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Белгородский "хлопок": кто обстреливает ракетами российский город – две версии

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

4 июля 2022, 06:32

Украине сто лет не нужны жилые кварталы российских городов, особенно учитывая ограниченный ресурс ракетной техники.

Есть две версии того, кто и зачем обстрелял ракетами Белгород
Ракетные обстрелы российского Белгорода невыгодны и не нужны сейчас Украине

В Белгороде позапрошлой ночью был очень серьезный "хлопок". На этот раз местное начальство уже получило прямое указание говорить об обстрелах со стороны Украины, поэтому стало массово оповещать о прилете трех украинских ракет "Точка-У". Мол, все три ракеты сбили, а взрывы и пожары произошли в результате падения обломков ракет.

Вот только нашим ВСУ сто лет не нужны жилые кварталы российских городов, особенно учитывая ограниченный ресурс ракетной техники.

Будем ждать оценок военных экспертов, на что это все смахивает. У меня пока две рабочие версии.

Во-первых, какая-то непонятная провокация, предполагавшая собственный обстрел своих же городов, чтобы потом... С этим "потом" непонятно. Дискредитировать Украину перед миром? Россиянам уже не верят, а вылеты и траектории отслеживаются, поэтому скоро будет полноценная информация. Чтобы разогреть настроения в России и усилить мобилизацию? Не похоже. Война и так идет, понимание, что "могут и нас" только снижает желание русских воевать.

Но в заболотье логику искать трудно.

Во-вторых, более приоритетная для меня версия – бездумная работа их ПВО по своим ракетам прямо над городом. С белгородского направления уже не раз летели ракеты в сторону Харьковщины. Вспомните давнее видео с падением такой ракеты у дороги. Так вот она летела с севера. Возможно, что в Белгород сейчас подтянули силы ПВО, включая комплексы "Панцирь".

Из-за отсутствия координации, а такое было и раньше, россияне могли на автомате пойти на перехват собственных ракет. Но раньше они уже сбивали пару ракет вне городской застройки. Были такие видео, тогда даже не заикнулись об Украине. А сейчас стали сбивать прямо над городом, что недопустимо (кроме критических ситуаций).

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Поскольку уничтожено много зданий и есть погибшие, не осталось вариантов, кроме как валить свой промах на Украину.

Других объяснений пока не нахожу, хотя и эти оба варианта довольно странные.

А заявления российских губернаторов Брянщины и Курщины еще страннее и глупее. Сбитых ракет они не показывают, но уже оповещают, что "украинцы их обстреляли ракетами с кассетными зарядами". Это уже классика – брать сообщения у нас о собственных преступлениях и только менять местами преступника и жертву. А наши не применяют кассетных зарядов.

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Одна из ракет ПВО "Панцирь", которой делали перехват, упала и зависла на жилом доме. А еще ряд видео указывают на то, что, по крайней мере, одна ракета была сбита с полным запасом ракетного топлива, от чего и произошел именно такой тип взрыва. А, следовательно, ее запуск состоялся где-то вблизи Белгорода, и точно не с территории Украины.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины

новости России война в Украине Тарас Чорновил Белгород Россия ракетный удар
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