Белая гвардия белых господ: какое место в жизни Булгакова занимала Украина

Скриншот из фильма "Белая гвардия"

У некоторых российских либералов истерика - украинцы "покушаются на святое", хотят закрыть музей Булгакова в Киеве.

Однако, что же здесь странного? Булгаков к Украине имеет примерно такое же отношение, как Киплинг - к Индии. Булгаков, как и Киплинг, был представителем имперской культуры, родившимся в колонии. Он также на всю жизнь сохранил психологию колонизатора и соответствующее отношение к "восставшим племенам", в том числе к украинцам.

Творчество Киплинга в независимой Индии игнорировали 60 лет. И только в 2007 году решили открыть музей в доме, где он родился. Может быть и в Украине через 60 лет к Булгакову начнут относиться просто как к большому писателю и его музей перестанет вызывать отторжение. Но во время войны с империей это невозможно.

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По "Белой гвардии" видно, какое место в жизни Булгакова занимала Украина и украинцы. Положительные герои романа, русские офицеры, за которыми скрывается автор, его родственники и друзья, ведут себя как колонизаторы, осажденные восставшим против них народом колонии, т.е. украинскими крестьянами. На свои силы надежд нет. Слишком мало их по сравнению с враждебной массой восставших. Все надежды колониальных офицеров крутятся вокруг помощи других, более могущественных колонизаторов: немцев, французов, англичан. Офицеры в шоке: немецкая армия уходит из Украины, кто теперь будет защищать их от украинского народа? "Белые господа", как утопающие за соломинку, хватаются за любой самый несуразный слух. Готовы поверить даже в помощь против украинцев со стороны мифических сенегальцев (помните, "а где же сенегальцев роты?").

В отношении положительных героев "Белой гвардии" (и очевидно её автора) к украинцам сочетаются элементы национальной и социальной ненависти. Ведь эти офицеры - выходцы одновременно из национально и, как следствие, социально привилегированного меньшинства (русские дворяне), которому противостоит национально и социально дискриминируемое большинство (украинские крестьяне).

Стоит ли удивляться, что во время войны с империей украинцы не хотят видеть в своей столице музей идейного колонизатора?

И, кстати, это не просто абстрактная дискуссия. Гиркин и многие другие пионеры антиукраинской агрессии любили наряжаться в белогврадейские мундиры, небось ощущали себя Турбиными, идущими воевать с "петлюровцами".