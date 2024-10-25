Беда российской оппозиции, или Почему Навальная – не конкурент Путину

Если бы к власти в России пришёл представитель либеральной оппозиции, та же Навальная, он считался бы с великодержавными настроениями российского общества.

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Юлия Навальная намерена баллотироваться в президенты России / Коллаж: Главред, фото: Фейсбук Алексея Навального, pixabay.com

Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, заявила о намерении участвовать в президентских выборах в России, отметив, что её возвращение на родину станет возможным только тогда, когда у власти не будет Путина. Однако заявление Навальной не стоит ногами на твёрдой почве. Ведь российская оппозиция маргинализирована, разрозненна и переругалась между собой. Яркий маркер – недавние скандалы, например, с обвинениями Невзлина в том, что он кого-то "заказал".

А слова Навальной – типичные эмигрантские заявления человека, который не обладает реальным политическим весом, влиянием и авторитетом. Да и для Алексея Навального лучшее время было лет десять назад, во времена событий на Болотной площади.

Потом, учитывая полицейские возможности путинского режима, кто-то из российских оппозиционеров был выдавлен за рубеж, с кем-то случилось несчастье, как с Немцовым, а кто-то, как Навальный и Кара-Мурза, оказался в тюрьме, и т.д.

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Поэтому заявление Навальной о её президентских амбициях носит чисто ритуальный характер, цель которого – просто напомнить о себе.

Кроме того, на данный момент у российской либеральной оппозиции крайне низкая поддержка российского общества, тогда как у Путина и того, кто за ним придёт, есть реальная база поддержки. Нет поддержки в том числе и у Навальной, поэтому совершенно не ясно, как она может бросить вызов Путину.

Точно так же никто сейчас не вспоминает Тихановскую. Политтехнологически раскрученная фигура, если у неё нет социальной и электоральной базы поддержки, очень быстро сдувается.

Юлия Навальная сейчас пытается перехватить знамя главного оппозиционера, коим считали её мужа, но у неё это получается не очень удачно. Как политик, Навальная – абсолютно пустая фигура. Её время от времени медийно подсвечивают, но этого недостаточно, чтобы составить политическую конкуренцию Путину или его преемнику.

Что для Украины означал бы такой президент России, как Навальная, если бы она говорила и делала всё то, что говорил и делал её муж?

К сожалению, российские либералы всегда заканчиваются на украинском вопросе. Все они рассматривают Украину как свою сферу влияния и интересов.

И слова Алексея Навального "Крым – не бутерброд" очень хорошо иллюстрируют это. Вот так российские оппозиционеры и думают. Ведь они прекрасно понимают, что им придётся считаться с великодержавными настроениями российского общества.

Поэтому, если бы даже к власти в России пришёл представитель либеральной оппозиции, та же Навальная, возможно, курс России не был бы столь агрессивным и жёстким по отношению к сопредельным странам, в том числе Украине, они бы всё равно действовали с учётом настроений россиян, просто действовали бы другими методами.

Андрей Золотарёв, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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