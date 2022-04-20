УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Без ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтись

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

20 апреля 2022, 15:17

России не взять Украину. Все, что ей останется – это сравнять с землей то, что не покорится, после чего сдохнуть самой.

Есть два варианта событий – либо оркам удастся захватить Донбасс, либо война примет затяжной характер
Путину нужна победа: минимум – к Пасхе, максимум – к 9 мая / Фото Александра Ермоченко

На фоне присвоения Путиным почётного звания "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде, которая устроила резню в Буче, рассмотрение Госдепом США возможности присвоить России звание "спонсор терроризма" выглядит логично. Как еще назвать этих "гвардейцев", насилующих женщин и детей, убивающих мирных жителей и оставляющих после себя мины-ловушки? И как назвать их верховного главаря, награждающего медальками маньяков и убийц? Впрочем, ему уже нет смысла беспокоиться о своем имидже, как и россиянам, вечно вопрошающим "нас-то за что?". Хорошо погуляли по буфету, налакались кровушки по самую макушку.

Борис Джонсон предупредил: в случае применения Россией оружия массового поражения – химического или ядерного – Великобритания оставляет за собой право нанести ответный удар по "Zиганутой" территории. "Нипричёмыши" уже верещат: "Нельзя убивать всех подряд! Не мы принимаем решение о бомбёжках Украины!" – и продолжают ходить на работу и оплачивать налогами войну, которая вступила в фазу нового обострения.

Путину нужна победа: минимум – к Пасхе, максимум – к 9 мая. Он давно помешан на Дне победобесия.

Читайте такжеОрки против "Старлинка": почему Украина выиграет сражение за Донбасс

Эксперты предполагают два варианта событий: либо оркам удастся захватить Донбасс, либо война примет затяжной характер, как говорится – на истощение. Запад будет поставлять Украине оружие для отражения российских атак, а оккупанты продолжат превращать украинские города в руины. Безусловно, мутация надводного крейсера "Москва" в подводный потрясла агрессора. Эта парочка "Нептунов" обнулила борзость всего Черноморского флота.

Надеясь на средний вариант "затяжной войны", Запад отгоняет от себя мысль, что взятие Донбасса не решает для Путина главной нацистской задачи: деукраинизации Украины – как бы дико это ни звучало. Донбасс станет еще одной "черной дырой", куда будет засасывать остатки разваливающейся путиномики. А для решения вопроса воды в Крым нужно брать Днепр. Вот и получается, что никакие Дыры с Лугандой Путина не удовлетворят.

Зеленский уже заявил, что не отдаст путло-оркам ни пяди украинской земли. Значит, битва за Донбасс будет масштабной и отчаянной. У агрессора мотивации – ноль, у ВСУ – с избытком. И единственный вариант, позволяющий Путину наказать целую нацию – отдать приказ о применении ядерного оружия.

Читайте такжеСтрашное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по швам

И миролюбивое цоканье лавровскими копытами надо трактовать с точностью до наоборот. Если Лавров блеет о том, что Москва "не собирается менять режим в Киеве", значит, именно такие планы и вынашиваются в бункере; если фыркает о том, что "на этой стадии рассматривается опция обычных вооружений", значит, пора готовиться к ядерной атаке. Полеты над Калугой бомбардировщиков Ту-160, способных нести на своих бортах бомбы с ядерными боеголовками, нужно рассматривать как тренировочные. Потому что без "ядерной точки" в деле "деукраинизации" Украины не обойтись.

Вот объявят сейчас Штаты пещеру "спонсором терроризма" – и привет. Это же прямой путь к тотальному эмбарго! И где фашнявым дикарям прикажете харчеваться? Кому втюхивать свои нефтегазовые прелести? Макрон волчьим нюхом чует разворот политических ветров и уже обещает избирателям скорое избавление от русской углеводородицы.

А если лишнехромосомных погонят отовсюду, остается только один выход: месть по понятиям пацанской подворотни. Планета – не трамвай: навонял – с подножки не сойдешь. Так что ядерную вонищу придется нюхать всем человечеством, как оплату за взращивание фашистского монстра.

