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Беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией

Борислав Береза

народный депутат Украины VIII созыва

28 октября 2021, 06:21

Лукашенко боится забастовки. А беларусы хотят жить, как люди, а не как безмолвные крепостные при барине.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси живёт тиран Лукашенко. В Беларуси живёт трусливый тиран, который фальсифицировал выборы, чтоб не потерять власть. В Беларуси живёт кровавый тиран, который убивал своих граждан, чтоб остаться при власти.

Сегодня Беларусь - это тоталитарное государство, в котором отсутствует свобода слова, преследуют инакомыслие и дают сроки несогласным. А ещё власть Беларуси продолжает убивать своих граждан. Но и все это не дает Лукашенко надежды на спокойную старость тирана. Поэтому он готов отдать независимость и суверенитет Беларуси Путину в обмен на гарантии личной безопасности. Лукашенко готов влить Беларусь в состав РФ в обмен на свои хотелки. И многим беларусам это не нравится. Поэтому они ищут формы протестов, которые позволят им изменить ситуацию и скинуть ярмо со своей шеи.

Лидер "Белорусского объединения рабочих" (БОР) Сергей Дылевский призвал белорусов оставаться дома с 1 ноября и выдвинул власти 10 требований.

Прекращение репрессий, освобождение всех политических заключённых и незаконно арестованных.

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Начало прямых переговоров между властью и демократическими силами с обязательным участием рабочих лидеров о проведении новых президентских и парламентских выборов для разрешения политического и экономического кризиса.

Восстановление уволенных работников, исключённых студентов и гарантии безопасного возращения всех граждан Республики Беларусь, покинувших страну из-за репрессий.

Реализация права на деятельность независимых профсоюзов, в том числе на создание новых.

Реализация конституционного права граждан на свободное передвижение.

Реализация права граждан на защиту от COVID-19 в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами. Защита прав медиков.

Реализация конституционного права на свободу слова. Немедленное освобождение всех журналистов и блогеров.

Нормализация отношений со странами соседями. Прекращение "гибридной" миграции.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Эти требования взбесили Лукашенко. Он и раньше готов был сдать все интересы и независимость Беларуси Путину, чтоб обезопасить свое правление, а теперь страх загоняет его в угол. Но и Путину не нужна бунтующая Беларусь. Он хочет покорную колонию. Поэтому Лукашенко боится забастовки. А беларусы хотят жить, как люди, а не как безмолвные крепостные при барине. Да, беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией и их надо поддержать. Надо поддержать, как минимум, морально. Им это необходимо. И нам это необходимо. Они имеют право жить в свободной Беларуси. В свободной от тирана Лукашенко.

viber
Беларусь Александр Лукашенко
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