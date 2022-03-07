Банкопад и санкции: почему скоро банки России станут банкротами

Центробанк РФ на фоне кризиса скоро начнет национализировать частные банки / Reuters

Россияне и бизнес-сообщество только начинают осознавать последствия санкций.

Одним из довольно скорых последствий будет масштабный банковский кризис, после которого в России скорее всего пропадут (или что более вероятно будут национализированы) почти все оставшиеся частные банки.

Как работает любой банк? У каждого банка есть портфель активов и пассивов. Активы – это ценные бумаги и кредиты, которые он выдает бизнесу, пассивы – это средства вкладчиков.

Что мы увидели на прошлой неделе:

Двойной удар по пассивам. Вкладчики бросились снимать средства и конвертировать их в валюту – банки лишились значительной доли фондирования. Также произошел резкий рост ставки ЦБ, поэтому банки были вынуждены резко поднять ставки по депозитам.

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Чтобы отбить резкий рост стоимости заимствования, банки вынуждены также резко поднять стоимость выдаваемых кредитов и поднять ставки по ранее выданным. Но бизнес и так сейчас войдет в глубокий кризис из-за обнищания населения, проблем с логистикой и прочими эффектами санкций. Я думаю, что даже по довоенным низким ставкам процент неплатежей резко возрос бы, что уж говорить, если ставки по кредитам вырастут в несколько раз. А они обязательно вырастут. Так что уже очень скоро, по итогам первого или максимум второго квартала, банки будут вынуждены показать существенное ухудшение качества кредитного портфеля, то есть сформировать дополнительные резервы. А это приведет к резкому падению капитала и соответственно нарушений нормативов ЦБ.

Читайте такжеРоссия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьВторой удар – это стоимость ценных бумаг на балансе. С прошлой недели биржа закрыта, котировок нет, поэтому пока банки могут не отражать реальную стоимость акций и облигаций на своем балансе. Однако, как только биржу откроют (ее же невозможно держать закрытой бесконечно), стоимость их активов резко упадет, что опять же приведет к падению собственного капитала, вероятно даже в отрицательную зону.

Поэтому уже в ближайшие несколько месяцев все крупные банки окажутся де-факто банкротами. И у ЦБ будет два варианта, либо их банкротить, либо присоединять к госбанкам. Я думаю, что будет избран второй пункт. Частные банки будут присоединять к Сбербанку, ВТБ, Промсвязьбанку или другим госбанкам. Очень скоро частных банков в России скорее всего не останется.