Ну, не получился у него блицкриг: армия оказалась разворованной. Вот возглавлял бы ее Навальный – тогда другое дело, уж он ни копейки стырить бы не позволил, и дошла бы "несокрушимая" до самого Парижу. Но легендарный борец-отравленец в тюрьме, и коррупция побеждает по всем фронтам – настолько убедительно, что крысе в бункере хвост зажало. Пришлось генералу Беседе зубы вышибить, а Славику Суркову язык пассатижами защемить, ностальгируя по "лихим 90-м".

Глава Центробанка Набиуллина демонстрирует чудеса вербальной эквилибристики, чтобы избежать словосочетания "нам капец". Но даже эти слова все равно рисуют образ всепоглощающей жопы.

Если Собянин заговорил о 200 тысячах "высвобожденцев", которым мэрия предложит благоустраивать парковые зоны – значит, веселая безработица уже выступает из-за угла. Учитывая уровень инфляции и неизбежные скачки цен на все подряд, можно прогнозировать начало массового бешенства россиян уже в самое ближайшее время.

Читайте такжеКак Украина разрушила план Путина по созданию нового СССР и спутала России все карты

А пока что истерит Медведев, выпучивая глаза-подстаканники в сторону Евросоюза и зловещим писком предвещая "изнеженной" Европе "конец стабильности". Но дефолт уже нарисовался на горизонте и надвинулся со всей неизбежностью, угрожая обосрать майский карнавал Zиганутых. Вот тогда-то, упершись в последний тупик со своими дедами на палках, им и останется благословить крысиного паханчика на "последний махач".

И, пока системные личинки, заброшенные на Запад с целью будущей перезагрузки, строят либеральные глазенки, Путин с удовольствием шарахнет по ним оружием возмездия с классической присказкой "не доставайся же ты никому".

Читайте такжеПутин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 мая

Можно, конечно, продолжать молиться на шарфик и табакерку и мифического князя Юсупова, угомонившего Распутина. Но похоже, в бункер мятежного бедолагу не пускают: так и топчется у входа, зигуя для маскировки, но уже подумывая о суициде. Говорят, что бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев уже удачно суициднулся, предварительно застрелив жену и дочь. Уж не он ли – тот самый тайный Юсупов? А может, экс-глава СВР Трубников, сложивший копыта в кобзонарии? Теперь и не узнаешь. Как не узнаешь, растворились ли в кислоте путинского гнева Шойгу с Герасимовым или до сих пор чертят карты будущих побед?

И лишь тиктокер Кадыров скачет озорной свиньей по кочкам, притворяясь неукротимым кабаном, да повар Пригожин готовит свежий фарш для массовой прожарки на Донбассе.

Но оркам не взять Украину. Все, что им останется – это сравнять с землей то, что не покорится. После чего – сдохнуть самим. Под блатнячок и Zиг-хайлюшки разлетаясь всеми конечностями по кущам фашистского рая.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV

viber
война в Украине ядерное оружие ядерный удар Владимир Путин вторжение России российские войска Алексей Навальный Пригожин Дмитрий Медведев Александр Сотник Сергей Шойгу
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 маяГороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 мая Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризыГороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы "Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой 26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупанты26-летний украинец сжигал технику врага коктейлями Молотова - за это его расстреляли оккупанты Страстная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйцаСтрастная неделя 2022 – когда печь пасху и красить яйца
Поддержите Главред

Последние новости

15:35

ВСУ ждут мощные бои не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении – Подоляк

15:27

"Приговор" для вражеских самолетов и вертолетов: Норвегия бесплатно передаст Украине ЗРК Мистраль

15:17

Без ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтисьмнение

15:16

"Русские, мы одичали": группа "Ногу свело" записала клип в поддержку УкраиныВидео

14:37

"Боже, яке кончене": Positiff записал новый трек и посвятил его российским блогерам

