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Лукашенко окончательно превратился в сторожевого пса Кремля

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

30 сентября 2021, 13:12

Заявления Лукашенко по Украине пока не несут угрозы. Но он может взять пример с Путина и начать задержание украинских граждан.

Лукашенко
Александр Лукашенко сделал несколько противоречивых заявлений по Украине / Reuters

Недавние заявления Александра Лукашенко в частности, об открытии фронта в Украине против Беларуси, на данный момент являются просто заявлениями и реальной угрозы для нас не несут. Но это не значит, что в долгосрочной перспективе все останется так, как есть сейчас, потому что на границе с Беларусью есть очень большие пробелы и, соответственно, возникают риски недружелюбных действий со стороны Беларуси.

Сейчас Лукашенко делает такие авансовые заявления для того, чтобы понравиться Путину и получить дополнительные преференции, а также определенным образом сместить фокус с выполнения двусторонних обязательств - именно поэтому он информационно накаляет обстановку. Конечно, эти заявления подхватывают российские медиа, чем создают позитивный фон для Лукашенко - мол, он союзник.

Военные действия в северной части границы Украины маловероятны. Потому что там, во-первых, болотисто-лесистая местность и есть буквально несколько автодорог, через которые возможна какая-то переброска войск. Вряд ли Беларусь станет отправлять сюда свои войска напрямую - здесь, скорее, речь идет об определенных диверсионных действиях. Причем это могут быть не обязательно белорусские военные - могут быть и российские, которые могут нанести вред инфраструктуре или собирать разведывательную информацию и тому подобное.

Поэтому Украине, чтобы превентивно этому противостоять, стоит усиливать границы и быть готовой к любым действиям со стороны Беларуси.

Единственный риск, к которому Украина в ближайшее время должна быть готова - это задержание украинских граждан на территории Беларуси. Несмотря на то, что Беларусь закрыла границу, украинцев там хватает - многие имеют родственные связи либо там работают. Поэтому существует риск, что Беларусь может вести себя также, как и Россия - массово задерживать украинских граждан и обвинять их в шпионаже.

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Читайте такжеЛукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первымПричем необязательно это могут быть люди, которые связаны с украинскими спецслужбами - это могут быть просто гражданские, которые могут стать заложниками ситуации. Лукашенко очень раздражает тот факт, что многие оппозиционеры и другие получают убежище в Украине. Поэтому в дальнейшем не исключено, что задержание украинских граждан могут использовать для шантажа в обмен на белорусских оппозиционеров.

С дипломатической точки зрения в отношениях с Беларусью речь может идти разве что о структурных экономических санкциях - это единственный из возможных вариантов. Конечно, он взаимодеструктивный, но учитывая то, что Лукашенко уже окончательно выбрал сторону Путина и является сторожевой собакой Кремля, в случае каких-то действий со стороны Беларуси Украина должна отвечать зеркально.

Но здесь вопрос в государственной политике. У нас критическая зависимость на рынке топлива - Украине, по большому счету, нет разницы, кому именно платить деньги за него - полякам, румынам или белорусам. Однако Украине нужно найти замену - рынок, где можно покупать это топливо или же изготавливать его самим. Но пока альтернатив у нас нет, потому что если остановить продажу топлива сейчас, то в Украине может начаться топливный кризис.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра Democracy House, специально для Главреда

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Александр Лукашенко Анатолий Октисюк новости Украины новости Беларуси
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