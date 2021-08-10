Белорусская оппозиция – наибольший факап года: почему Беларуси не грозят вновь массовые протесты

Лукашенко может не бояться новой волны протестов в Беларуси / Reuters

Массовые протесты для любой власти – это удар. Стали они вызовом в прошлом году и для Александра Лукашенко. Однако с оппозицией внутри страны и внутриполитической ситуацией Лукашенко удалось справиться.

Сложнее ситуация вовне. К годовщине протестов в Беларуси Запад включил очередной виток санкций в отношении Лукашенко и представителей его режима. Поэтому давление на Лукашенко точно не будет ослабевать.

При этом нарастающее давление западного сообщества на Лукашенко толкает его в сторону России. И прогноз годичной давности о сближении РФ и Беларуси полностью подтвердился. Перспектива дальнейшей интеграции Беларуси и России становится все более реальной. Хотя Лукашенко этого, понятное дело, не хочет и противится этому, но ситуация его к этому вынуждает – ему приходится искать точки опоры.

Постепенно движется процесс создания союзного государства РФ и Беларуси, но события не форсируются. И дело тут не в сопротивлении Лукашенко – на то есть другие причины. В Кремле понимают, что Лукашенко уже никуда не денется. Они не спешат, чтобы не провоцировать конфликтную ситуацию. Если до этого процесс буксовал, стоя в одной точке, то сейчас со скрипом, но пошел.

Белорусская оппозиция – это, пожалуй, наибольший факап года. Особенно – ситуация с редактором Телеграмм-канала NEXTA Романом Протасевичем. С самолетом – это, конечно, отдельная история, но всё то, что Протасевич рассказал, в глазах белорусов превращает оппозиционеров в предателей.

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А у белорусского народа очень стойкий ассоциативный ряд с теми, кто работает против страны. Страна, которая потеряла четверть населения во время Второй мировой войны, не любит предателей. Это касается не только Протасевича, но и белорусской легкоатлетки Тимановской, сбежавшей из Беларуси.

Все эти шаги – вроде бы мелочи, но они формируют картину в головах людей. Если Тимановской хотелось уехать на Запад, это можно было сделать иначе, не подставляя все олимпийское движение Беларуси. Понятно, что спортивные чиновники – далеко не пай-мальчики, к ним есть претензии, они вполне могли и нахамить, но это нормальная для мира спорта ситуация. Однако после поступка Тимановской в следующих Олимпийских играх, возможно, Беларусь будет выступать, как Россия сейчас – под флагом Белорусского олимпийского комитета. Это некрасиво.

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А все то, что наговорил Протасевич – картина маслом. Он сейчас воспринимается белорусами как предатель. Все его высказывания – это самодискредитация белорусской оппозиции. Он производил впечатление человека, которого не пытали, а просто напугали, потому он с радостью и в припрыжку стал говорить. У следователей есть такое понятие "потек": они прекрасные физиогномисты и видят, готов ли человек сотрудничать, и иногда с первых минут видно, что клиент "потек". Вот и Протасевич сразу же "потек".

Что же касается Светланы Тихановской, то она и дальше будет ездить по столицам в роли белорусского Гуайдо. Не более того.

Также будет идти по нарастающей кризис с мигрантами из Беларуси. И на примере Литвы уже очевидно, что белорусские мигранты стали проблемой. Литва занимала наиболее жесткую по отношению к режиму Лукашенко позицию, и она получила кризис – Лукашенко решил: "Раз вы со мной так, то я с вами так", и открыл двери в Литву.

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Возможно ли возобновление протестов в Беларуси? Для белорусов вообще не характерна буйная протестная активность. Прошлогодние события многих удивили, зная характер и менталитет этого народа.

В ближайшее время новой протестной волны не будет. Для этого просто пока нет предпосылок: во-первых, в Беларуси нет олигархов, во-вторых, там нет тех структур, которые могли придать субъектность протесту. Да и в прошлом году, давайте говорить откровенно, из локальных бунтов против режима Лукашенко пытались собрать какую-то большую протестную силу – не получилось.

Поэтому я думаю, что в ближайший год повторение протестов Беларуси не грозит, а дальше будет видно.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда