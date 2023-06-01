Берут 6 Кинжалов, оружие Судного дня, чтобы поцарапать Patriot

А ведь если ты начал позориться, то надо позориться до конца. И никакая математика Путина не остановит.

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Никакая математика Путина не остановит, говорит Фурса / скриншот YouTube

Российские террористы продолжают рьяно и энергично биться головой в стену киевского ПВО, выбрасывая лучшие свои ракеты только для них понятных целей.

А что для них в сухом остатке??

Берут 6 Кинжалов, оружие Судного дня, от одного названия которого у Байдена должен случиться сердечный приступ, а у Медведева - истерика.

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Плюсы: поцарапали Патриот и пробили колесо в одной из пусковых установок

Минусы: мир понял, что русские как всегда всем врали и их оружие не такое страшное, а значит можно побыстрее пересекать нарисованные воображением красные линии и ускоренно давать Украине другое оружие, в первую очередь, самолеты.

Берут десятки Искандеров, которые не боятся ни санкций, ни юмора и должны пугать Европу своей близостью, и бросают их днем и ночью.

Плюсы: разбили окна Буданову

Минусы: Искандеры насмешили всю Европу и теперь их нет смысла бояться. И очень злой Буданов.

Очень странная математика у русских получается. Потерять имидж страны, вооружение которой может пугать весь мир, чтобы поцарапать Патриот и разбить окна Буданову. И для внутренней аудитории можно рассказывать, что вы уничтожили уже все патриоты и все центры принятия решений, однако внешний мир все прекрасно видит. И делает выводы.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

И если россиянам можно впаривать, что СВО идет по плану и скоро победа, то США и Европа все меньше и меньше боятся российского оружия, а Китай все больше в шоке от того, с кем ему приходится иметь дело. А такие выводы приводят к последствиям.

А ведь если ты начал позориться, то надо позориться до конца. И никакая математика Путина не остановит.

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