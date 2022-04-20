Без ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтись

Путину нужна победа: минимум – к Пасхе, максимум – к 9 мая / Фото Александра Ермоченко

На фоне присвоения Путиным почётного звания "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде, которая устроила резню в Буче, рассмотрение Госдепом США возможности присвоить России звание "спонсор терроризма" выглядит логично. Как еще назвать этих "гвардейцев", насилующих женщин и детей, убивающих мирных жителей и оставляющих после себя мины-ловушки? И как назвать их верховного главаря, награждающего медальками маньяков и убийц? Впрочем, ему уже нет смысла беспокоиться о своем имидже, как и россиянам, вечно вопрошающим "нас-то за что?". Хорошо погуляли по буфету, налакались кровушки по самую макушку.

Борис Джонсон предупредил: в случае применения Россией оружия массового поражения – химического или ядерного – Великобритания оставляет за собой право нанести ответный удар по "Zиганутой" территории. "Нипричёмыши" уже верещат: "Нельзя убивать всех подряд! Не мы принимаем решение о бомбёжках Украины!" – и продолжают ходить на работу и оплачивать налогами войну, которая вступила в фазу нового обострения.

Путину нужна победа: минимум – к Пасхе, максимум – к 9 мая. Он давно помешан на Дне победобесия.

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Эксперты предполагают два варианта событий: либо оркам удастся захватить Донбасс, либо война примет затяжной характер, как говорится – на истощение. Запад будет поставлять Украине оружие для отражения российских атак, а оккупанты продолжат превращать украинские города в руины. Безусловно, мутация надводного крейсера "Москва" в подводный потрясла агрессора. Эта парочка "Нептунов" обнулила борзость всего Черноморского флота.

Надеясь на средний вариант "затяжной войны", Запад отгоняет от себя мысль, что взятие Донбасса не решает для Путина главной нацистской задачи: деукраинизации Украины – как бы дико это ни звучало. Донбасс станет еще одной "черной дырой", куда будет засасывать остатки разваливающейся путиномики. А для решения вопроса воды в Крым нужно брать Днепр. Вот и получается, что никакие Дыры с Лугандой Путина не удовлетворят.

Зеленский уже заявил, что не отдаст путло-оркам ни пяди украинской земли. Значит, битва за Донбасс будет масштабной и отчаянной. У агрессора мотивации – ноль, у ВСУ – с избытком. И единственный вариант, позволяющий Путину наказать целую нацию – отдать приказ о применении ядерного оружия.

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И миролюбивое цоканье лавровскими копытами надо трактовать с точностью до наоборот. Если Лавров блеет о том, что Москва "не собирается менять режим в Киеве", значит, именно такие планы и вынашиваются в бункере; если фыркает о том, что "на этой стадии рассматривается опция обычных вооружений", значит, пора готовиться к ядерной атаке. Полеты над Калугой бомбардировщиков Ту-160, способных нести на своих бортах бомбы с ядерными боеголовками, нужно рассматривать как тренировочные. Потому что без "ядерной точки" в деле "деукраинизации" Украины не обойтись.

Вот объявят сейчас Штаты пещеру "спонсором терроризма" – и привет. Это же прямой путь к тотальному эмбарго! И где фашнявым дикарям прикажете харчеваться? Кому втюхивать свои нефтегазовые прелести? Макрон волчьим нюхом чует разворот политических ветров и уже обещает избирателям скорое избавление от русской углеводородицы.

А если лишнехромосомных погонят отовсюду, остается только один выход: месть по понятиям пацанской подворотни. Планета – не трамвай: навонял – с подножки не сойдешь. Так что ядерную вонищу придется нюхать всем человечеством, как оплату за взращивание фашистского монстра.

Ну, не получился у него блицкриг: армия оказалась разворованной. Вот возглавлял бы ее Навальный – тогда другое дело, уж он ни копейки стырить бы не позволил, и дошла бы "несокрушимая" до самого Парижу. Но легендарный борец-отравленец в тюрьме, и коррупция побеждает по всем фронтам – настолько убедительно, что крысе в бункере хвост зажало. Пришлось генералу Беседе зубы вышибить, а Славику Суркову язык пассатижами защемить, ностальгируя по "лихим 90-м".

Глава Центробанка Набиуллина демонстрирует чудеса вербальной эквилибристики, чтобы избежать словосочетания "нам капец". Но даже эти слова все равно рисуют образ всепоглощающей жопы.

Если Собянин заговорил о 200 тысячах "высвобожденцев", которым мэрия предложит благоустраивать парковые зоны – значит, веселая безработица уже выступает из-за угла. Учитывая уровень инфляции и неизбежные скачки цен на все подряд, можно прогнозировать начало массового бешенства россиян уже в самое ближайшее время.

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А пока что истерит Медведев, выпучивая глаза-подстаканники в сторону Евросоюза и зловещим писком предвещая "изнеженной" Европе "конец стабильности". Но дефолт уже нарисовался на горизонте и надвинулся со всей неизбежностью, угрожая обосрать майский карнавал Zиганутых. Вот тогда-то, упершись в последний тупик со своими дедами на палках, им и останется благословить крысиного паханчика на "последний махач".

И, пока системные личинки, заброшенные на Запад с целью будущей перезагрузки, строят либеральные глазенки, Путин с удовольствием шарахнет по ним оружием возмездия с классической присказкой "не доставайся же ты никому".

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Можно, конечно, продолжать молиться на шарфик и табакерку и мифического князя Юсупова, угомонившего Распутина. Но похоже, в бункер мятежного бедолагу не пускают: так и топчется у входа, зигуя для маскировки, но уже подумывая о суициде. Говорят, что бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев уже удачно суициднулся, предварительно застрелив жену и дочь. Уж не он ли – тот самый тайный Юсупов? А может, экс-глава СВР Трубников, сложивший копыта в кобзонарии? Теперь и не узнаешь. Как не узнаешь, растворились ли в кислоте путинского гнева Шойгу с Герасимовым или до сих пор чертят карты будущих побед?

И лишь тиктокер Кадыров скачет озорной свиньей по кочкам, притворяясь неукротимым кабаном, да повар Пригожин готовит свежий фарш для массовой прожарки на Донбассе.

Но оркам не взять Украину. Все, что им останется – это сравнять с землей то, что не покорится. После чего – сдохнуть самим. Под блатнячок и Zиг-хайлюшки разлетаясь всеми конечностями по кущам фашистского рая.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV