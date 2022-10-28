Путин шантажирует мир ядерным оружием / скриншот

Шантаж – любимое путинское оружие. Много лет он его использовал и, к сожалению, успешно. В итоге мы логически подошли к последней черте – угрозе применения ядерного оружия. Гопник потратил все свои предыдущие козыри и надеется, что Запад струсит сейчас. И надо сказать, что на Западе немало людей готовы снова поддаться на его шантаж и требовать от Украины де-факто капитуляции, чтобы не допустить ядерной войны. Тем не менее, на сегодняшний день в Америке стала превалировать точка зрения, что идти на уступки уже нельзя.

Безумный диктатор, загнанный в угол, может пойти на все что угодно, но вопрос не в том, есть ли такая угроза сейчас, а в том, когда реализация этой угрозы станет более вероятной. И каким бы ни был риск сегодня, он значительно меньше, чем будет потом, если сегодня уступить. Это означает, что нужно готовиться к разным сценариям. Не случайно звучат заявления действующих американских генералов о том, что они готовы ответить на применение Россией тактического ядерного оружия.

Разумеется, Соединенным Штатам не нужно применять ядерное оружие в ответ. Американское конвенциональное оружие уничтожит российский Черноморский флот и всю группировку в Украине в течение нескольких часов безо всяких ядерных бомб. "Томагавки" утопят все российские корабли и разнесут наземные цели. Российский корабль, который запустит ракету, будет гарантировано потоплен минут через 10 после запуска.

И я думаю, что российские генералы – не "пожарник" Шойгу, а реальные генералы – прекрасно это понимают. Какие бы они ни были отмороженные и жестокие, они осознают, что перейти эту черту – значит поставить себя лично под угрозу физического уничтожения. В этом заключается главное препятствие на пути безумных путинских планов.

Российские генералы и адмиралы могут безнаказанно убивать, могут бомбить гражданские объекты, но готовы ли они умирать сами? У меня есть твердое убеждение, что те люди, которые много лет успешно разворовывали российский военный бюджет, становились мультимиллионерами, обеспечивая безбедное будущее себе, своим детям и даже внукам, явно не планируют умирать за Путина и не готовы принести себя в жертву в отчаянной попытке диктатора изменить ход проигранной войны.

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