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Байдена таки дожмут: что дальше?

Олег Постернак
20 июля 2024, 06:18
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Помните поговорку: "Вместе отца легче бить". Так это как раз про Байдена. Готовимся в ближайшую неделю к новому повороту в избирательной кампании.
Байдена таки дожмут: что дальше?
Джо Байден может сойти с гонки / Коллаж: Главред, скриншот

Байдена таки дожмет deep state. Его "снимут". Медиа, доноры, конгрессмены и губернаторы отчаянно "добивают" кандидата от демократов. В дополнение он еще и заболел ковидом и снова публично ошибся, забыв фамилию министра обороны Остина.

Уже и бывший шеф Байдена Обама считает, что шансы президента Байдена к победе значительно уменьшились и президенту необходимо серьезно рассмотреть жизнеспособность его кандидатуры.

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Пелосси также свою работу не прекращает. Шумер и Джеффрис недавно имели аудиенцию, после которой и посыпался град приписок, что "Байден - все".

Президентом Байден еще останется, а вот кандидатом вероятнее всего нет. После его объявления начнется охота за "чикагскими" голосами - голосами делегатов съезда Демократической партии.

На устах кандидатуры Уитмер, Ньюсома, Шапиро, Келли, Уэс Мура, Бешира и вице-президента Харрис. Но не исключаю, что появится "темная лошадка". И я тут не про Мишель Обаму.

Штаб Харрис уже начал "окапывать" позиции. Опрос Economist/YouGov показывает, что 80% демократов одобрили бы ее избрание кандидатом на президентских выборах.

Преимущество Харрис в том, что партии будет трудно отказаться от нее, ведь на нее ориентирован женский и цветной электорат. Отказ от нее - удар по позициям партии в этой электоральной среде.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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Джо Байден Олег Постернак
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