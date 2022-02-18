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Бегство элит: почему один законопроект не решит проблемы

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

18 февраля 2022, 06:23

Часть украинской элиты работает в Украине вахтовым методом. И нужно что-то делать, чтобы люди, от которых зависят политические решения, были связаны с Украиной и не были одной ногой здесь, а другой там.

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В Раде хотят запретить чиновникам выезд за границу в случае военного положения / Reuters

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете выезда за границу чиновников в случае введения в Украине военного положения. В частности, выезд хотят запретить членам правительства и их заместителям, народным депутатам, руководителям местных госадминистраций и их заместителям, государственным служащим в должностях категории "А", руководителям центральных органов исполнительной власти, военнослужащим ВСУ и других воинских формирований, рядовому и руководящему составу правоохранительных органов, руководителям предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение, а также руководителям предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с критической инфраструктурой.

В минувшее воскресенье, когда появилась информация со списком бежавших депутатов, ситуация, видимо, приобретала такие масштабы, что Банковая была вынуждена жестко одернуть "державних діячів" - как следствие, прозвучало заявление Зеленского о санкциях. Потому что это некое позорище, когда те люди, которые ответственны за государство, не только депутаты, но и бизнесмены, сбегают как тараканы. Это, безусловно, имело деморализующий эффект и только усугубляло панику о том, что "Путин нападет".

Но ситуация вышла на пик 15-16 февраля, после чего люди немного успокоились и головы у многих охладели. Тем не менее, у большинства украинцев тот факт, что депутаты и бизнесмены первыми "встали на лыжи", вызвало возмущение.

Законопроект "слуг" - это некий пиар-ход, потому что независимо от того, будет он принят или нет, но общественную поддержку он получит, потому как это та инициатива, на которой можно "заработать баллы".

В то же время, его принятие напрямую будет зависеть от того, как обстоят дела в монобольшинстве. И недавние "ковидные каникулы" были как раз вызваны тем, чтобы навести порядок в рядах монобольшинства - дисциплинировать "шатающихся", инвентаризовать ресурс и не допустить ситуации, когда отсутствие монобольшинства станет очевидным.

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Если это удастся сделать, то проблем с 226 голосами не будет. Но поскольку последний ряд результативных голосований достигался с помощью депутатских групп, в которых находятся мажоритарщики, то есть люди конъюнктурные, то эти люди явно будут искать поводы для возражений. Кроме того, не будет особо помогать и оппозиция, потому что одно дело - декларируемые ценности и совсем другое - конкретные политические интересы.

Читайте также"Вернуться в Украину в течение 24 часов": в СМИ появился список нардепов, которые покинули УкраинуДа и одного законопроекта недостаточно - тут нужна системная работа, ведь часть украинской элиты работает в Украине вахтовым методом. То есть у многих за рубежом, где-нибудь в Италии или на лазурном берегу Франции, Лондоне есть недвижимость, счета, живут семьи, у некоторых даже серьезный бизнес, а в Украину они прилетают работать вахтовым методом и на уикенд улетают обратно. И вот с этим нужно что-то делать, чтобы те люди, от которых зависят политические решения, были связаны с Украиной и не были одной ногой здесь, а другой там. Ведь люди, у которых бизнес и деньги будут в Украине, будут зависимыми - на лицо будут уязвимые точки, на которые будут нажимать. И одним решением эту проблему не устранить.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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Верховная Рада военное положение законопроект Слуга народа Андрей Золотарев новости Украины
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