобальный стандарт культурного развития, определять его тренд в целом. Китай для Восточной Азии. Греция. Рим. Халифат, огромный транспортер и трансформатор культурного достояния. Италия Возрождение. Европейское пространство 18-19 вв. Соединенные Штаты. Есть страны с очень значительным региональным влиянием. Индийская культура. Немецкая культура. Пиренейская культура.

А есть не такие большие и определяющие культуры. Локальные культуры, которые формировались под очень сильным влиянием, даже если приобретали очевидную самобытность. И это не говорит, что такая культура — неполноценна. Просто ее место в мире несколько иное. Здесь не только Украина или Россия. Тут и Япония, и Корея, и Турция, и, скажем, Польша. Эти культуры имеют выдающиеся мировые образцы. Кладут свой камешек в общемировое ли континентальное достояние, но они не определяют развитие целых огромных регионов или мира в целом. Как Древний Китай, Рим или современные Соединенные Штаты.

Россияне часто в качестве аргументов "мирового значения" своей культуры приводят два аргумента — ее распространенность на большой территории и то, что "Достоевского и Толстого читают по всему миру". Оба этих аргумента не работают, потому что территория не определяет значения. Значение определяет популяция и глубина воздействия, а по этим критериям Россия — мимо. А аргумент "Достоевского читают везде" это, упрощая, то, что говорить сейчас "фильм Паразиты смотрит весь мир, это говорит о мировом значении корейской культуры", но это не совсем так. Только фильм "Паразиты" видело больше людей, чем людей, слышавших о Достоевском. Хотя корейская культурная экспансия действительно может иметь большие последствия, но мы это увидим исключительно на дистанции. Лет в 50. Сейчас в мире культура только одной страны задает мировые тренды — Соединенных Штатов, и это в ближайшие десятилетия не изменится.

А теперь давайте вернемся к Булгакову.

Первое. Я задам вам неприятный вопрос. Вы точно любите именно Булгакова, а не фильм по мотивам его повести?

Второе. Если брать другие произведения писателя, то феномен популярности его главного романа и фигуры Булгакова в целом в ореоле "запретности" и "оппозиционности". Кто-то скажет: "Да Булгаков был же под запретом, он точно не разрешенная часть советского и имперского мира!!!" Нет. Для тех людей, которые живут сейчас, Булгаков никогда не был под запретом. Потому что вытаскивать писателя с запрещенных стеллажей начали в 60х годах, когда большинство тех, кто сейчас о нем пишет, еще даже не родились. Булгаков был вполне органичной частью советского культурного пространства в последние 20-25 лет существования Советского государства. Как форма дозволенного внутреннего протеста. Он не классический советский писатель, он — немейнстримовый советско-имперский писатель, давно умерший на момент рекордного роста собственной популярности. Но вполне органичная часть советско-имперской картины мира. Булгаков — это инструмент канализации оппозиционности. Не более того.

И "самое страшное". Булгаков - не великий писатель. И он точно не писатель мирового значения. Даже в масштабах русской и украинской культур он не писатель первого эшелона. Но он сочетает в себе воспоминания о своей "оппозиционности", флер запретности и попадает в настроения "советского" /русского интеллигента, который созерцает и страдает за миром. Вместо того, чтобы бороться за лучшее будущее.

А теперь вернемся к сущности вопроса.

Формирование искаженного восприятия мировой культуры.

Должны ли мы беречь "наследие Гоголя и Булгакова", чтобы наша культура была более значимой для мира? Нет. Должны ли мы убеждать мир и себя, что Булгаков, Гоголь или Чайковский — украинцы? Нет. Должны ли мы воспринимать наше общее с русскими прошлое как совокупность достояний, из которых мы должны ухватить как можно больше? Нет. Потому что это вообще бессмысленно. Наша культурная война с Россией должна вестись в настоящем и будущем. Дискуссия, чей Булгаков — вообще лишена смысла. Потому что даже если мы убедим мир, что Булгаков или Чайковский — украинцы, это поможет нам никак. Всем на это наплевать.

Этих людей в центр украинского мировосприятия — и позитивного, и негативного — ставит советское и постсоветское воспитание. Советское и постсоветское образование. А мир гораздо больше. И мы не его центр. И Россия не его центр.

Осознание этого не сужает наши возможности, а безгранично их расширяет. Мы берем украинскую, реальную украинскую культуру, без допущений и дорисовок, берем Лысенко, Шевченко, Кобылянскую, Костенко, Котляревского и еще тысячи деятелей и присоединяем к ним не русскоцентричное наследие, а мировое наследие.

Мы должны осознать себя не периферией периферийной империи с ее периферийной же культурой. А частью мира, где наша культура — не величайшая, но которая учится и учит в мировом контексте. Да, вы, возможно, выросли в мире, где Булгаков — великий писатель, а его творчество — вершина контрэлитарного протеста. Но ваши дети не должны расти в таком ограниченном и вторичном мире. Ваша ностальгия и недостатки воспитания не должны травмировать будущее Украины.

Восприятие Украины, ее культуры, ее истории формируются не в прошлом. Оно формируется онлайн. Прямо сейчас. Оно формируется не на страницах "Мастера и Маргариты", оно формируется на фронте. Оно формируется в информационной войне, где мы — добро, а Россия — зло. Оно формируется благодаря украинским песням о войне и произведениям украинских писателей, которые учатся у Ремарка и Толкина, а не у Толстого и Достоевского.

Восприятие прошлого украинской культуры и истории и в мире, и в самой Украине сформирует эта война и то, что будет после нее. Как, кстати, и восприятие русской культуры. Мы сейчас буквально формируем прошлое в настоящем, определяем тот угол, под которым мир и мы сами будем смотреть на украинскую историю и культуру. Поэтому пора преодолеть имперские и советские травмы. И двигаться дальше.

Михаил Булгаков
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