Реклама
14:36

"Наместником Путина" в Бердянске сделали дворника: "заммэра" уже готовит город к 9-му мая

14:35

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

14:31

Оккупанты на Запорожье требуют готовить концерты на 9 маяВидео

14:19

Народ надавит на режим Путина – Россия достигнет дна: у Зеленского ждут конфликта в стране-агрессореВидео

14:17

Гороскоп на завтра 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача

13:55

Бомбил города Украины: ГУР сообщило данные предателя-украинца, отвечающего за ракетные ударыВидео

13:53

Белорус Тимур, который в 16 лет выступил против режима Лукашенко, теперь воюет за Украину

13:46

Под Киевом ветеринары спасли жизнь 11-летней девочке, которую расстреляли оккупантыВидео

13:45

"Самолет начал в меня стрелять": история женщин, которые смогли сбежать из села под Бородянкой

13:40

Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны

13:14

Ахтырка, Тростянец, Ромны: в ОП рассказали о ходе восстановления в Сумской области

13:12

В оккупированном Мелитополе массово гибнут военные РФ: Арестович объяснил причинуВидео

13:11

Страшное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по шваммнение

12:56

Генералы, племянник губернатора и родственники военных властей: Арестович рассказал о пленных РФВидео

12:36

Гороскоп Таро на май 2022 для земных знаков зодиака - Тельцов, Дев, КозероговВидео

Реклама
12:34

Полковник ушел в "Груз 200": командир инженерно-саперного полка армии РФ приехал домой в гробу

12:19

Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

12:07

Начались зачистки: ФСБ РФ арестовала "министра ЛНР" за провал в войне

12:06

Точная и быстрая разведка на поле боя: Украина получит 100 скоростных беспилотников Quantix ReconВидео

11:26

В Харьковской области восстанавливают электроснабжение, ремонтируют трубопроводы и убирают улицы

11:22

Подоляк о переговорах с РФ: подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для УкраиныВидео

11:07

ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияВидео

10:56

В РФ "похоронили" оккупанта Меньшикова, тело которого до сих пор лежит под КиевомВидео

10:56

"Видосики" закончились: ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни

10:42

Магнит для денег: что нужно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь удачу на весь годВидео

10:23

Как Украина разрушила план Путина по созданию нового СССР и спутала России все картымнение

09:51

"Надеюсь, что нас захватят": харьковчанка сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы"Видео

09:46

Как сделать мраморные яйца на Пасху - рецепт, который "разрывает" Tik-TokВидео

09:04

Нурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинках

08:59

Лупит наша артиллерия, стреляют дружелюбные танки: Арестович рассказал, как оккупанты "берут" города

08:29

Война в Украине и домашние животные: как не превратиться в чекистамнение

08:21

Зеленская восхитилась поступком жены Эрдогана: "чужого горя не бывает"

08:16

На Киевщине колонну оккупантов остановил 20-летний юноша при помощи одного РПГВидео

07:39

"Будем петь на поминках Путина": Слава Каминская раскритиковала коллег за песни во время войныВидео

07:37

В одной точке Украины вторжение РФ захлебнулось, ВВС опубликовало карты

Реклама
07:13

"Теперь ты ребенок войны!": Осадчая и Горбунов растрогали фото с 8-месячным сыном на руках

06:45

Комбриг морпехов из осажденного Мариуполя назвал два варианта спасения городаВидео

06:42

Ребенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войны

06:38

Он руководил авиабомбардировками Чернигова и Киева: разведка назвала имя российского генерала

06:33

Орки против "Старлинка": почему Украина выиграет сражение за Донбассмнение

06:10

Как уберечься от ротавирусной инфекции во время войны: врачи дали ответ

06:02

ВСУ способны освободить Херсон от оккупантов, но есть условие - Арестович

05:50

Пока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – ИлларионовВидео

05:39

Шел на захват Одессы: мать моряка РФ рассказала о боевом задании крейсера МоскваВидео

05:20

Приедут ли на вызов врачи во время комендантского часа: ответ Минздрава

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять