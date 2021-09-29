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Без Майдана белорусов перестреляют по одиночке, и Зельцер тому пример

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

29 сентября 2021, 18:37

То, что сделал Андрей - это не сопротивление. Это самоубийство.

Андрей Зельцер перед смертью / Скриншот

Ну, что, беларусы, поняли теперь, зачем нужен был Майдан? Причем, в обоих смыслах. И как явление - затем, чтобы охеревшие гестаповцы не врывались в дома айтишников - и, в первую очередь, как способ самообороны и контроля пространства.

Андрей Зельцер понял. Его лицо уже не было добрым и радостным. А вместо ботиночек в руках оказался карабин.

Читайте такжеВ Минске сотрудники КГБ убили айтишника: он отстреливался и забрал с собой в могилу силовикаАндрей - Герой. Герой Беларуси. Безоговорочно. Он сделал свой выбор, и, вместо того, чтобы харкать кровавой юшкой на полу камеры на Окрестина, и потом сидеть десять лет в лагере, решил принять бой.

На этом проходит та грань, где я беру свое мнение, сворачиваю его в трубочку, и засовываю себе в задницу. Потому что я здесь - а беларусы там. И выбор теперь делает только каждый сам.

Андрей Зельцер

Десять лет назад я бы, возможно, поступил также, как Андрей. То есть, не "возможно" - а я готовился к такому развитию событий. Не знаю, хватило бы у меня булатности - тут сам не знаешь, что в последний момент сделаешь - но я не исключал такого варианта, если придут брать. Не поверите, у меня был даже именно такой карабин - Иж-27 "Байкал", вертикалка, двенадцатый калибр. Стоял в коридоре. Чтоб под рукой. И если в этот момент дома не было бы семьи - я прорабатывал такой вариант.

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Сейчас сама мысль о том, что можно отдать свою жизнь за то, чтобы взять одну жизнь гестаповца… Обменять свою жизнь на жизнь пса? Да вы смеетесь, что ли.

К сожалению, то, что сделал Андрей - это не сопротивление. Это самоубийство. Если в Минске, к примеру, скажем, десять тысяч силовиков, то десять тысяч айтишников - слишком большая цена за это говно. Обмен одна жизнь на одну жизнь в данном случае - совсем не равноценный. Жизнь Зельцера, как по мне, стоит сотни жизней псов.

Способности диктатур по подавлению населения со времен Солженицина увеличились кратно. В сороковом приходили три человека с наганами. И оказывать им сопротивление в отдельно взятой квартире было все же реально. Тем более, с охотничьим ружьем.

Сейчас же такая тактика приведет только к одному - будут приходить не менты в кепочках, а бронированный с ног до головы в штурмовые доспехи спецназ, и выпиливать дверь не болгаркой, а гранатометом. Или просто расстреливать квартиру из БТР или "Шмеля". Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня в пример.

Это, безусловно, здорово, что от ботиночек и сердечек дошли до вооруженного отпора, но без организации, без Майдана - не будет ничего. По одиночке - всех просто перестреляют, и всё.

Сопротивление не может быть одиночным, загнанным в угол дальней комнаты и безысходным. Это неверная тактика. Это проигрышная тактика. Это тактика уже побежденного. Это самоубийство, а не борьба.

Без организации, без единения, без собранного в одном месте в одно нужное время ударного кулака - не будет ничего. Но это уже следующая стадия. До неё тоже нужно дозреть. И, видимо, без стадии одиночек здесь не обойтись.

К сожалению, сейчас этот кулак собрать невозможно. Инициатива и полный контроль над ситуацией - у власти. Нужно ждать следующего момента. Нужно ждать, когда люди, преодолев уже страх смерти, снова повалят на улицы - и вот тогда уже не упускать шанс.

Смотрю на все это дело, и опять зубы просто стачиваю от злости. В который раз очередной привет розовым нобелевским лауреатам и идиотам с сердечками, которые ходили с цветочками и не дали штурмовать Окрестина. Пели розовые песни, лили в уши розовый елей. Момент упущен. Теперь надо ждать следующего окна возможностей. А до того - скольких они еще успеют переубивать, пересажать, искалечить… Теперь-то хоть доходит?

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