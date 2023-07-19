Большинство россиян никогда не протрезвеет

Пропутинские россияне - это окончательный диагноз. И нам придется сделать все необходимое, чтобы для недоимперских вылупков этот диагноз стал летальным.

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Пропутинские россияне - это окончательный диагноз, считает Кочетков / фото: скриншот из видео

В прошлые дни меня больше всего поразили два факта.

Первый: жестокая и совершенно бессмысленная ракетная атака Одессы. Попробуйте объединить следующие события. С одной стороны, глуповатая Захарова от имени россиянского МИД шантажирует ООН, требуя обновления SWIFT для "дочки" Россельхозбанка, через которую шли расчеты за "зерновую сделку". Верните, и "мы все забудем, все простым, плевать на тот мост". То есть, "зерновая сделка" для них очень важна, в частности, потому, что ее требуют Китай и Турция.

С другой стороны, недоимперия ракетами пытается разрушить Одесскую портовую инфраструктуру, которая и обеспечивает эту "зерновую сделку". Никакой логики, исключительно тупая звериная ярость.

видео дня

Поэтому Одессе срочно нужны "Patriot" именно в модификации РАС 3, потому что только они способны надежно сбивать ракеты Х22, которыми сейчас атакуют несокрушимый украинский город. Надеюсь, на прошлом Рамштайне этот вопрос был решен.

Второй факт, которой меня шокировал - огромные автомобильные пробки на выезде из Крыма. Понятно, что это спасаются туристы, приехавшие на отдых в Крым. Но зачем они туда припихались?!

Продолжается захватническая война, развязанная недоимперией. На крымских пляжах роют окопы. Военные объекты в Крыму регулярно атакуют украинские ракеты и беспилотники. Какой вменяемый человек попрется туда на "курортный отдых", да еще и с детьми?!

Только патологические дураки, которые верят кремлевской пропаганде о собственных супернадежных С 300 и С 400 настолько безоговорочно, что готовы доверить им жизнь — свою и близких. Кстати, это такие же идиоты, которые готовы наступать на Киев через "рыжий лес", что в Чернобыльской зоне.

Большинство россиян никогда не протрезвеет. Они так и будут верить соловьевым-скабеевым, которые откровенно презирают это. Будут самоубийственно поддерживать захватническую войну против Украины даже с использованием ядерного оружия. Будут молиться на Путина, даже если он сдохнет, а его окончательно заменит двойник с отпадающими ушами и другими дефектами пластической хирургии.

Даже когда власть в РФ изменится и официально осудит агрессию против Украины, то большинство россиян, конечно, публично поддержат это решение. Но исключительно потому, что так решили наверху, а не потому, что осознали, какой неисправимый ужас они совершили против некогда дружественной страны.

Пропутинские россияне - это окончательный диагноз. И нам придется сделать все необходимое, чтобы для максимального количества этих недоимперских вылупков этот диагноз стал летальным.

Таков наш путь.

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