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Без этого шага мы не выиграем войну

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

8 января 2023, 06:20
Для нас сейчас важнее всего не остановиться на верхней Лавре. Один из главных запросов общества - не допустить, чтобы пророссийские силы пересидели эти времена.
Без этого шага мы не выиграем войну
Для нас сейчас важнее всего не остановиться на верхней Лавре, считает Денисенко / коллаж фото УНИАН

Вы знаете, как ответили россияне на возобновление богослужений в Лавре украинской церковью?

Вы не поверите: пророчествами старца Зосимы (того самого, который учил Януковича и махал ему рукой из гроба). Пророчество состоит в том, что через полгода после того, как Лавра станет украинской, "народы воссоединятся".

Этот бред не будем даже обсуждать. Важнее другое: россияне просто бессильны не просто что-то сделать, но и даже предложить. Они растеряны. И просто утираются, гневно махая кулаками.

Для нас сейчас важнее всего не остановиться на верхней Лавре. Один из ключевых запросов общества - не допустить, чтобы пророссийские силы пересидели эти времена и потом воскресли, как фениксы.

Лавра - это лишь один из тысячи шагов на этом пути. И, как оказалось, защищать эту Лавру некому. Почему? Да потому, что Лавра - это коррупционный организм, который жил исключительно на коррупции для самых богатых (ты воруешь, молишься и платишь за псевдопрощение).

Собственно нерешительность многих связана именно с этой псевдорелигиозной основой русского православия. Сделать решительный шаг здесь - это поставить под угрозу привычный ритм жизни: украл - помолился - заплатил. Не раскаялся, а именно заплатил. Но без этого шага мы не выиграем войну.

Источник

война в Украине Вадим Денисенко Киево-Печерская лавра
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