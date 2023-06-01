УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Берут 6 Кинжалов, оружие Судного дня, чтобы поцарапать Patriot

Сергей Фурса
1 июня 2023, 11:37 обновлено 1 июня, 12:13
58
А ведь если ты начал позориться, то надо позориться до конца. И никакая математика Путина не остановит.
Берут 6 Кинжалов, оружие Судного дня, чтобы поцарапать Patriot
Никакая математика Путина не остановит, говорит Фурса / скриншот YouTube

Российские террористы продолжают рьяно и энергично биться головой в стену киевского ПВО, выбрасывая лучшие свои ракеты только для них понятных целей.

А что для них в сухом остатке??

Берут 6 Кинжалов, оружие Судного дня, от одного названия которого у Байдена должен случиться сердечный приступ, а у Медведева - истерика.

видео дня

Плюсы: поцарапали Патриот и пробили колесо в одной из пусковых установок

Минусы: мир понял, что русские как всегда всем врали и их оружие не такое страшное, а значит можно побыстрее пересекать нарисованные воображением красные линии и ускоренно давать Украине другое оружие, в первую очередь, самолеты.

Берут десятки Искандеров, которые не боятся ни санкций, ни юмора и должны пугать Европу своей близостью, и бросают их днем и ночью.

Плюсы: разбили окна Буданову

Минусы: Искандеры насмешили всю Европу и теперь их нет смысла бояться. И очень злой Буданов.

Очень странная математика у русских получается. Потерять имидж страны, вооружение которой может пугать весь мир, чтобы поцарапать Патриот и разбить окна Буданову. И для внутренней аудитории можно рассказывать, что вы уничтожили уже все патриоты и все центры принятия решений, однако внешний мир все прекрасно видит. И делает выводы.

Кто такой Сергей Фурса

Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов.

Профессиональная карьера:

Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008;

Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008;

Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.;

Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

И если россиянам можно впаривать, что СВО идет по плану и скоро победа, то США и Европа все меньше и меньше боятся российского оружия, а Китай все больше в шоке от того, с кем ему приходится иметь дело. А такие выводы приводят к последствиям.

А ведь если ты начал позориться, то надо позориться до конца. И никакая математика Путина не остановит.

Источник

война в Украине Сергей Фурса ракетный удар
Реклама

Главное за день

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов

11:58 Мир
"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

11:46 Украина
"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

11:11 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:20

Загадка гривны: почему украинская валюта называется именно так

11:58

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантовВидео

11:55

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти кольцо среди часов за 15 секунд

11:46

"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

11:37

Берут 6 Кинжалов, оружие Судного дня, чтобы поцарапать Patriotмнение

РФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июняРФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июня
11:24

Гороскоп Таро на июнь 2023: Весам - баланс, Стрельцам - романтика, Скорпионам - прибыльВидео

11:11

Поздняя слава и тюрьма: как сейчас выглядит Даниэль из фильмов "Такси"

11:11

"Оппозиция ломает табу": в РФ критикуют и хотят заменить Путина – разведка Британии

11:09

Гороскоп на завтра 2 июня 2023: Тельцу – неприятные новости, Раку - созерцаниеВидео

Реклама
11:03

"Хотят нанести удар неожиданно": Игнат объяснил, почему оккупанты бьют "Искандерами"Видео

10:57

Столтенберг – об атаке Москвы: войну начал Путин, Украина имеет право защищатьсяВидео

10:46

Саманта возвращается в легендарный сериал "Секс в большом городе"

10:28

Будут больше, чем в магазине: как ухаживать за перцем в период плодоношенияВидео

10:08

Коалиция истребителей и Patriot для Украины: Зеленский участвует в саммите в МолдовеВидео

10:01

В Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища – СМИВидео

09:55

Лишь 20% людей решат головоломку за 40 секунд: нужно найти 2 спрятанных предмета

08:32

Ополченцы России пошли на прорыв на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"Видео

08:31

Пригожин будет дерибанить Россию, когда там начнется смутамнение

08:30

"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июняВидео

08:00

Supermassive black hole: рецензия на мультфильм "Человек-паук: сквозь Вселенную"

Реклама
07:56

Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войныВидео

07:52

Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо "вагнеровцев" - ISW

06:20

Выступил Путин, был он вял и скученмнение

05:23

Любовный гороскоп на июнь 2023: яркие чувства, курортные романы и риск заболеть

04:35

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в КиевеВидео

04:00

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

03:00

"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россиянеВидео

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – ЯковенкоВидео

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

Реклама
22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять