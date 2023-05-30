Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другая

Какой лучший ответ на теракты в Киеве? На поле боя. Не в российских городах, а именно на поле боя.

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Месть нашим соседям, которые мешают спать, должна быть другая , считает Фурса / фото: скриншот с видео

Беспилотник в Москве?

Хорошо, но не эффективно. Особенно по сравнению с атаками на Киев.

Это не эффективная месть. К сожалению, наших ресурсов не хватит, чтобы не давать спать всей Москве несколько ночей подряд. Обидно, но это факт. А один-два беспилотника ни на что не повлияют. Киевляне не дадут соврать.

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И поэтому месть нашим соседям, которые мешают спать, должна быть другая. Гибридная месть. Как в море. Где Украина не может идти лоб в лоб, крейсер на крейсер. Но может топить русские корабли. И можем ударить так, как сделали это над Кремлем - для унижения Путина. Для усиления разговоров о том, что царь голый. Но не копировать атаки россиян.

Какой лучший ответ на теракты в Киеве? На поле боя. Не в российских городах, а именно на поле боя. На фронте. И ответ там потенциально может спровоцировать в том числе хаос в российских городах. Они потом сами с этим справятся лучше. Надо просто их на это спровоцировать. И ничто не справится лучше, чем российское поражение на фронте.

У нас ограниченные ресурсы. И поэтому мы не можем позволить себе эмоциональные ответы. Мы должны быть злые, сконцентрированные и рациональные. Мы не можем идти на прямой обмен ударами как боксеры, у одного из которых слабая челюсть. И противник его может провоцировать на это. Провоцировать на эмоции.

А беспилотник над Москвой - это об эмоциях. К сожалению.

Но, если бы мы выбирали, кого из российских военных преступников наказать именно сейчас, то это должна была бы быть Набиулина. Это был бы самый эффективный шаг. Потому что именно она делает для фронта и успехов в войне больше всего. Ни один российский генерал или спецслужба не сравнится с ней. Она - это устойчивость российской системы. Она ключ к шкафу, где смерть Кощеева. Она - ум этого зомби-монстра, который пытается затащить нас с собой в могилу.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

А еще она понимает, что творит. Она живет в реальном мире, а не верит во всемирные заговоры, биолаборатории и рептилоидов, пьющих шампанское на вершине вулкана в Йеллоустоуне. Она как раз хорошо отличает, где добро и где зло. И сознательно поддерживает зло. Делает его сильным. И поэтому она виновата гораздо больше, чем городские сумасшедшие аля дугины.

Они кошмарят нас и хотят, чтобы мы психовали и нервничали. Они забирают сон, чтобы забрать наш разум. Они концентрированно бьют по мирному городу и делали эмоциональные шаги. Хотим ли мы делать россиянам такие подарки?

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